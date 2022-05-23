Khi sao Hàn diện bikini hút vạn ánh nhìn, dân mạng đắm đuối vì body 'so hot'

Sao quốc tế 23/05/2022 07:06

Đến hẹn lại lên, cùng gọi tên những sao Kpop có body nóng bóng nhất, đặc biệt là khi diện bikini.

Lee Hyori

Sự gợi cảm ở cô luôn xuất hiện cùng nét khỏe khoắn, hoang dại. Cô vẫn giữ được sức hút riêng ngay cả sau khi đã kết hôn.

Khi sao Hàn diện bikini hút vạn ánh nhìn, dân mạng đắm đuối vì body 'so hot' - Ảnh 1

Lee Hyori là ngôi sao chăm chụp ảnh với bikini nhất.

Nữ hoàng sexy Lee Hyori cực nóng bỏng với những bộ đồ thiếu vải. Cô vẫn giữ được sức hút riêng ngay cả sau khi đã kết hôn.

Khi sao Hàn diện bikini hút vạn ánh nhìn, dân mạng đắm đuối vì body 'so hot' - Ảnh 2
Lee Hyori là ngôi sao chăm chụp ảnh với bikini nhất. Sự gợi cảm ở cô luôn xuất hiện cùng nét khỏe khoắn, hoang dại. Lee Hyori nổi bật với làn da rám nắng.

HyunA

Khi sao Hàn diện bikini hút vạn ánh nhìn, dân mạng đắm đuối vì body 'so hot' - Ảnh 3
Không hổ danh "nữ hoàng gợi cảm thế hệ mới", HyunA luôn gây trầm trồ với vòng eo con kiến và vòng 1 phồn thực mỗi khi mặc bikini.

Jessica

Khi sao Hàn diện bikini hút vạn ánh nhìn, dân mạng đắm đuối vì body 'so hot' - Ảnh 4
Cựu thành viên SNSD - Jessica sở hữu thân hình cân đối với chiều cao 1m63. Trước đó, Jessica thậm chí còn táo bạo mặc trang phục đồ bơi một mảnh lên sân khấu.

Gain

 

Khi sao Hàn diện bikini hút vạn ánh nhìn, dân mạng đắm đuối vì body 'so hot' - Ảnh 5
Nữ ca sĩ Gain cuốn hút đầy ma mị cạnh bể bơi. Gain hiện giờ cũng nổi lên như một biểu tượng sexy của Kpop.

 

Từ những tấm hình được đăng tải có thể thấy, Giản mặc bikini ngoi lên mặt nước, cả người “khoác” lên một màu xanh lam dạ quang bắt mắt.

Khi sao Hàn diện bikini hút vạn ánh nhìn, dân mạng đắm đuối vì body 'so hot' - Ảnh 6
 Từ những tấm hình được đăng tải có thể thấy, Giản mặc bikini ngoi lên mặt nước, cả người “khoác” lên một màu xanh lam dạ quang bắt mắt.

Ánh sáng xanh lấp lánh của tảo biển tạo ra hiệu ứng siêu thực, tựa như lớp sơn phát quang bao phủ thân hình nóng bỏng của Gain. Hình ảnh khiến người xem không khỏi xuýt xoa vì quá mãn nhãn giữa một cô gái quyến rũ với kỳ quan thiên nhiên.

Jennie

 

Khoảnh khắc hiếm hoi BLACKPINK Jennie khoe body với bikini đã giúp bộ trang phục "soldout" sau vài tiếng.

Khi sao Hàn diện bikini hút vạn ánh nhìn, dân mạng đắm đuối vì body 'so hot' - Ảnh 7

Jennie đã chú thích những bức ảnh của mình: “Tình yêu đất Tình yêu nước Tình yêu này”.

Trong các bức ảnh, có thể nhìn thấy Jennie mặc một bộ đồ bơi dệt kim độc đáo màu vàng sẫm có dây kết hợp với phần dưới màu đen.

Khi sao Hàn diện bikini hút vạn ánh nhìn, dân mạng đắm đuối vì body 'so hot' - Ảnh 8
Jennie đang tạo dáng trong một hang động tuyệt vời ngâm đôi chân trong làn nước trong vắt.

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