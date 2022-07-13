Trong chuyến thiện nguyện ở Châu Phi, hoa hậu Thùy Tiên đã trồng thêm loại cây “quý hiếm” tặng người dân Angola

Sao Việt 13/07/2022 09:05

Trong chuyến thiện nguyện với ở Châu Phi, hoa hậu Thùy Tiên đã thực hiện các dự án nhân ái khác.Vừa qua, Thùy Tiên đã đồng hành với chàng Youtuber Quang Linh xây dựng hai giếng nước sạch và trồng cam để tặng cho người dân Angola.

Được biết, Angola là một trong những quốc gia nghèo và người dân có điều kiện sinh hoạt thấp nhất thế giới. Tại đây, nàng hậu đã đồng hành với chàng Youtuber Quang Linh xây dựng hai giếng nước sạch để tặng bản Zamba, Bailundo, Huambo, Angola, nhằm nâng cao chất lượng đời sống cho tất cả các hộ dân đang sinh sống tại đây, hành trình này hy vọng sẽ cung cấp đủ nước sạch cho gần 5.000 người dân tại vùng đất này.

Trong chuyến thiện nguyện ở Châu Phi, hoa hậu Thùy Tiên đã trồng thêm loại cây “quý hiếm” tặng người dân Angola - Ảnh 1

Thùy Tiên đã đồng hành với chàng Youtuber Quang Linh xây dựng hai giếng nước sạch để tặng bản Zamba, Bailundo, Huambo, Angola

Ảnh minh họa: Internet

Trên trang cá nhân của hoa hậu Thùy Tiên, nàng hậu cho biết mình đang có mặt tại huyện Huambo để nghiệm thu, bàn giao, cũng như khai trương các giếng nước sạch cho các người dân trên bản. Điều đặc biệt là hai giếng nước sạch này đều được thực hiện hoàn toàn bằng sức lao động của người Việt.

Trong chuyến thiện nguyện ở Châu Phi, hoa hậu Thùy Tiên đã trồng thêm loại cây “quý hiếm” tặng người dân Angola - Ảnh 2

Các giếng nước sạch do người việt làm đã được nghiệm thu, bàn giao, cũng như khai trương

Ảnh minh họa: Internet

Tiếp đó, hoa hậu Thùy Tiên đã trồng một cây cam ở cạnh mỗi giếng nước. Bởi tại vùng đất sa mạc vốn khô cằn này, cam được xem là loại cây vô cùng quý hiếm. Điều này cũng góp phần tạo thêm phần ý nghĩa cho hành trình.

Trong chuyến thiện nguyện ở Châu Phi, hoa hậu Thùy Tiên đã trồng thêm loại cây “quý hiếm” tặng người dân Angola - Ảnh 3

Hoa hậu Thùy Tiên đã trồng một cây cam ở cạnh mỗi giếng nước, tại nơi đây, cam được xem là loại cây quý hiếm

Ảnh minh họa: Internet

Tại khu vực giếng nước cũng sẽ được treo bảng hoa hậu Thuỳ Tiên trao tặng, ghi dấu hình ảnh người đẹp Việt Nam tại quốc gia châu Phi xa xôi này.

Trong chuyến thiện nguyện ở Châu Phi, hoa hậu Thùy Tiên đã trồng thêm loại cây “quý hiếm” tặng người dân Angola - Ảnh 4

Ở mỗi giếng nước cũng sẽ được treo bảng hoa hậu Thuỳ Tiên trao tặng, ghi dấu hình ảnh người đẹp Việt Nam tại quốc gia châu Phi xa xôi này.

Ảnh minh họa: Internet

Sau dự án làm giếng nước sạch, những ngày kế tiếp nàng hậu sẽ đến thăm bản nông nghiệp, nhà tình thương, nhà bảy màu,... cùng nhiều hoạt động thú vị khác. Cô cũng đặc biệt dành sự quan tâm đến các em nhỏ đang sinh sống tại đây.

Trong chuyến thiện nguyện ở Châu Phi, hoa hậu Thùy Tiên đã trồng thêm loại cây “quý hiếm” tặng người dân Angola - Ảnh 5

Nàng hậu tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết cùng với tấm lòng nhân ái trong chuyến thiện nguyện tại Châu Phi

Ảnh minh họa: Internet

Thùy Tiên tâm sự, chuyến đi này không đơn thuần là để thực hiện nhiệm vụ hay trách nhiệm của một "Hoa hậu Hòa bình quốc tế" mà còn xuất phát từ tình cảm, lòng yêu thương. Đồng thời, cô cũng mong muốn có thể mang cả hình ảnh, các giá trị tốt đẹp của người Việt ra thế giới.

Trong chuyến thiện nguyện ở Châu Phi, hoa hậu Thùy Tiên đã trồng thêm loại cây “quý hiếm” tặng người dân Angola - Ảnh 6

Thùy Tiên tự nhủ bản thân phải cố gắng thật nhiều hơn nữa, có thể giúp đỡ nhiều người hơn nữa, để chiếc vương miện mình đang đội trên đầu được thực hiện đúng trọng trách và sứ mệnh nhân văn lớn lao

Ảnh minh họa: Internet

Theo đương kim "Hoa hậu Hòa bình quốc tế", với vai trò này cô có cơ hội đi đến nhiều nơi, để nhận thấy rằng mình phải cố gắng thật nhiều hơn nữa, có thể giúp đỡ nhiều người hơn nữa, để chiếc vương miện mình đang đội trên đầu không chỉ đơn giản là một danh xưng, mà đó còn là trọng trách và sứ mệnh nhân văn lớn lao.

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