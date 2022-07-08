Bà xã Phan Mạnh Quỳnh chia sẻ lý do hai vợ chồng yêu nhau bền lâu khiến ai cũng ngưỡng mộ vì độ đáng yêu của cặp đôi

Sau 5 năm yêu nhau, cặp đôi Phan Mạnh Quỳnh và Khánh Vy đã về chung một nhà. Không chỉ là trai tài gái sắc mà vợ chồng Phan Mạnh Quỳnh còn được yêu mến khi thường xuyên có những chia sẻ hài hước, dí dỏm trên mạng xã hội.

Gần đây nhất, Huỳnh Khánh Vy chia sẻ trên Facebook cá nhân, cô nàng tiết lộ lý do vợ chồng cô yêu nhau được lâu là vì Phan Mạnh Quỳnh biết “tự giác block” hết những cô gái xinh đẹp nhắn tin cho anh trên facebook.

Cụ thể, Khánh Vy viết: "Một trong những lí do mình và chồng yêu nhau được lâu. Hồi xưa lúc yêu nhau, có con gái nhắn tin chồng mình mà mình thấy xinh xinh, mình hỏi thì chồng mình sẽ nói "em không thích thì em block đi". Mình khoái rồi nhưng vẫn nói "Thôi anh tự block đi chứ em block kì lắm". (Thật ra đêm đó nếu check lại thấy chưa block tối khỏi ngủ với tau).