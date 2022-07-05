NÓNG: Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, diễn viên Hồng Đăng đã có luật sư, đang chờ gặp thẩm phán

Hậu trường 05/07/2022 10:41

Thông tin được Thứ trưởng VHTT&DL Tạ Quang Đông cho biết vào sáng nay (5/7) tại họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về 5 luật vừa được thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV.

Theo nguồn tin từ Vietnamnet, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Tạ Quang Đông cho biết, sự việc liên quan đến nghệ sĩ Hồng Đăng, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh vẫn đang là "nghi vấn".

Hiện nay chưa có thêm thông tin mới, nhưng 2 người này vẫn tại ngoại, chưa có truy tố.

"Đến sáng chủ nhật (4/7), hai anh vẫn tại ngoại, đang chờ gặp thẩm phán và đã có luật sư để xử lý các vấn đề pháp lý. Phía Đại sứ quán đã cử người xuống tận nơi để giúp đỡ pháp lý", ông Đông thông tin.

NÓNG: Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, diễn viên Hồng Đăng đã có luật sư, đang chờ gặp thẩm phán - Ảnh 1
Theo Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Tạ Quang Đông, sự việc liên quan đến diễn viên Hồng Đăng, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh vẫn đang là "nghi vấn". Ảnh: Internet

Nguồn tin từ Vietnamnet cho biết thêm, trước ý kiến cho rằng, từ câu chuyện của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, Hồng Đăng đi nước ngoài không xin phép cho thấy việc quản lý viên chức lỏng lẻo, ông Đông khẳng định, ý kiến này không đúng.

Lãnh đạo Bộ VHTT&DL lý giải, không chỉ viên chức của Bộ VHTT&DL mà tất cả các Bộ, ngành, cơ quan thì công chức, viên chức được quản lý theo Luật. Đồng thời, quản lý việc đi nước ngoài đối với công chức, viên chức đều phải xin phép thủ trưởng đơn vị hoặc cơ quan chủ quản.

“Đối với Bộ VHTT&DL cũng phân cấp và không có đặc thù theo kiểu nghệ sĩ được ưu tiên hơn hay có đặc quyền, đặc lợi. Tất cả được xử lý theo đúng Luật. Vì vậy, bất cứ ai phạm luật đều bị kỷ luật theo Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức đã ban hành”, ông Đông nhấn mạnh.

NÓNG: Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, diễn viên Hồng Đăng đã có luật sư, đang chờ gặp thẩm phán - Ảnh 2
Thứ trưởng VHTT&DL Tạ Quang Đông. Ảnh: Tuổi Trẻ

Trên Tuổi Trẻ cho biết thêm, Thứ trưởng VHTT&DL Tạ Quang Đông nêu quan điểm, dù là nghệ sĩ vẫn phải là công dân, tuân thủ đúng pháp luật của Nhà nước và người nổi tiếng càng phải giữ gìn hơn.

"Chúng tôi đã quán triệt cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức, nghệ sĩ thuộc quản lý là điều đầu tiên là công dân phải tuân thủ pháp luật Việt Nam và đi ra nước ngoài phải tuân thủ pháp luật nước sở tại trong thời gian đi công tác hay được đi nghỉ.

Tất cả những việc trái pháp luật Việt Nam, pháp luật các nước sở tại sẽ được xử lý theo quy định. Đối với hai trường hợp kia, hiện pháp luật nước sở tại Tây Ban Nha chưa có kết luận nên chúng tôi đang chờ kết luận để xử lý các bước tiếp theo", ông Đông thông tin.

Sáng ngày 4/7, bà xã Hồ Hoài Anh có động thái mới trên mạng xã hội

Sáng ngày 4/7, bà xã Hồ Hoài Anh có động thái mới trên mạng xã hội

Hiện tại, những thông tin liên quan đến chuyến du lịch châu Âu cùng hành trình về nước của Hồ Hoài Anh đang thu hút sự chú ý.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồ Hoài Anh Hồng Đăng Hồ Hoài Anh - Hồng Đăng

TIN MỚI NHẤT

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 2 giờ 51 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 41 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 5 giờ 56 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 5 giờ 59 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An