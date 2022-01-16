'Thần tiên tỷ tỷ' Midu gầy trơ xương khiến dân tình phát hoảng

Tối 14/1 khi vừa xả kho loạt ảnh “xịn xò” khoe nhan sắc đỉnh cao, người hâm mộ “mắt tròn mắt dẹt” và không ngừng xuýt xoa vẻ đẹp tựa nữ thần của Midu. Với sắc đẹp đỉnh cao không cần bàn cãi thì vóc dáng mảnh khảnh, gầy trông thấy của nữ đại gia bất động sản cũng khiến fan hâm mộ không khỏi lo lắng.

Midu khoe bộ ảnh mới với nhan sắc đỉnh cao

Vốn đã sở hữu thân mình mảnh mai “cò hương” cùng vòng eo con kiến vô cùng quyến rũ, thế nhưng trong loạt ảnh mới, người đẹp dường như đã giảm cân quá đà, khuôn mặt của cô trông nhỏ nhắn hơn so với trước đây rất nhiều. Netizen thậm chí còn nhìn thấy được xương ngực gầy gò của nữ diễn viên, nhiều người cho rằng, Midu sở hữu chiều cao 1m60 nhưng cân nặng quá thấp khiến fan hâm mộ không khỏi cảm thấy lo lắng.