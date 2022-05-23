Khi sao Hàn diện bikini hút vạn ánh nhìn, dân mạng đắm đuối vì body 'so hot'

Đến hẹn lại lên, cùng gọi tên những sao Kpop có body nóng bóng nhất, đặc biệt là khi diện bikini.
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Lee Hyori
Sự gợi cảm ở cô luôn xuất hiện cùng nét khỏe khoắn, hoang dại. Cô vẫn giữ được sức hút riêng ngay cả sau khi đã kết hôn.
Nữ hoàng sexy Lee Hyori cực nóng bỏng với những bộ đồ thiếu vải. Cô vẫn giữ được sức hút riêng ngay cả sau khi đã kết hôn.
HyunA
Jessica
Gain
Từ những tấm hình được đăng tải có thể thấy, Giản mặc bikini ngoi lên mặt nước, cả người “khoác” lên một màu xanh lam dạ quang bắt mắt.
Ánh sáng xanh lấp lánh của tảo biển tạo ra hiệu ứng siêu thực, tựa như lớp sơn phát quang bao phủ thân hình nóng bỏng của Gain. Hình ảnh khiến người xem không khỏi xuýt xoa vì quá mãn nhãn giữa một cô gái quyến rũ với kỳ quan thiên nhiên.
Jennie
Khoảnh khắc hiếm hoi BLACKPINK Jennie khoe body với bikini đã giúp bộ trang phục "soldout" sau vài tiếng.
Trong các bức ảnh, có thể nhìn thấy Jennie mặc một bộ đồ bơi dệt kim độc đáo màu vàng sẫm có dây kết hợp với phần dưới màu đen.