Liên tục chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên Thanh Hà, nhạc sỹ Phương Uyên: 'Tôi cảm thấy may mắn vì gặp được cô ấy'

Những chia sẻ về việc kết hợp với nữ ca sĩ Thanh Hà trong giai đoạn gần đây của nhạc sỹ Phương Uyên đang nhận được nhiều sự quan tâm từ phía netizen.
- Giữa lúc Thanh Hà - Phương Uyên đang 'quăng tim' cho nhau ngọt ngào, Thiều Bảo Trang lại 'đăng đàn' trạng thái đầy 'ẩn ý'
- Xưng anh - em ngọt ngào, Thanh Hà muốn công khai tình cảm với Phương Uyên?
Khoảng thời gian gần đây cặp đôi Thanh Hà và nhạc sĩ Phương Uyên nhận được nhiều sự quan tâm và chú ý của khán giả. Dù nhận được nhiều lời đồn về mối quan hệ của 2 người đã trên mức tình bạn khi cả hai không ngần ngại thể hiện tình cảm từ ngoài đời lên tới sân khấu. Thậm chí đã từng có thời điểm, cặp đôi khiến dân tình phải ngỡ ngàng trước khoảnh khắc ca sĩ Thanh Hà thơm má Phương Uyên ngay giữa nơi đông người.
Tối 28/4, Thanh Hà đăng tải bức hình vi vu đi chơi cùng "nửa kia". Cả hai còn nở nụ cười rất tươi, chi tiết này đủ thấy đang hạnh phúc cỡ nào! "2 đứa đi 1 xe cho đỡ tốn", Thanh Hà hài hước chia sẻ. Không chỉ giúp đỡ nhau trong cuộc sống, cặp đôi còn được biết đến là bôi đôi ăn ý trong công việc khi thường mang đến cho khán giả những sản phẩm chất lượng nhất của mình.
Sau nhiều lần được nhiều người hâm mộ liên tục dành những lời khen ngợi về sự hợp tác của cả 2. Mới đây, Phương Uyên và Thanh Hà đã cùng nhau kết hợp cho ra mắt một album gồm nhiều ca khúc để đáp lại sự mong mỏi của khán giả.
Chia sẻ về sự kết hợp trong âm nhạc lần này trên MXH, ca sĩ Thanh Hà trải lòng: "Đó là niềm vinh dự vì tôi yêu dòng nhạc của Phương Uyên. Gần đây những ca khúc của tôi và Phương Uyên kết hợp cùng nhau được giới nghe nhạc khắp nơi đón nhận và ủng hộ nồng nhiệt. Điều đó làm chúng tôi hào hứng hơn bao giờ hết, từ đó mang đến một sản phẩm đã được ấp ủ suốt thời gian dài".
Cũng trong buổi phỏng vấn khi được fan hỏi về việc hợp tác với danh ca Thanh Hà, Phương Uyên chia sẻ: "Tôi cảm thấy may mắn vì gặp được Thanh Hà, bài hát gì cô ấy cũng hát được". Tuy là vậy nhưng không phải lúc nào Thanh Hà cũng sẽ đồng ý với Phương Uyên.
Chứng kiến đôi lời chia sẻ của cả 2 dành cho nhau, không ít người hâm mộ cũng phần nào cảm thấy được niềm hạnh phúc mà cặp đôi đang có với nhau ở thời điểm hiện tại. Đồng thời cũng cầu chúc cho họ những sản phẩm tới đây sẽ đạt nhiều thành công ngoài mong đợi.