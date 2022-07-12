Nhắc về chuyện tình 8 năm với Ngô Kiến Huy, vì sao Khổng Tú Quỳnh không tiết lộ lý do chia tay?

Mới đây, đoạn clip Khổng Tú Quỳnh lần đầu trải lòng về chuyện tình 8 năm với Ngô Kiến Huy được khán giả chia sẻ trở lại, khi nói về mối tình không trọn vẹn của mình, nữ ca sĩ nhiều lần rơi nước mắt, nghẹn ngào tiếc nuối những kỷ niệm đã qua cùng với người yêu cũ.
- Sau sự cố nhầm nhân vật Disney, trong lần phỏng vấn thứ 2, Kim Duyên nói ước được trở thành Doraemon
- Sau gần một tháng về chung một nhà, Minh Hằng tiết lộ vài điều về ông xã doanh nhân khiến fan ngưỡng mộ
Mới đây, khán giả đã chia sẻ lại đoạn một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Khổng Tú Quỳnh lần đầu trải lòng về chuyện tình 8 năm với Ngô Kiến Huy.
Trong clip, nữ ca sĩ nhiều lần rơi nước mắt và không giấu được sự tiếc nuối với những gì trong quá khứ cùng người yêu cũ: "Với mọi người không biết thế nào, nhưng với Quỳnh 8 năm thực sự rất nhiều cảm xúc, vui có, buồn có, Quỳnh thực sự rất trân quý những điều đó".
Tuy nhiên, Khổng Tú Quỳnh đa phần chỉ tiết lộ cảm nhận của bản thân về chuyện tình kéo dài gần thập kỷ này chứ không nói thêm bất cứ điều gì về lý do chia tay. Nữ ca sĩ chia sẻ lý do không thể tiết lộ lý do chia tay Ngô Kiến Huy: "Thực ra nếu người cũ của Quỳnh chỉ là người bình thường thì sẽ dễ chia sẻ hơn, nhưng đây cũng là người trong ngành của Quỳnh nên Quỳnh cũng sợ những gì mình chia sẻ có thể bị hiểu lệch ý".
Sau cùng, giọng ca “Nhớ lắm” vẫn muốn giữ chuyện tình dang dở này cho riêng mình dù cô cũng rất tiếc nuối và day dứt về những gì đã qua. Cách đây 3 năm, khi tham dự đám cưới của ca sĩ Đông Nhi - Ông Cao Thắng, Khổng Tú Quỳnh đã bật khóc khi chứng kiến hạnh phúc của bạn thân, thậm chí trong lễ cưới cũng có sự tham gia của người yêu cũ của Quỳnh là Ngô Kiến Huy, khi đó khán giả phần nào hiểu được những giọt nước mắt của nữ ca sĩ, sự tiếc nuối tràn ngập trong đôi mắt của Khổng Tú Quỳnh.
Được biết, chuyện tình của Khổng Tú Quỳnh và Ngô Kiến Huy bắt đầu trong một sân khấu âm nhạc, họ còn cùng tham gia bộ phim Thiên sứ 99. Năm đó, Ngô Kiến Huy 22 tuổi còn Khổng Tú Quỳnh bước sang tuổi 19, cả hai còn rất trẻ và đều đang trên con đường xây dựng sự nghiệp.
Cả hai đã cùng nhau đối mặt và vượt qua sóng gió vào năm 2012, khi Ngô Kiến Huy thừa nhận là cha của bé trai là con của em gái Thanh Thảo. Trước những ồn ào này ai cũng lo lắng cho Khổng Tú Quỳnh. Nhiều lời đồn đại cho rằng họ sẽ sớm chia tay vì bê bối của Ngô Kiến Huy, nhưng cặp đôi khi ấy vẫn sánh bước bên nhau, chẳng nề hà mọi lời dị nghị.
Sau vụ ồn ào đó, Khổng Tú Quỳnh ít xuất hiện, cô lui về vun vén tình yêu với Ngô Kiến Huy. Thậm chí cả hai còn mua nhà chung và dự định làm đám cưới. Thế nhưng, nữ ca sĩ bất ngờ thừa nhận chia tay Ngô Kiến Huy, trở lại cuộc sống độc thân khiến fan hâm mộ bất ngờ.
Sau khi quyết định đường ai nấy đi, Khổng Tú Quỳnh đã có những thay đổi lớn cả về ngoại hình lẫn sự nghiệp. Cô bắt đầu hướng tới phong cách ăn mặc quyến rũ. Nữ ca sĩ đã chuyển sang tập trung vào sự nghiệp diễn xuất, được thể hiện qua các bộ phim như: Bán chồng, Dâu hổ đại chiến mẹ chồng,... và đón nhận nhiều sự yêu mến của khán giả.