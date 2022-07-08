Vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh đưa con gái bé Gạo về quê nhà Nghệ An thăm bà cố

Sao Việt 08/07/2022 11:09

Mới đây, vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh đã trở về thăm quê nhà Nghệ An của nam cầu thủ. Trong chuyến đi này bé Gạo - con gái của cặp đôi cũng được theo bố mẹ về cùng.

Chia sẻ trên Facebook cá nhân, Công Vinh đăng nhiều hình ảnh bé Bánh Gạo chụp cùng bà nhưng vẫn giấu kín mặt của con gái. Công Vinh viết: "Đưa con gái 9 tuổi về quê thăm bà nội của tôi năm nay đã 95 tuổi".

Được biết đây là bà nội của cựu cầu thủ Công Vinh và là bà cố của bé Bánh Gạo. Trong ảnh do Công Vinh chia sẻ, có thể thấy bà rất vui và hạnh phúc khi được gặp lại cháu nội và cháu cố.

Vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh đưa con gái bé Gạo về quê nhà Nghệ An thăm bà cố - Ảnh 1

Ngoài ra, bà xã của Công Vinh cũng chia sẻ 1 bức ảnh cô thân thiết chụp cùng bà nội chồng. Nữ ca sĩ hạnh phúc khi bà nội dù tuổi đã cao nhưng vẫn khỏe mạnh, minh mẫn, da dẻ hồng hào. 

Giọng ca Giấc Mơ Tuyết Trắng bày tỏ: "Về quê chồng thăm bà nội, bà 95 tuổi rồi vẫn khỏe, vẫn tỉnh táo, da dẻ vẫn đẹp, và đi lại nhanh nhẹn, mong sau này được 1 chút phúc khí như bà nội".

Vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh đưa con gái bé Gạo về quê nhà Nghệ An thăm bà cố - Ảnh 2

Đây cũng là lần hiếm hoi cơ ngơi tại Nghệ An của gia đình Công Vinh được hé lộ. Có thể thấy, căn nhà rất rộng rãi, khang trang và vững chắc. Phần nền nhà cũng được nâng lên cao để tránh tình trạng bão lụt hàng năm thường xảy ra ở vùng đất này.

Vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh đưa con gái bé Gạo về quê nhà Nghệ An thăm bà cố - Ảnh 3

Loạt ảnh được vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh chia sẻ đã nhận được rất nhiều sự ý chú của khán giả. Nhiều netizen đã vào bình luận chúc mừng và dành lời khen bà nội 95 tuổi của Công Vinh:

- Kính chúc cụ luôn vui và nhiều sức khỏe hạnh phúc bên các con cháu của cụ.

- Quá tuyệt vời. Chúc gia đình em mạnh khỏe hạnh phúc

- Nhìn bà rất vui và hạnh phúc khi được gặp cháu cố. Chúc bà luôn khỏe bên con cháu.

- Hạnh phúc và đầm ấm quá anh ơi ,tình cảm gia đình thật quý và thiêng liêng ,dù đi đâu làm gì ai cũng đều nhớ về cội nguồn .Chúc cụ và gđ anh luôn mk nhiều niềm vui.

Vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh đưa con gái bé Gạo về quê nhà Nghệ An thăm bà cố - Ảnh 4

Được biết, Thuỷ Tiên và Công Vinh vừa qua đã có những hoạt động làm từ thiện, trao tặng nhà tình thương cho người dân khó khăn tại tỉnh Bến Tre trước khi về quê thăm quê nhà ở Nghệ An.

Vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh đưa con gái bé Gạo về quê nhà Nghệ An thăm bà cố - Ảnh 5

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