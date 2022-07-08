Bà xã Phan Mạnh Quỳnh chia sẻ lý do hai vợ chồng yêu nhau bền lâu khiến ai cũng ngưỡng mộ vì độ đáng yêu của cặp đôi

Sao Việt 08/07/2022 10:30

Mới đây, chia sẻ trên trang facebook cá nhân, Huỳnh Khánh Vy cho biết, nếu có con gái xinh nhắn tin cho Phan Mạnh Quỳnh, cô sẽ nhắc khéo để chồng tự giác block.

Sau 5 năm yêu nhau, cặp đôi Phan Mạnh Quỳnh và Khánh Vy đã về chung một nhà. Không chỉ là trai tài gái sắc mà vợ chồng Phan Mạnh Quỳnh còn được yêu mến khi thường xuyên có những chia sẻ hài hước, dí dỏm trên mạng xã hội.

Bà xã Phan Mạnh Quỳnh chia sẻ lý do hai vợ chồng yêu nhau bền lâu khiến ai cũng ngưỡng mộ vì độ đáng yêu của cặp đôi - Ảnh 1

Gần đây nhất, Huỳnh Khánh Vy chia sẻ trên Facebook cá nhân, cô nàng tiết lộ lý do vợ chồng cô yêu nhau được lâu là vì Phan Mạnh Quỳnh biết “tự giác block” hết những cô gái xinh đẹp nhắn tin cho anh trên facebook.

Cụ thể, Khánh Vy viết: "Một trong những lí do mình và chồng yêu nhau được lâu. Hồi xưa lúc yêu nhau, có con gái nhắn tin chồng mình mà mình thấy xinh xinh, mình hỏi thì chồng mình sẽ nói "em không thích thì em block đi". Mình khoái rồi nhưng vẫn nói "Thôi anh tự block đi chứ em block kì lắm". (Thật ra đêm đó nếu check lại thấy chưa block tối khỏi ngủ với tau).

Bà xã Phan Mạnh Quỳnh chia sẻ lý do hai vợ chồng yêu nhau bền lâu khiến ai cũng ngưỡng mộ vì độ đáng yêu của cặp đôi - Ảnh 2

Chia sẻ của vợ Phan Mạnh Quỳnh khiến cộng đồng mạng thích thú. Nhiều cư dân mạng bình luận dí dỏm: 

- "Tự block hết, cái chồng bảo sao dạo này facebook anh chán ghê không có gì vui"

- "Sao cặp này cute quá vậy, mê từ vợ tới chồng gì đâu luôn. Ai cũng đẹp trai - xinh gái mà còn mặn mòi nữa", 

- "Hay lắm, sau này em sẽ làm theo", 

- "Tự giác là tốt"...

Bà xã Phan Mạnh Quỳnh chia sẻ lý do hai vợ chồng yêu nhau bền lâu khiến ai cũng ngưỡng mộ vì độ đáng yêu của cặp đôi - Ảnh 3

Được biết, cặp đôi Phan Mạnh Quỳnh và hot girl Khánh Vy đã tổ chức hôn lễ hồi tháng 4/2021 tại quê nhà chú rể ở Nghệ An. Đám cưới của đôi trai tài gái sắc này được xem là một trong những đám cưới nổi bật,thu hút sự quan tâm cực lớn từ khán giả.

Hình ảnh Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng bị nhiều nhãn hàng gỡ xuống

Hình ảnh Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng bị nhiều nhãn hàng gỡ xuống

Nhiều doanh nghiệp đang hợp tác với diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã xóa bài viết liên quan đến hai người này sau những lùm xùm cá nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   Ca sỹ Phan mạnh Quỳnh hot girl Khánh Vy Vợ chồng Phan Mạnh Quỳnh

TIN MỚI NHẤT

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 3 giờ 8 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 43 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 58 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 6 giờ 13 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 6 giờ 17 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"