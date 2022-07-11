Gin Tuấn Kiệt công khai nụ hôn sân khấu đầu tiên với Puka, fan nhiệt tình "đẩy thuyền", mong cho cặp đôi này sớm công khai tình cảm

Mới đây nhất, Gin Tuấn Kiệt đã đăng tải loạt khoảnh khắc mới khiến fan hâm mộ phải “suýt xoa”. Cụ thể, nam ca sĩ chia sẻ hình ảnh thân mật cùng "người yêu tin đồn" Puka thu hút nhiều sự chú ý của dư luận xã hội.

Nhiều lần thể hiện tình cảm, có những hành động thân mật với nhau nhưng Puka lẫn Gin Tuấn Kiệt vẫn chưa từng lên tiếng xác nhận mối quan hệ hẹn hò.

Theo đó, cặp đôi đã có màn khóa môi ngọt ngào ngay tại trên sân khấu của một gameshow đình đám. Gin Tuấn Kiệt cũng cho biết đây chính là lần đầu tiên trên sân khấu anh hôn “người yêu tin đồn" Puka. mặc dù nụ hôn đã được che đậy kỹ nhưng vẫn không qua mắt được người hâm mộ của cặp đôi.

Fan của Gin Tuấn Kiệt và Puka cho rằng, hai người "tình trong như đã mặt ngoài còn e" Dưới bài viết Gin Tuấn Kiệt đăng tải, vô số cư dân mạng đã lên tiếng ủng hộ cả hai công khai mối quan hệ.

- "Yêu cầu hai anh chị đừng như vậy nữa. Cưới nhau luôn đi ạ".

- "Yêu cầu anh Gin bỏ tay ra để tụi e chiêm ngưỡng nụ hôn đầu đời đó với ạ".

- " Ui 2 ông bà kiểu: "Khoái khoái chảy nước miếng chảy nước miếng kìa", nhìn cưng ghê á".

Thời gian qua, “cặp đôi tin đồn” này cũng nhiều lần “mấp mé” chuyện hẹn hò, fan hâm mộ có nhiều cơ hội được nước đẩy thuyền.

Trong đó, có lần Gin Tuấn Kiệt đăng tải những hình ảnh kèm dòng trạng thái khiến cư dân mạng chú ý. Anh viết: "Anh không thích văn, anh thích thơ. Đối thơ với anh không?". Sau dòng trạng thái này, ngay lập tức netizen nghĩ ngay đến tên thật Cẩm Thơ của Puka.

Dòng trạng thái này của Gin Tuấn Kiệt tiếp tục làm rộ lên nghi vấn là anh đang công khai thể hiện tình cảm với nàng Thơ Puka. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên cả hai tung hint "rõ như ban ngày" đến mức nếu công khai hẹn hò thì netizen cũng không lấy gì làm lạ.