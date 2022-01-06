Đại gia bất động sản Midu bị mẹ nhắc khéo: “Sao không lo lấy chồng mà mua đất hoài vậy?”

Không chỉ sở hữu trong tay khối tài sản cực khủng ở tuổi 31, Midu còn khiến fan ngã ngửa khi biết cô nàng có nhiều bất động sản tới nỗi phải livestream bán đất như bán quần áo mới xuể. Là hot girl, diễn viên đình đám của showbiz Việt, thế nhưng cô nàng còn có niềm đam mê mãnh liệt với buôn bán nhà đất khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ.

Trước đây cô từng chốt đơn bán 21 lô đất chỉ trong vòng một buổi tối chỉ vì “ham vui” và không quên “phàn nàn” dành cả tuổi thanh xuân để viết giấy cọc cho khách. Hay thậm chí, cô nàng còn phải hẹn lên lịch livestream để bán đất hệt như bán quần áo.

Mới đây, khi xuất hiện trong một chương trình, Midu còn phải thừa nhận mình đam mê bất động sản đến mức bị chính mẹ ruột nhắc nhở. Cụ thể, Midu chia sẻ: "Tôi mua đất đến nỗi mà mẹ phải nói: 'Con ơi sao không lo đi lấy chồng mà cứ lo mua đất hoài vậy'".

Chia sẻ hài hước của mỹ nhân này khiến fan hâm mộ được phen hí hửng, hóa ra Midu cũng bị phụ huynh nhắc khéo về vấn đề chồng con rồi đây. Qua lời nhắc nhở của mẹ Midu đủ để khán giả thấy được sự đam mê của hot girl này với bất động sản nhiều như thế nào. Đích thân Midu cũng phải thừa nhận rằng: "Du đến với bất động sản là vì đam mê. Thật ra nhiều người bạn thân chơi lâu rồi thì hay hỏi niềm đam mê của Du là gì, Du trả lời đam mê bất động sản. Sở thích của Du là nhà đất. Khi rảnh rỗi thì Du xem tin rao bất động sản. Rồi cuối tuần thích đi đâu chơi, thì Du chỉ đi xem nhà và đất".

Midu cũng thừa nhận mình có niềm đam mê mãnh liệt với bất động sản

Đôi lúc nữ đại gia bất động sản hot nhất Vbiz còn khiến mọi người mắt chữ A miệng chữ O khi thông báo lên lịch bán đất nhưng cuối cùng có người nhanh tay đến nỗi chốt luôn đất của cô nàng khiến Midu phải lỡ hẹn với bà con nhiều lần. Tuy sở hữu lượng nhà đất cực lớn, nhưng Midu chưa bao giờ đẩy giá lên quá cao mà người đẹp luôn muốn giúp đỡ mọi người có được những lô đất mình mong muốn với giá cả phải chăng: "Tối nay chắc là phiên hàng rẻ cuối cùng trong năm của Du rùi á cả nhà. Từ ngày Du bán đất thì nhiều nhà đầu tư kéo lên mua đất chỗ Du bán dữ quá rồi cắm bảng tìm mua đất gần đất của Du làm đẩy giá đất địa phương lên một tầm cao mới luôn rồi. Mà vẫn muốn giữ vững danh hiệu bán đất rẻ cho bà con nên tối nay Du vẫn để giá rẻ cho mấy khách mấy lần rồi mua hụt hoài. Hi vọng mọi người lần này sẽ mua kịp nha".

Tuy nhiên cô nàng vẫn bị mẹ ruột nhắc khéo về vấn đề chồng con

Sau mối tình dang dở và đầy thị phi với thiếu gia Phan Thành, Midu ngày càng trở nên mạnh mẽ và chứng minh được mình hoàn toàn tự tin về khối tài sản khổng lồ mà không cần phải dựa dẫm vào bất kỳ ai. Tuy nhiên, trong năm mới này, không chỉ mẹ Midu mà cả người hâm mộ cũng đang vô cùng mong chờ Midu sẽ tìm được “nửa kia” của mình.

Nhiều fan hâm mộ hy vọng Midu sẽ sớm tìm được "nửa kia" của mình