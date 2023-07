Nhắc về chuyện tình 8 năm với Ngô Kiến Huy, vì sao Khổng Tú Quỳnh không tiết lộ lý do chia tay?

Tuy nhiên, Khổng Tú Quỳnh đa phần chỉ tiết lộ cảm nhận của bản thân về chuyện tình kéo dài gần thập kỷ này chứ không nói thêm bất cứ điều gì về lý do chia tay. Nữ ca sĩ chia sẻ lý do không thể tiết lộ lý do chia tay Ngô Kiến Huy: "Thực ra nếu người cũ của Quỳnh chỉ là người bình thường thì sẽ dễ chia sẻ hơn, nhưng đây cũng là người trong ngành của Quỳnh nên Quỳnh cũng sợ những gì mình chia sẻ có thể bị hiểu lệch ý".

Lý do giữ bí mật nguyên nhân chấm dứt mối tình 8 năm vưới người yêu cũ là do nữ ca sĩ không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của bất cứ ai Ảnh minh họa: Internet

Sau cùng, giọng ca “Nhớ lắm” vẫn muốn giữ chuyện tình dang dở này cho riêng mình dù cô cũng rất tiếc nuối và day dứt về những gì đã qua. Cách đây 3 năm, khi tham dự đám cưới của ca sĩ Đông Nhi - Ông Cao Thắng, Khổng Tú Quỳnh đã bật khóc khi chứng kiến hạnh phúc của bạn thân, thậm chí trong lễ cưới cũng có sự tham gia của người yêu cũ của Quỳnh là Ngô Kiến Huy, khi đó khán giả phần nào hiểu được những giọt nước mắt của nữ ca sĩ, sự tiếc nuối tràn ngập trong đôi mắt của Khổng Tú Quỳnh.

Khổng Tú Quỳnh đã bật khóc khi chứng kiến hạnh phúc của bạn thân Đông Nhi Ảnh minh họa: Internet

Được biết, chuyện tình của Khổng Tú Quỳnh và Ngô Kiến Huy bắt đầu trong một sân khấu âm nhạc, họ còn cùng tham gia bộ phim Thiên sứ 99. Năm đó, Ngô Kiến Huy 22 tuổi còn Khổng Tú Quỳnh bước sang tuổi 19, cả hai còn rất trẻ và đều đang trên con đường xây dựng sự nghiệp.

Khi mới bắt đầu quen nha, Ngô Kiến Huy 22 tuổi còn Khổng Tú Quỳnh bước sang tuổi 19 Ảnh minh họa: Internet

Cả hai đã cùng nhau đối mặt và vượt qua sóng gió vào năm 2012, khi Ngô Kiến Huy thừa nhận là cha của bé trai là con của em gái Thanh Thảo. Trước những ồn ào này ai cũng lo lắng cho Khổng Tú Quỳnh. Nhiều lời đồn đại cho rằng họ sẽ sớm chia tay vì bê bối của Ngô Kiến Huy, nhưng cặp đôi khi ấy vẫn sánh bước bên nhau, chẳng nề hà mọi lời dị nghị.

Năm 2012, Ngô Kiến Huy vướn Scandal khi thừa nhận là cha của bé trai là con của em gái Thanh Thảo, Khổng Tú Quỳnh vẫn không rời bỏ mà cả 2 cùng nhau đối mặt, vượt qua giai đoạn khó khăn Ảnh minh họa: Internet

Sau vụ ồn ào đó, Khổng Tú Quỳnh ít xuất hiện, cô lui về vun vén tình yêu với Ngô Kiến Huy. Thậm chí cả hai còn mua nhà chung và dự định làm đám cưới. Thế nhưng, nữ ca sĩ bất ngờ thừa nhận chia tay Ngô Kiến Huy, trở lại cuộc sống độc thân khiến fan hâm mộ bất ngờ.

Thậm chí cả hai còn mua nhà chung và dự định làm đám cưới Ảnh minh họa: Internet

Sau khi quyết định đường ai nấy đi, Khổng Tú Quỳnh đã có những thay đổi lớn cả về ngoại hình lẫn sự nghiệp. Cô bắt đầu hướng tới phong cách ăn mặc quyến rũ. Nữ ca sĩ đã chuyển sang tập trung vào sự nghiệp diễn xuất, được thể hiện qua các bộ phim như: Bán chồng, Dâu hổ đại chiến mẹ chồng,... và đón nhận nhiều sự yêu mến của khán giả.