Midu lại có động thái mới sau clip được cầu hôn, còn ẩn ý viết ai đó sang năm mới 'làm chồng em nha'

Hậu trường 05/02/2022 17:28

Khoe ảnh xinh đẹp của bản thân, Midu viết: "Hoa đào nở rực sắc hồng/ Chúc anh năm mới làm chồng em nha".

Ngày 4/2, cư dân mạng lan truyền đoạn clip "Quý ông tia chớp" Trần Anh Huy quỳ gối và đeo nhẫn tỏ tình với Midu. Được cầu hôn bất ngờ, Midu tỏ vẻ bối rối và lúng túng tuy nhiên cô cũng tinh tế khi đồng ý đeo nhẫn của Trần Anh Huy ở ngón giữa. Trong lúc cư dân mạng đồn đoán Midu sắp lấy chồng thì thực hư nguồn gốc đoạn clip được hé lộ.

Midu lại có động thái mới sau clip được cầu hôn, còn ẩn ý viết ai đó sang năm mới 'làm chồng em nha' - Ảnh 1
Midu lại có động thái mới sau clip được cầu hôn, còn ẩn ý viết ai đó sang năm mới 'làm chồng em nha' - Ảnh 2
Midu được Trần Anh Huy cầu hôn.

 

Đây chỉ là phân cảnh trong show Có Hẹn Cùng Midu đã được phát vào 1 năm trước, tới nay bị cư dân mạng khui lại. Chỉ là clip cũ nhưng thông tin Midu lấy chồng vẫn gây chú ý lớn. Ngày 5/2, Midu tiếp tục gây chú ý khi bàn về chuyện lấy chồng trên trang cá nhân.

Khoe ảnh xinh đẹp của bản thân, cô viết: "Hoa đào nở rực sắc hồng/ Chúc anh năm mới làm chồng em nha". Ngay lập tức Trần Anh Huy vào "đớp" thính: "Nghe quen quen, hình như có ai đó nói với mình câu này ngày mùng 1 thì phải".

Midu lại có động thái mới sau clip được cầu hôn, còn ẩn ý viết ai đó sang năm mới 'làm chồng em nha' - Ảnh 3
Midu lại có động thái mới sau clip được cầu hôn, còn ẩn ý viết ai đó sang năm mới 'làm chồng em nha' - Ảnh 4
Trần Anh Huy và Midu có quan hệ thân thiết. Tuy nhiên cả hai chỉ là anh em, bạn bè đồng nghiệp mà thôi.

 

Màn tương tác qua lại của cặp trai đẹp gái xinh khiến người yêu mến vô cùng phấn khích. Trần Anh Huy và Midu có mối quan hệ rất thân thiết và nhiều lần "thả thính" nhau công khai. Trước đó, Anh Huy là người từng tặng Midu 100 triệu nhân dịp sinh nhật.

Trong một lần chia sẻ cùng báo chí, Midu khẳng định cô và Anh Huy chỉ là bạn bè, đồng nghiệp, anh em tốt mà thôi. Midu cho biết, cô không quá vội vàng trong chuyện tình cảm.

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Dù đã nhiều lần lên tiếng mình không hề đụng chạm dao kéo bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể, thế nhưng hình ảnh khác lạ mới đây của Midu lại khiến dân tình bàn tán xôn xao.

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