Midu nói lời “cay đắng” khi được một "đại gia" nhờ bán hộ 38 lô đất

Hậu trường 21/12/2021 13:55

Nổi tiếng là “chủ tịch” siêu giàu giới bất động sản, Midu thẳng tay “phũ” đại gia khi được nhờ bán hộ đất.

Mới đây, đại gia Midu trong lĩnh vực buôn bán đất nhận được hàng ngàn cơn mưa lời khen khi cập nhật loạt ảnh mới siêu sang chảnh. Trong ảnh, nàng hotgirl diện trang phục khỏe khắn với chân váy ngắn và áo sơ mi trắng bước xuống từ xế hộp đúng phong cách siêu đại gia. Kèm theo đó, 8X viết: "Mới tạm xa Sài Gòn được một hôm đã nhớ ... Chắc phải bay về bán đất tiếp cho đỡ nhớ".

Midu nói lời “cay đắng” khi được một 'đại gia' nhờ bán hộ 38 lô đất - Ảnh 1
Phong thái đại gia đậm chất "tổng tài" của Midu
 

Bên dưới bài đăng, mỹ nhân nhận được rất nhiều lời khen ngợi về nhan sắc và ngưỡng mộ phong cách ăn mặc của nữ diễn viên Những thiên thần Áo trắng. Đáng chú ý, một tài khoản vào comment dưới phần bình luận: "Chào Dung, mình có 38 lô đất giá chỉ ngoài 23 triệu/m2, nhờ Dung live được không?".

Midu nói lời “cay đắng” khi được một 'đại gia' nhờ bán hộ 38 lô đất - Ảnh 2
Midu "phũ" luôn khi được nhờ đăng bán đất hộ
 

Trả lời lại tài khoản này, Midu viết: "Chào anh. Du không nhận đăng đất người khác ạ". Sau đó, tài khoản này tiếp lời: "Hay Dung mua đất đi Dung" và chưa nhận được phản hồi của nàng hot girl.

Thời gian qua, dù dịch bệnh ảnh hưởng đến công việc của nhiều người, thế nhưng bất chấp dịch dã, Midu vẫn chốt đơn bán 21 lô đất chỉ trong một buổi tối khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Midu nói lời “cay đắng” khi được một 'đại gia' nhờ bán hộ 38 lô đất - Ảnh 3
Người đẹp gây sốc khi bán hết 21 lô đất trong một đêm
 

Hay gần đây, cô từng khoe lịch livestream: "Tối nay Du bán đất vừa rẻ, vừa đẹp, 179 triệu nha cả nhà. Nhiều inbox hỏi mua đất quá mà thời gian gần đây bận rộn không kịp trả lời mọi người.

Bạn nào đã nhắn Du thì tối nay vào Facebook của Du nha. Cảm ơn cả nhà".

Midu nói lời “cay đắng” khi được một 'đại gia' nhờ bán hộ 38 lô đất - Ảnh 4
 Cô nàng được cho là vô cùng "mát tay" trong giới bất động sản

Đặc biệt, ở phần bình luận, cô nàng có nói thêm: "Tối nay chắc là phiên hàng rẻ cuối cùng trong năm của Du rùi á cả nhà. Từ ngày Du bán đất thì nhiều nhà đầu tư kéo tới mua lắm. Họ cắm bảng tìm mua đất gần chỗ của Du, đẩy giá đất địa phương lên một tầm cao mới luôn rồi. 

Nhưng Du muốn giữ vững danh hiệu bán đất rẻ cho bà con nên tối nay Du vẫn để giá rẻ cho mấy khách mua hụt lần trước. Hi vọng mọi người lần này sẽ mua kịp nha".

Thế nhưng, trước giờ lên sóng khoảng 10 phút, nữ diễn viên Những Thiên Thần Áo Trắng bất ngờ thông báo đã bán sạch hết các mảnh đất trên vì "các bạn inbox nhanh quá" nên nhân viên của cô "chốt đơn xong trong một nốt nhạc". 

Midu nói lời “cay đắng” khi được một 'đại gia' nhờ bán hộ 38 lô đất - Ảnh 5Midu nói lời “cay đắng” khi được một 'đại gia' nhờ bán hộ 38 lô đất - Ảnh 6

Midu sở hữu nhiều lô đất có giá trị

Hiện tại, Midu vẫn sở hữu khá nhiều lô đất cùng công việc kinh doanh riêng của mình khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ độ giàu có của nàng hotgirl.

Midu khoe vòng eo con kiến 54cm, chính thức soán ngôi Ngọc Trinh!

Midu khoe vòng eo con kiến 54cm, chính thức soán ngôi Ngọc Trinh!

Với số đo vòng eo 54cm, Midu “vượt mặt” vòng eo 56 nổi tiếng của "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh.

Xem thêm
Từ khóa:   đại gia midu hotgirl midu midu midu buôn đất

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 1 giờ 32 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 2 giờ 2 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 2 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 3 giờ 2 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 3 giờ 32 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?