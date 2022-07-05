NÓNG: Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, diễn viên Hồng Đăng đã có luật sư, đang chờ gặp thẩm phán

Hiện nay chưa có thêm thông tin mới, nhưng 2 người này vẫn tại ngoại, chưa có truy tố.

Theo nguồn tin từ Vietnamnet, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Tạ Quang Đông cho biết, sự việc liên quan đến nghệ sĩ Hồng Đăng , nhạc sĩ Hồ Hoài Anh vẫn đang là "nghi vấn".

Nguồn tin từ Vietnamnet cho biết thêm, trước ý kiến cho rằng, từ câu chuyện của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, Hồng Đăng đi nước ngoài không xin phép cho thấy việc quản lý viên chức lỏng lẻo, ông Đông khẳng định, ý kiến này không đúng.

"Đến sáng chủ nhật (4/7), hai anh vẫn tại ngoại, đang chờ gặp thẩm phán và đã có luật sư để xử lý các vấn đề pháp lý. Phía Đại sứ quán đã cử người xuống tận nơi để giúp đỡ pháp lý", ông Đông thông tin.

Lãnh đạo Bộ VHTT&DL lý giải, không chỉ viên chức của Bộ VHTT&DL mà tất cả các Bộ, ngành, cơ quan thì công chức, viên chức được quản lý theo Luật. Đồng thời, quản lý việc đi nước ngoài đối với công chức, viên chức đều phải xin phép thủ trưởng đơn vị hoặc cơ quan chủ quản.

“Đối với Bộ VHTT&DL cũng phân cấp và không có đặc thù theo kiểu nghệ sĩ được ưu tiên hơn hay có đặc quyền, đặc lợi. Tất cả được xử lý theo đúng Luật. Vì vậy, bất cứ ai phạm luật đều bị kỷ luật theo Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức đã ban hành”, ông Đông nhấn mạnh.

Thứ trưởng VHTT&DL Tạ Quang Đông. Ảnh: Tuổi Trẻ

Trên Tuổi Trẻ cho biết thêm, Thứ trưởng VHTT&DL Tạ Quang Đông nêu quan điểm, dù là nghệ sĩ vẫn phải là công dân, tuân thủ đúng pháp luật của Nhà nước và người nổi tiếng càng phải giữ gìn hơn.

"Chúng tôi đã quán triệt cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức, nghệ sĩ thuộc quản lý là điều đầu tiên là công dân phải tuân thủ pháp luật Việt Nam và đi ra nước ngoài phải tuân thủ pháp luật nước sở tại trong thời gian đi công tác hay được đi nghỉ.

Tất cả những việc trái pháp luật Việt Nam, pháp luật các nước sở tại sẽ được xử lý theo quy định. Đối với hai trường hợp kia, hiện pháp luật nước sở tại Tây Ban Nha chưa có kết luận nên chúng tôi đang chờ kết luận để xử lý các bước tiếp theo", ông Đông thông tin.