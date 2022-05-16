Nhan sắc lão hóa ngược của dàn hot girl đình đám một thời: Người sớm 'theo chồng bỏ cuộc chơi', người đến giờ vẫn lẻ bóng, làm bạn với 'sổ đỏ'

Được biết Huyền Baby là một hot girl đời đầu đình đám một thời ở Hà Thành. Cô được mọi người nhớ đến bởi khuôn mặt xinh xắn, trẻ trung. Ở thời điểm hiện tại, dù đã lập gia đình và có 2 con nhưng mỗi lần khoe ảnh là cô lại khiến dân tình cảm thấy khó tin vì vóc dáng cân đôi, "vòng nào ra vòng nấy" vô cùng đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, những đường nét trên khuôn mặt cô dường như đã có thay đổi, không còn như trước đây mà nhan sắc của cô ngày càng trở nên sắc sảo hơn ngày trước.

Cùng thời với Huyền Baby, Tâm Tít được yêu mến bởi cô sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp với các đường nét gương mặt thanh tú và nụ cười rạng rỡ. Trong lúc sự nghiệp đang trên đà thăng tiến, Tâm Tít bỗng "từ bỏ cuộc chơi theo chồng" và gần như lặn mất tâm khỏi giới giải trí . Gần đây, những hình ảnh được cô chia sẻ trên trang cá nhân đã khiến dân tình không khỏi trầm trồ vì nét trẻ trung, nhan sắc thăng hạng. Đặc biệt hơn là vóc dáng không chút mỡ thừa cùng vòng eo con kiến của cô đã khiến hội chị em không khỏi ghen tỵ.

Ngọc Anh - Miss Audition 2006

Ngọc Anh là một trong những hot girl đời đầu, cô được mọi người biết đến khi tham gia Miss Audition 2006 và là người đăng quang đầu tiên của cuộc thi năm đó. Cô sở hữu vóc dáng chuẩn cùng với khuôn mặt xinh đẹp, dịu dàng. Khi tên tuổi đang nóng hơn bao giờ hết, sự nghiệp thăng hoa kèm theo nhiều cơ hội ở phía trước thì Ngọc Anh bất ngờ bỏ cuộc chơi theo chồng khi mới 19 tuổi. Hiện nay cô đã là một người mẹ của 2 nhóc tỳ đáng yêu nhưng những hình ảnh cô đăng tải lên trang cá nhân ở tuổi 33 khiến khán giả "mắt chữ A mồm chữ O" vì vẻ ngoài quyến rũ, trẻ trung dù đã là mẹ của hai con.

Midu

Trong khi các bạn bè đồng trang lứa hầu như đã "yên bề gia thất" thì cô nàng hot girl Midu vẫn "độc thân vui tính". Sau chuyện tình cảm không thành, Midu đã chọn cách phát triển sự nghiệp thay vì tìm kiếm cho mình một bến đổ. Hiện tại, cô đã trở thành một nữ đại gia bất động sản chính hiệu mà bao người phải ngưỡng mộ. Midu sở hữu nhan sắc thanh thoát, nhẹ nhàng. Sau bao năm, khi so sánh nhan sắc ngày ấy và bây giờ chắc chắn nhiều người không khỏi bất ngờ vì dường như cô chẳng hề có chút thay đổi nào. Nàng hot girl vẫn luôn giữ được vẻ trẻ trung, xinh đẹp năm nào.

Huyền Lizzie

Huyền Lizzie bắt đầu được biết đến và yêu mến nhiều hơn từ khi xuất hiện trong sitcom ăn khách Bộ Tứ 10A8. Sở hữu khuôn mặt bầu bĩnh và nụ cười duyên đã giúp cô trở thành gương mặt "gây thương nhớ" trong lòng nhiều khán giả. Sau đó, cô tiếp tục góp mặt trong rất nhiều phim truyền hình ăn khách thời điểm đó, để lại không ít ấn tượng với người hâm mộ. Người đẹp ghi lại dấu ấn trong lòng khán giả với nhiều vai diễn ấn tượng trên màn ảnh nhỏ.

Cho đến thời điểm hiện tại nhan sắc của Huyền Lizze vẫn được cư dân mạng quan tâm và nhắc đến. Dù đã là mẹ một con nhưng cô vẫn giữ được nét trẻ trung, khuôn mặt baby như ngày nào. Cô còn là một trong số những mỹ nhân tích cực thay đổi hình ảnh của mình từ mái tóc, cách trang điểm và đặc biệt hơn là không ngại thử nghiệm nhiều phong cách thời trang khác nhau.

Cuộc sống của dàn hot girl đời đầu sau nhiều năm đã có rất nhiều sự thay đổi. Có người chọn “yên bề gia thất”, người vẫn còn mải mê theo đuổi sự nghiệp của riêng mình nhưng điểm chung của dàn hot girl ngày ấy đến tận bây giờ là nhan sắc ngày càng thăng hạng theo thời gian, thậm chí có người còn ngày càng "lão hóa ngược".