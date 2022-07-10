Lâm Bảo Châu có hành động tình tứ đốn tim người hâm mộ với Lệ Quyên giữa tin đồn chia tay

Sao Việt 10/07/2022 13:50

Sau khi Lệ Quyên liên tục vướng tin đồn chia tay tình trẻ Lâm Bảo Châu. Lệ Quyên chia sẻ hình ảnh được bạn trai kém tuổi âu yếm giữa sân bay khiến netizen không khỏi bất ngờ.

Thời gian qua, ca sĩ Lệ Quyên liên tục vướng tin đồn chia tay tình trẻ Lâm Bảo Châu. Cụ thể, tin đồn xuất phát từ việc nữ ca sĩ liên tục chia chia sẻ những dòng trạng thái đầy tâm trạng về chuyện tình yêu. 

Lâm Bảo Châu có hành động tình tứ đốn tim người hâm mộ với Lệ Quyên giữa tin đồn chia tay - Ảnh 1

Thế nhưng mới đây, Lâm Bảo Châu vừa có chuyến tháp tùng Lệ Quyên sang Mỹ để biểu diễn. Lâm Bảo Châu đăng tải hình ảnh nắm tay chị đẹp, còn khoe nhẫn đôi đập tan tin đồn chia tay và chứng minh cả hai vẫn vô cùng hạnh phúc.

Lâm Bảo Châu có hành động tình tứ đốn tim người hâm mộ với Lệ Quyên giữa tin đồn chia tay - Ảnh 2

Dù vướng nhiều tin đồn không hay trong thời gian qua, Lâm Bảo Châu vẫn không hề lên tiếng mà âm thầm săn sóc cho bạn gái từ những điều nhỏ nhất. Ngược lại, Lệ Quyên cũng luôn thể hiện tình cảm với bạn trai kém tuổi, còn trực tiếp đáp trả tin đồn.

Về phía Lâm Bảo Châu, nam người mẫu nhanh chóng đáp lại tình cảm của bạn gái bằng những lời mật ngọt. “Cùng nhau ta chinh phục mọi nẻo đường. Cảm ơn cô bạn luôn bên cạnh cổ vũ”, Lâm Bảo Châu bình luận dưới bài đăng của Lệ Quyên. Không lâu sau đó, anh cũng đăng tải bức ảnh thân mật của hai người.

Lâm Bảo Châu có hành động tình tứ đốn tim người hâm mộ với Lệ Quyên giữa tin đồn chia tay - Ảnh 3

Gần đây nhất, vào giữa tháng 6 vừa qua, cặp đôi đã có chuyến đi Pháp cùng nhau, Lâm bảo Châu đã không ngại công khai hình ảnh cùng với dòng chia sẻ tình tứ bên ca sĩ Lệ Quyên: “Paris ‘thành phố của tình yêu’”.

Lâm Bảo Châu có hành động tình tứ đốn tim người hâm mộ với Lệ Quyên giữa tin đồn chia tay - Ảnh 4

Ngay sau khi Lâm Bảo Châu chia sẻ hình ảnh tình tứ bên chị đẹp đã nhận được lời chúc hạnh phúc và cơn mưa lời khen của netizen.

- Chúc anh chị mãi hạnh phúc và đẹp mãi như này nhé

- Cặp đôi đẹp nhất showbiz, ngưỡng mộ anh chị quá đi

- Cảnh đẹp, lãng mạn quá em

- Đẹp quá em ,ảnh xuất sắc đẹp đôi quá luôn

- Anh chị quá đẹp, quá đẹp đôi luôn ạ!

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Từ khóa:   Lệ Quyên và tình trẻ ca sĩ Lệ Quyên Lâm Bảo Châu ca sĩ Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu

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