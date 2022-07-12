Thực hư về “tin đồn” Hiền Hồ tái xuất sân khấu bằng bài hit một thời “Người Yêu Cũ”

Mới đây mạng xã hội đã lan truyền đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc Hiền Hồ biểu diễn trên một sân khấu âm nhạc vô cùng quy mô vừa mới phát sóng vào ngày 8/7. Trong đoạn clip, nữ ca sĩ đã trình diễn bài hit đình đám một thời “Người Yêu Cũ”, bên dưới, khán giả theo dõi chương trình vẫn xem cô biểu diễn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Sau khi đoạn clip được chia sẻ rộng rãi, đông đảo dân mạng đã không khỏi hoang mang, bày tỏ thắc mắc rằng không biết Hiền Hồ tái xuất sân khấu từ khi nào.

Bên cạnh một số khán giả tỏ ra hoang mang, đặt ra nhiều nghi vấn thì số còn lại cũng lên tiếng giải thích trước thông tin Hiền Hồ tái xuất sân khấu hậu ồn ào.

Dư luận hoang mang khi nhìn thấy Hiền Hồ bất ngờ quay trở lại sân khấu, nửa tin nửa ngờ Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, clip được chia sẻ chỉ đã là một chương trình diễn ra từ đầu năm 2022 và được phía sản xuất chia sẻ bản cắt phần trình diễn của nữ ca sĩ lên YouTube. Không hề có việc Hiền Hồ tái xuất sân khấu hay quay trở lại sau scandal "anh em nương tựa" như đồn đoán trên mạng xã hội.

Trong đoạn clip, đông đảo khán giả theo dõi chương trình vẫn xem cô biểu diễn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, vào cuối tháng 3, Hiền Hồ bỗng trở thành chủ đề nóng trên các diễn đàn vì lộ loạt ảnh tình tứ với CEO Nanogen U60. Điều khiến dư luận phẫn nộ chính là nam doanh nhân này đã lập gia đình và có con, vì những bức hình thân mật cùng người đàn ông lớn tuổi nữ ca sĩ đã bị dân tình gắn mác "tiểu tam", "người thứ ba" phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.

Sau ồn ào với tình tứ với CEO Nanogen U60, Hiền Hồ đã thành tâm xin lỗi người hâm mộ, xin lỗi những người đã yêu thương cô và xin được sự bao dung Ảnh minh họa: Internet

Sau ồn ào, Hiền Hồ đã chính thức lên tiếng xin lỗi bằng bức tâm thư duy nhất trên trang cá nhân. Trong chia sẻ, cô nhận lỗi và giải thích về sự im lặng trong thời gian dài sau khi vụ bê bối xảy ra vào tháng 3 vừa qua. Đồng thời, Hiền Hồ cho biết sẽ nhận hết mọi chỉ trích và xem đây là bài học lớn của cuộc đời.

Bên cạnh đó, Hiền Hồ cũng cảm ơn những bình luận, phân tích và chia sẻ động viên của mọi người dành cho mình, giúp cô thức tỉnh sau những việc đã xảy ra. Ngoài ra, nữ ca sĩ thừa nhận còn trẻ nên không chín chắn dẫn đến nhiều hệ lụy không lường được và mong nhận được sự thông cảm, bao dung từ khán giả.

"Em xin nhận lỗi về bản thân và gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả những người vì chuyện này mà bị ảnh hưởng, xin lỗi khán giả, những người biết và yêu mến Hiền Hồ. Em rất mong được sự thông cảm và bao dung của tất cả mọi người". Hiền Hồ bày tỏ.