Rò rỉ ảnh ngồi gần nhau trong tiệc kín của Lee Min Hoo và Suzy

Lee Min Hoo và Suzy từng rộ tin đồn hẹn hò, cả hai được cho là có mối quan hệ tình cảm hơn 2 năm. Có lẽ đây là một trong những cặp đôi hiếm hoi được cộng đồng fan tại Hàn ủng hộ, tuy nhiên không lâu sau đó cả hai đã đường ai nấy đi khiến dân tình tiếc nuối.
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Mới đây Lê Min Hoo và Suzy lộ hình ảnh cùng xuất hiện trong một buổi tiệc kín khiến cư dân mạng xôn xao. Cụ thể trong bức ảnh Lee Min Ho chụp cùng CEO Noh Hee Young của YG Foods & Entrepreneur tại bữa tiệc vào tuần trước, Suzy được cho là đã đứng ngay sau nam tài tử này.
Chưa hết truyền thông Hàn còn đưa tin cho hay, Suzy sau đó được cho là xuất hiện trong khung hình bàn tiệc và ngồi ngay sát Lee Min Ho. CEO Noh Hee Young - nhân vật VIP trong bữa tiệc cũng theo dõi cả 2 ngôi sao này trên mạng xã hội. Dù bức ảnh chỉ lộ mái tóc cùng hàng chân mày nhưng những fan cứng của cô nàng chắc hẳn không cảm thấy xa lạ.
Một hình ảnh được cho là cả hai đã ngồi cạnh nhau, bức ảnh tuy chụp khá mờ song lại khiến dân tình phải hét toáng lên. Trong bức ảnh chụp lại bàn tiệc quy tụ nhiều ngôi sao đình đám và CEO quyền lực, Lee Min Ho và Suzy được cho là ngồi ngay cạnh nhau, chi tiết này khiến mọi người đồn đoán rằng lẽ nào cả hai đã nối lại tình xưa, một số còn rất hào hứng với tin tức này.
Tài tử đình đám Lee Min Ho và "tình đầu quốc dân" Suzy bắt đầu hẹn hò từ tháng 3/2015. Sau đó, Dispatch chụp được loạt ảnh cặp đôi bên nhau tại châu Âu, dù đã che kín mặt nhưng những người yêu mến cặp đôi này chắc hẳn không khó nhân ra nam thần và mỹ nữ ở cạnh nhau. Lee Min Ho và Suzy nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả vì quá tương xứng từ ngoại hình cho đến danh tiếng. Tuy nhiên đến tháng 11/2017, cặp đôi thông báo chia tay vì lý do cá nhân.