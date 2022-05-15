Midu sau nhiều năm chia tay thiếu gia Sài Thành: 'Độc toàn thân' ở tuổi 33, sổ đỏ cân ký, chẳng cần 'anh trai nương tựa' vẫn tự chủ tài chính

Hậu trường 15/05/2022 15:50

Ở tuổi 33, Midu được nhiều người ngưỡng mộ vì sự thông minh, duyên dáng cùng nhan sắc nổi bật, trẻ trung và nóng bỏng của mình. Không chỉ thế, người đẹp này còn khiến không ít khán giả bất ngờ khi có trong tay một khối tài sản khổng lồ.

Midu được khán giả biết đến là một hotgirl đời đầu sở hữu nhan sắc trong trẻo. Cô tên thật là Đặng Thị Mỹ Dung. Dù đã bước sang tuổi 33 nhưng cô vẫn giữ được gương mặt trẻ trung, ngây thơ, trong sáng không khác gì lứa tuổi 20. Khác với nhiều hot girl khác, người đẹp sinh năm 1989 này có đời tư cá nhân khá kín đáo, không thị phi, ồn ào và tai tiếng bên lề. 

Midu sau nhiều năm chia tay thiếu gia Sài Thành: 'Độc toàn thân' ở tuổi 33, sổ đỏ cân ký, chẳng cần 'anh trai nương tựa' vẫn tự chủ tài chính - Ảnh 1
Midu xinh đẹp và giàu có ở tuổi 33. Ảnh: FBNV

Chuyện ồn ào nhất mà Midu từng gặp phải là mối tình của cô với thiếu gia Phan Thành sau khi cô tổ chức lễ đính hôn hoành tráng. Tuy nhiên, đám cưới chưa kịp diễn ra thì cặp đôi này khiến công chúng xôn xao vì bất ngờ chia tay. 

Người đẹp này cho biết, họ quyết định “đường ai nấy đi” là do Phan Thành đã phản bội, trăng hoa với người con gái khác quen trên mạng. Nhiều năm sau khi chia tay, Midu vẫn đang độc thân để tập trung phát triển sự nghiệp.

Bước qua đổ vỡ tình cảm, Midu gần như dành toàn bộ thời gian và tâm huyết cho sự nghiệp. Ngoài việc xuất hiện trên các chương trình truyền hình, Midu hiện là giảng viên của Khoa Kiến trúc - Mỹ thuật, trường Đại học Hutech TP.HCM và còn là một doanh nhân ở nhiều lĩnh vực.

Midu sau nhiều năm chia tay thiếu gia Sài Thành: 'Độc toàn thân' ở tuổi 33, sổ đỏ cân ký, chẳng cần 'anh trai nương tựa' vẫn tự chủ tài chính - Ảnh 2
Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Midu còn được biết đến với vai trò giảng viên Đại học. Ảnh: Internet

Năm 2016, Midu thành lập thương hiệu thời trang riêng của mình, hiện mở nhiều cửa hàng trên địa bàn TP.HCM. Trước đó, có thông tin người đẹp đầu tư 15 tỷ đồng cho khu ăn chơi mua sắm kết hợp ẩm thực thời trang đầu tiên tại TP.HCM.

Thu nhập "khủng" của Midu được cho là đến từ đầu tư bất động sản. Người dùng mạng theo dõi Midu đã quen thuộc với hình ảnh người đẹp đi "săn" đất, ký giấy tờ hoặc ôm sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - PV). Cô thường mua đất; mua nhà rồi tu sửa, tôn tạo lại để bán, đôi khi cho thuê. Dù không tiết lộ con số cụ thể, khán giả vẫn ước đoán Midu kiếm "bộn" từ nhiều giao dịch bất động sản giá trị.

Midu sau nhiều năm chia tay thiếu gia Sài Thành: 'Độc toàn thân' ở tuổi 33, sổ đỏ cân ký, chẳng cần 'anh trai nương tựa' vẫn tự chủ tài chính - Ảnh 3
Midu sau nhiều năm chia tay thiếu gia Sài Thành: 'Độc toàn thân' ở tuổi 33, sổ đỏ cân ký, chẳng cần 'anh trai nương tựa' vẫn tự chủ tài chính - Ảnh 4
Midu không ít lần khoe việc sở hữu hàng chục cuốn sổ đỏ. Ảnh: FBNV

Hiện tại, nữ diễn viên và gia đình đang sinh sống ở nhà riêng khang trang tại quận Phú Nhuận, TPHCM. Bên cạnh nhà của, Midu còn sở hữu một xe Audi A4 trị giá 1,6 tỷ đồng và Mercedes giá 2 tỷ đồng. 

Midu sau nhiều năm chia tay thiếu gia Sài Thành: 'Độc toàn thân' ở tuổi 33, sổ đỏ cân ký, chẳng cần 'anh trai nương tựa' vẫn tự chủ tài chính - Ảnh 5
Midu sau nhiều năm chia tay thiếu gia Sài Thành: 'Độc toàn thân' ở tuổi 33, sổ đỏ cân ký, chẳng cần 'anh trai nương tựa' vẫn tự chủ tài chính - Ảnh 6
Midu sau nhiều năm chia tay thiếu gia Sài Thành: 'Độc toàn thân' ở tuổi 33, sổ đỏ cân ký, chẳng cần 'anh trai nương tựa' vẫn tự chủ tài chính - Ảnh 7
Người đẹp 33 tuổi sở hữu nhiều xế hộp "khủng". Ảnh: Internet

Người đẹp 33 tuổi cũng là một tín đồ hàng hiệu có tiếng trong showbiz Việt. Trên mạng xã hội, thỉnh thoảng Midu mới chia sẻ bộ sưu tập túi hàng hiệu của các hãng danh tiếng như Dior, Louis Vuitton...

Về chuyện tình cảm, Midu khá kín tiếng và chưa từng công khai mối tình nào kể từ khi chia tay Phan Thành. Tuy nhiên, nữ diễn viên lại là một "cao thủ thả thính" của showbiz Việt. Mỗi khi đăng ảnh trên trang cá nhân, Midu luôn viết kèm những dòng chú thích khiến nhiều nam diễn viên và cộng đồng mạng phải xôn xao.

Dàn người tình tin đồn của Midu phải kể đến những nam diễn viên đình đám như Harry Lu, Quốc Trường, Anh Đức.

Nam MC nổi tiếng trực tiếp nói về quan hệ tình cảm với Midu khiến CĐM ngỡ ngàng

Nam MC nổi tiếng trực tiếp nói về quan hệ tình cảm với Midu khiến CĐM ngỡ ngàng

MC Anh Huy có động thái làm rõ mối quan hệ với nữ diễn viên khiến dân tình không khỏi xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Midu Phan Thành Midu và Phan Thành

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 28 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 41 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Tâm sự gia đình 41 phút trước
Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Video 1 giờ 11 phút trước
Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Sao quốc tế 1 giờ 13 phút trước
Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Sao quốc tế 1 giờ 16 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Sao quốc tế 1 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?