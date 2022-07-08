Hà Trí Quang và người yêu “đồng giới” cùng nhau về ra mắt gia đình hai bên

Sao Việt 08/07/2022 11:50

Hà Trí Quang và Thanh Đoàn là cặp đôi được đông đảo khán giả quan tâm và cũng đã khiến truyền thông tốn không ít giấy mực. Cặp đôi không ngại ngần công khai chuyện tình cảm, đưa nhau ra mắt bố mẹ hai bên và cùng nhau xây dựng cơ ngơi, cuộc sống hạnh phúc.

Sau 15 năm dấn thân vào sự nghiệp diễn xuất, Hà Trí Quang không chỉ có sự nghiệp hoành tráng mà cuộc sống cá nhân và chuyện tình cảm cũng vô cùng viên mãn. Mới đây, nam diễn viên đã cùng nóc nhà "đồng giới" dắt nhau về ra mắt bố mẹ hai bên.

Hà Trí Quang và người yêu “đồng giới” cùng nhau về ra mắt gia đình hai bên - Ảnh 1

Chia sẻ trên kênh TikTok của mình, Thanh Đoàn đã tiết lộ chuyện hai bên gia đình của mình và Hà Trí Quang đã gặp nhau: "Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai bên gia đình. Nói là vậy thôi, nhưng khi ba mẹ hai bên gặp nhau thì giống như quen từ thuở nào, nói chuyện cười đùa. Sáng thì hai mẹ chở nhau đi chợ mua đồ ăn, còn hai ba đi uống cà phê. Lúc này cảm thấy trong lòng rất vui, như này thì đã trọn vẹn rồi".

Hà Trí Quang và người yêu “đồng giới” cùng nhau về ra mắt gia đình hai bên - Ảnh 2

Được biết, ngoài sự nghiệp, cuộc sống cá nhân thì chuyện tình yêu của Hà Trí Quang cũng nhận được sự quan tâm rất lớn từ khán giả. Chẳng sợ những lời dèm pha, Hà Trí Quang thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ấm áp, hạnh phúc bên người yêu đồng giới - Thanh Đoàn. 

Hà Trí Quang và người yêu “đồng giới” cùng nhau về ra mắt gia đình hai bên - Ảnh 3

Nói về điều này, Hà Trí Quang nêu quan điểm của mình trong tình yêu: "Chuyện bén duyên là do ông trời, còn nên duyên là do mình tạo. Nếu bản thân giữ không được thì sẽ mất".

Hà Trí Quang và người yêu “đồng giới” cùng nhau về ra mắt gia đình hai bên - Ảnh 4

Trong những buổi đoàn tụ với gia đình hai bên, Hà Trí Quang và Thanh Đoàn không ngần ngại thể hiện những hành động thân mật ngọt ngào dành cho nhau. Thậm chí, cặp đôi còn diện áo đôi như đánh dấu chủ quyền. Bên cạnh đó, Thanh Đoàn còn tiết lộ được ba treo "ảnh cưới" trong phòng ngủ khiến ai thấy cũng phải ngưỡng mộ.

Hà Trí Quang và người yêu “đồng giới” cùng nhau về ra mắt gia đình hai bên - Ảnh 5

Trước đó, Hà Trí Quang và Thanh Đoàn bị vướng nghi vấn âm thầm có con với nhau sau khi cặp đôi để lại bình luận xin 'tips' chăm trẻ nhỏ. Hiện tại, cả 2 đang chung sống hạnh phúc và luôn khoe những khoảnh khắc tình cảm trên mạng xã hội.

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