Nhan sắc của Tiểu Hý gây bất ngờ sau một năm nổi tiếng: Có còn là 'cô vợ quốc dân' của anh em mê TikTok nữa không?

Tiểu Hý từng là hiện tượng mạng xã hội được nhiều người chú ý chỉ sau một đêm video tự đăng trên Tiktok. Sau một năm nổi tiếng nhan sắc của cô nàng vẫn gây chú ý với nhiều người.

Cách đây gần 1 năm, mạng xã hội bỗng trở nên rầm rộ vì clip ngắn của một cô gái với nhan sắc xinh đẹp, đáng yêu nhảy nhót trên nền nhạc Hạ còn vương nắng. Cô nàng đó chính là Tiểu Hý, tên thật là Nguyễn Thủy Tiên. Tiểu Hý còn được mệnh danh là "cô vợ quốc dân" vì cô nàng sở hữu một gương mặt đáng yêu cùng vóc dáng gợi cảm hút mắt người xem khi cô hòa theo điệu nhạc, cư dân mạng đã không tiếc lời khen ngợi và chỉ sau một đêm, cô nàng Tiểu Hý này đã nổi danh trên mạng xã hội. Sau khi đoạn clip của Tiểu Hý nổ rần rần trên mạng xã hội, có nhiều cô gái cũng như các hot TikToker đã thay nhau cover lại và làm những video clip nhảy tượng tự với Tiểu Hý. Mặc dù xuất hiện rất nhiều clip mới theo trend của cô nàng Tiểu Hý nhưng vẫn không thể viral bằng bản gốc của "cô vợ quốc dân" và video viral của cô vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt ở thời điểm đó.

Nhan sắc Tiểu Hý được nhiều người khen ngợi thời điểm đó. Một năm sau khi bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội, dù độ "nóng" trước đây đã hạ nhiệt nhưng các video của Tiểu Hý vẫn được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Các video của cô nàng có sự thay đổi tích cực về lượt xem cũng như lượt thả tim mỗi ngày. Tiểu Hý cũng chăm chỉ chia sẻ thêm nhiều clip vui nhộn tự sản xuất. Cô làm mới tài khoản TikTok của mình bằng những clip đơn giản, nhí nhanh đời thường hay chỉ đơn giản là bắt trend hài hước chứ không chỉ làm theo màu của một vài clip viral trước đó.

Nhan sắc hiện tại của "cô vợ quốc dân" cũng không thay đổi nhiều. Tuy nhiên, không ít cư dân mạng đã phát hiện Tiểu Hý gầy hơn trước nhưng cô nàng vẫn giữ được nét tinh nghịch đáng yêu đúng tuổi với nước da trắng sáng cùng sống mũi cao và một đôi mắt cười đã đủ khiến nhiều người điêu đứng vì cô. Nhan sắc đời thường của Tiểu Hý. Cho đến thời điểm hiện tại, Tiểu Hý đang có 2,6 triệu fan trên Tiktok, mỗi clip đều có lượt xem khủng, được tính từ hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem. Các tài khoảng MXH khác như Facebook và Instagram dù cô khá ít đăng tải hình ảnh đời thường nhưng vẫn có hàng chục nghìn người theo dõi.





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