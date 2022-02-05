Midu lại có động thái mới sau clip được cầu hôn, còn ẩn ý viết ai đó sang năm mới 'làm chồng em nha'

Ngày 4/2, cư dân mạng lan truyền đoạn clip "Quý ông tia chớp" Trần Anh Huy quỳ gối và đeo nhẫn tỏ tình với Midu . Được cầu hôn bất ngờ, Midu tỏ vẻ bối rối và lúng túng tuy nhiên cô cũng tinh tế khi đồng ý đeo nhẫn của Trần Anh Huy ở ngón giữa. Trong lúc cư dân mạng đồn đoán Midu sắp lấy chồng thì thực hư nguồn gốc đoạn clip được hé lộ.

Đây chỉ là phân cảnh trong show Có Hẹn Cùng Midu đã được phát vào 1 năm trước, tới nay bị cư dân mạng khui lại. Chỉ là clip cũ nhưng thông tin Midu lấy chồng vẫn gây chú ý lớn. Ngày 5/2, Midu tiếp tục gây chú ý khi bàn về chuyện lấy chồng trên trang cá nhân.

Khoe ảnh xinh đẹp của bản thân, cô viết: "Hoa đào nở rực sắc hồng/ Chúc anh năm mới làm chồng em nha". Ngay lập tức Trần Anh Huy vào "đớp" thính: "Nghe quen quen, hình như có ai đó nói với mình câu này ngày mùng 1 thì phải".