Hot girl Lạng Sơn sở tấm ảnh thẻ 'vạn người mê': Nhan sắc đời thực khiến nhiều người ngỡ ngàng

Hot girl Lạng Sơn khéo mặc trang phục tôn đường cong hút mắt cùng nhan sắc đỉnh cao sau nổi tiếng với bức ảnh thẻ.

Nguyễn Hoàng Linh Chi (Linh Chichan) sinh năm 2002 là hot girl đến từ Lạng Sơn, được nhiều người biết đến và quan tâm nhờ vào bức ảnh thẻ đẹp không tì vết từng nổi tiếng trên MXH. So với biệt danh "hot girl ảnh thẻ" trước đó, Linh Chichan ở thời điểm hiện tại đã trưởng thành hơn trước đặc biệt là về phong cách thời trang mới mẻ. Sở hữu diện mạo khả ái cùng vóc dáng mảnh mai, thân hình cân đối và gu ăn mặc táo bạo. Ở ngoài đời, cô nàng 10X Lạng Sơn không ít lần "gây sốt" mạng vì tự tin diện nhiều trang phục có chút hở bạo, thể hiện rõ cá tính của mình.

Nhờ vào ngoại hình xinh xắn, Linh Chichan nhanh chóng nhận được sự quan tâm, chú ý của người dùng mạng xã hội. Chính lợi thế về ngoại hình đã giúp cô nhận được các hợp đồng quảng cáo, làm mẫu ảnh, đóng MV cũng như công việc hiện tại của cô là streamer. Không chỉ gây chú ý về ngoại hình mà Linh Chi còn gây ấn tượng với thành tích học tập cực tốt. Cô từng đạt giải Ba quốc gia cuộc thi Toán trên Internet.

Cô nàng hot girl sở hữu vóc dáng nóng bỏng và không ngại đăng ảnh khoe dáng trên trang cá nhân của mình. Mới đây, Linh Chi gây chú ý khi diện chiếc váy body tôn dáng, có chi tiết cut-out ở vòng 1 vô cùng gợi cảm. Chiếc váy ôm sát cơ thể đã làm tôn lên đường cong nuôt nà, vòng nào ra vòng nấy của gái xinh xứ Lạng không khỏi khiến hội chị em phải ghen tỵ. Được biết, Linh Chi hiện tại đang là gương mặt nổi tiếng trong làng game Việt. Cùng với hoạt động nghệ thuật, cô chia sẻ mình còn muốn theo đuổi lĩnh vực kinh doanh trong tương lai.

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