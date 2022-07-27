Rò rỉ ảnh ngồi gần nhau trong tiệc kín của Lee Min Hoo và Suzy

Mới đây Lê Min Hoo và Suzy lộ hình ảnh cùng xuất hiện trong một buổi tiệc kín khiến cư dân mạng xôn xao. Cụ thể trong bức ảnh Lee Min Ho chụp cùng CEO Noh Hee Young của YG Foods & Entrepreneur tại bữa tiệc vào tuần trước, Suzy được cho là đã đứng ngay sau nam tài tử này.

Một số fan đối chiếu bóng người này có nhiều nét giống với nữ thần Suzy

Chưa hết truyền thông Hàn còn đưa tin cho hay, Suzy sau đó được cho là xuất hiện trong khung hình bàn tiệc và ngồi ngay sát Lee Min Ho. CEO Noh Hee Young - nhân vật VIP trong bữa tiệc cũng theo dõi cả 2 ngôi sao này trên mạng xã hội. Dù bức ảnh chỉ lộ mái tóc cùng hàng chân mày nhưng những fan cứng của cô nàng chắc hẳn không cảm thấy xa lạ.

Bức ảnh Lee Min Hoo và các Ceo, cô gái ngồi bên cạnh được cho là Suzy

Một hình ảnh được cho là cả hai đã ngồi cạnh nhau, bức ảnh tuy chụp khá mờ song lại khiến dân tình phải hét toáng lên. Trong bức ảnh chụp lại bàn tiệc quy tụ nhiều ngôi sao đình đám và CEO quyền lực, Lee Min Ho và Suzy được cho là ngồi ngay cạnh nhau, chi tiết này khiến mọi người đồn đoán rằng lẽ nào cả hai đã nối lại tình xưa, một số còn rất hào hứng với tin tức này.