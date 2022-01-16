'Thần tiên tỷ tỷ' Midu gầy trơ xương khiến dân tình phát hoảng

Hậu trường 16/01/2022 09:20

Không chỉ gây xôn xao cộng đồng mạng khi vừa giàu, vừa xinh đẹp, vừa tài năng thế nhưng khi công bố chỉ số cân nặng hiện tại, Midu khiến dân tình không khỏi bàng hoàng.

Tối 14/1 khi vừa xả kho loạt ảnh “xịn xò” khoe nhan sắc đỉnh cao, người hâm mộ “mắt tròn mắt dẹt” và không ngừng xuýt xoa vẻ đẹp tựa nữ thần của Midu. Với sắc đẹp đỉnh cao không cần bàn cãi thì vóc dáng mảnh khảnh, gầy trông thấy của  nữ đại gia bất động sản cũng khiến fan hâm mộ không khỏi lo lắng.

'Thần tiên tỷ tỷ' Midu gầy trơ xương khiến dân tình phát hoảng - Ảnh 1
Midu khoe bộ ảnh mới với nhan sắc đỉnh cao
 

Vốn đã sở hữu thân mình mảnh mai “cò hương” cùng vòng eo con kiến vô cùng quyến rũ, thế nhưng trong loạt ảnh mới, người đẹp dường như đã giảm cân quá đà, khuôn mặt của cô trông nhỏ nhắn hơn so với trước đây rất nhiều. Netizen thậm chí còn nhìn thấy được xương ngực gầy gò của nữ diễn viên, nhiều người cho rằng, Midu sở hữu chiều cao 1m60 nhưng cân nặng quá thấp khiến fan hâm mộ không khỏi cảm thấy lo lắng.

'Thần tiên tỷ tỷ' Midu gầy trơ xương khiến dân tình phát hoảng - Ảnh 2
'Thần tiên tỷ tỷ' Midu gầy trơ xương khiến dân tình phát hoảng - Ảnh 3
Tuy nhiên vóc dáng mảnh mai, gầy gò của nữ diễn viên khiến nhiều fan hâm mộ không khỏi xót xa

Midu tiết lộ hiện tại cô đang nặng 40kg và còn chia sẻ quan điểm về chuyện cân nặng. "40kg với một số quan điểm có thể cho là quá ốm nhưng với mình chính là sự nỗ lực để hướng đến một cơ thể khoẻ mạnh, không mỡ thừa và năng lượng vận động tích cực. Mỗi người sẽ có một cột mốc tiêu chuẩn cái đẹp cho riêng mình", Midu chia sẻ.

'Thần tiên tỷ tỷ' Midu gầy trơ xương khiến dân tình phát hoảng - Ảnh 4
Midu chia sẻ quan điểm của mình về chỉ số cân nặng

Trước đây, nữ diễn viên “Thiên mệnh anh hùng” cũng có màn khoe vòng èo 54 cm vô cùng ấn tượng khi “vượt mặt” vòng eo 56 trứ danh của người mẫu nội y Ngọc Trinh. Để sở hữu vòng eo đáng ngưỡng mộ, Midu kết hợp nhiều phương pháp luyện tập khác nhau như yoga, thiền, gym cùng chế độ ăn uống lành mạnh.

'Thần tiên tỷ tỷ' Midu gầy trơ xương khiến dân tình phát hoảng - Ảnh 5

 

'Thần tiên tỷ tỷ' Midu gầy trơ xương khiến dân tình phát hoảng - Ảnh 6
Người hâm mộ hi vọng Midu giữ gìn sức khỏe thật tốt
 

Hiện tại, nhìn vóc dáng idol của mình gầy rộc hẳn đi, fan hâm mộ của Midu không khỏi xót xa, nhiều người hi vọng nữ diễn viên giữ gìn sức khỏe thật tốt, không nên sa đà quá vào chuyện cân nặng để cho tinh thần luôn thoải mái và giữ được thần thái, khí chất rạng rỡ nhất có thể.

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