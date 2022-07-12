Thực hư về “tin đồn” Hiền Hồ tái xuất sân khấu bằng bài hit một thời “Người Yêu Cũ”

Sao Việt 12/07/2022 15:54

Những ngày qua, đoạn clip chia sẻ khoảnh khắc Hiền Hồ trình diễn ca khúc Người Yêu Cũ trên sân khấu đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt khiến dư luận.

Mới đây mạng xã hội đã lan truyền đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc Hiền Hồ biểu diễn trên một sân khấu âm nhạc vô cùng quy mô vừa mới phát sóng vào ngày 8/7. Trong đoạn clip, nữ ca sĩ đã trình diễn bài hit đình đám một thời “Người Yêu Cũ”, bên dưới, khán giả theo dõi chương trình vẫn xem cô biểu diễn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Thực hư về “tin đồn” Hiền Hồ tái xuất sân khấu bằng bài hit một thời “Người Yêu Cũ” - Ảnh 1

Đoạn clip ngắn Hiền Hồ hát bài hit Người yêu cũ vừa mới phát sóng vào ngày 8/7/2022

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi đoạn clip được chia sẻ rộng rãi, đông đảo dân mạng đã không khỏi hoang mang, bày tỏ thắc mắc rằng không biết Hiền Hồ tái xuất sân khấu từ khi nào.

Bên cạnh một số khán giả tỏ ra hoang mang, đặt ra nhiều nghi vấn thì số còn lại cũng lên tiếng giải thích trước thông tin Hiền Hồ tái xuất sân khấu hậu ồn ào.

Thực hư về “tin đồn” Hiền Hồ tái xuất sân khấu bằng bài hit một thời “Người Yêu Cũ” - Ảnh 2

Dư luận hoang mang khi nhìn thấy Hiền Hồ bất ngờ quay trở lại sân khấu, nửa tin nửa ngờ

Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, clip được chia sẻ chỉ đã là một chương trình diễn ra từ đầu năm 2022 và được phía sản xuất chia sẻ bản cắt phần trình diễn của nữ ca sĩ lên YouTube. Không hề có việc Hiền Hồ tái xuất sân khấu hay quay trở lại sau scandal "anh em nương tựa" như đồn đoán trên mạng xã hội.

Thực hư về “tin đồn” Hiền Hồ tái xuất sân khấu bằng bài hit một thời “Người Yêu Cũ” - Ảnh 3

Trong đoạn clip, đông đảo khán giả theo dõi chương trình vẫn xem cô biểu diễn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, vào cuối tháng 3, Hiền Hồ bỗng trở thành chủ đề nóng trên các diễn đàn vì lộ loạt ảnh tình tứ với CEO Nanogen U60. Điều khiến dư luận phẫn nộ chính là nam doanh nhân này đã lập gia đình và có con, vì những bức hình thân mật cùng người đàn ông lớn tuổi nữ ca sĩ đã bị dân tình gắn mác "tiểu tam", "người thứ ba" phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.

Thực hư về “tin đồn” Hiền Hồ tái xuất sân khấu bằng bài hit một thời “Người Yêu Cũ” - Ảnh 4

Sau ồn ào với tình tứ với CEO Nanogen U60, Hiền Hồ đã thành tâm xin lỗi người hâm mộ, xin lỗi những người đã yêu thương cô và xin được sự bao dung

Ảnh minh họa: Internet

Sau ồn ào, Hiền Hồ đã chính thức lên tiếng xin lỗi bằng bức tâm thư duy nhất trên trang cá nhân. Trong chia sẻ, cô nhận lỗi và giải thích về sự im lặng trong thời gian dài sau khi vụ bê bối xảy ra vào tháng 3 vừa qua. Đồng thời, Hiền Hồ cho biết sẽ nhận hết mọi chỉ trích và xem đây là bài học lớn của cuộc đời. 

Bên cạnh đó, Hiền Hồ cũng cảm ơn những bình luận, phân tích và chia sẻ động viên của mọi người dành cho mình, giúp cô thức tỉnh sau những việc đã xảy ra. Ngoài ra, nữ ca sĩ thừa nhận còn trẻ nên không chín chắn dẫn đến nhiều hệ lụy không lường được và mong nhận được sự thông cảm, bao dung từ khán giả.

"Em xin nhận lỗi về bản thân và gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả những người vì chuyện này mà bị ảnh hưởng, xin lỗi khán giả, những người biết và yêu mến Hiền Hồ. Em rất mong được sự thông cảm và bao dung của tất cả mọi người". Hiền Hồ bày tỏ.

Sau sự cố nhầm nhân vật Disney, trong lần phỏng vấn thứ 2, Kim Duyên nói ước được trở thành Doraemon

Sau sự cố nhầm nhân vật Disney, trong lần phỏng vấn thứ 2, Kim Duyên nói ước được trở thành Doraemon

Đến với cuộc thi Miss Supranational, Kim Duyên đã nỗ lực hết mình để chứng minh thực lực và nhan sắc của bản thân trên đấu trường quốc tế. Ở lần phỏng vấn thứ 2, người đẹp rực rỡ, thần thái và tự tin hơn, Kim Duyên cũng đã không ngại nhắc về sự cố cũ.

Xem thêm
Từ khóa:   Hiền Hồ Hiền Hồ trở lại sân khấu đoạn clip mới nhất của Hiền Hồ Hiền Hồ hát bài người yêu cũ Hiền Hồ cặp đại gia

TIN MỚI NHẤT

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 55 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 4 giờ 0 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 4 giờ 3 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 4 giờ 40 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 5 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"