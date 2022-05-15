Ở tuổi 33, Midu được nhiều người ngưỡng mộ vì sự thông minh, duyên dáng cùng nhan sắc nổi bật, trẻ trung và nóng bỏng của mình. Không chỉ thế, người đẹp này còn khiến không ít khán giả bất ngờ khi có trong tay một khối tài sản khổng lồ.

Midu được khán giả biết đến là một hotgirl đời đầu sở hữu nhan sắc trong trẻo. Cô tên thật là Đặng Thị Mỹ Dung. Dù đã bước sang tuổi 33 nhưng cô vẫn giữ được gương mặt trẻ trung, ngây thơ, trong sáng không khác gì lứa tuổi 20. Khác với nhiều hot girl khác, người đẹp sinh năm 1989 này có đời tư cá nhân khá kín đáo, không thị phi, ồn ào và tai tiếng bên lề. Midu xinh đẹp và giàu có ở tuổi 33. Ảnh: FBNV Chuyện ồn ào nhất mà Midu từng gặp phải là mối tình của cô với thiếu gia Phan Thành sau khi cô tổ chức lễ đính hôn hoành tráng. Tuy nhiên, đám cưới chưa kịp diễn ra thì cặp đôi này khiến công chúng xôn xao vì bất ngờ chia tay.

Người đẹp này cho biết, họ quyết định “đường ai nấy đi” là do Phan Thành đã phản bội, trăng hoa với người con gái khác quen trên mạng. Nhiều năm sau khi chia tay, Midu vẫn đang độc thân để tập trung phát triển sự nghiệp. Bước qua đổ vỡ tình cảm, Midu gần như dành toàn bộ thời gian và tâm huyết cho sự nghiệp. Ngoài việc xuất hiện trên các chương trình truyền hình, Midu hiện là giảng viên của Khoa Kiến trúc - Mỹ thuật, trường Đại học Hutech TP.HCM và còn là một doanh nhân ở nhiều lĩnh vực.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Midu còn được biết đến với vai trò giảng viên Đại học. Ảnh: Internet Năm 2016, Midu thành lập thương hiệu thời trang riêng của mình, hiện mở nhiều cửa hàng trên địa bàn TP.HCM. Trước đó, có thông tin người đẹp đầu tư 15 tỷ đồng cho khu ăn chơi mua sắm kết hợp ẩm thực thời trang đầu tiên tại TP.HCM. Thu nhập "khủng" của Midu được cho là đến từ đầu tư bất động sản. Người dùng mạng theo dõi Midu đã quen thuộc với hình ảnh người đẹp đi "săn" đất, ký giấy tờ hoặc ôm sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - PV). Cô thường mua đất; mua nhà rồi tu sửa, tôn tạo lại để bán, đôi khi cho thuê. Dù không tiết lộ con số cụ thể, khán giả vẫn ước đoán Midu kiếm "bộn" từ nhiều giao dịch bất động sản giá trị. Midu không ít lần khoe việc sở hữu hàng chục cuốn sổ đỏ. Ảnh: FBNV Hiện tại, nữ diễn viên và gia đình đang sinh sống ở nhà riêng khang trang tại quận Phú Nhuận, TPHCM. Bên cạnh nhà của, Midu còn sở hữu một xe Audi A4 trị giá 1,6 tỷ đồng và Mercedes giá 2 tỷ đồng. Người đẹp 33 tuổi sở hữu nhiều xế hộp "khủng". Ảnh: Internet Người đẹp 33 tuổi cũng là một tín đồ hàng hiệu có tiếng trong showbiz Việt. Trên mạng xã hội, thỉnh thoảng Midu mới chia sẻ bộ sưu tập túi hàng hiệu của các hãng danh tiếng như Dior, Louis Vuitton... Về chuyện tình cảm, Midu khá kín tiếng và chưa từng công khai mối tình nào kể từ khi chia tay Phan Thành. Tuy nhiên, nữ diễn viên lại là một "cao thủ thả thính" của showbiz Việt. Mỗi khi đăng ảnh trên trang cá nhân, Midu luôn viết kèm những dòng chú thích khiến nhiều nam diễn viên và cộng đồng mạng phải xôn xao. Dàn người tình tin đồn của Midu phải kể đến những nam diễn viên đình đám như Harry Lu, Quốc Trường, Anh Đức.

Nam MC nổi tiếng trực tiếp nói về quan hệ tình cảm với Midu khiến CĐM ngỡ ngàng MC Anh Huy có động thái làm rõ mối quan hệ với nữ diễn viên khiến dân tình không khỏi xôn xao.

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