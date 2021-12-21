Midu nói lời “cay đắng” khi được một "đại gia" nhờ bán hộ 38 lô đất

Bên dưới bài đăng, mỹ nhân nhận được rất nhiều lời khen ngợi về nhan sắc và ngưỡng mộ phong cách ăn mặc của nữ diễn viên Những thiên thần Áo trắng. Đáng chú ý, một tài khoản vào comment dưới phần bình luận: "Chào Dung, mình có 38 lô đất giá chỉ ngoài 23 triệu/m2, nhờ Dung live được không?".

Mới đây, đại gia Midu trong lĩnh vực buôn bán đất nhận được hàng ngàn cơn mưa lời khen khi cập nhật loạt ảnh mới siêu sang chảnh. Trong ảnh, nàng hotgirl diện trang phục khỏe khắn với chân váy ngắn và áo sơ mi trắng bước xuống từ xế hộp đúng phong cách siêu đại gia. Kèm theo đó, 8X viết: "Mới tạm xa Sài Gòn được một hôm đã nhớ ... Chắc phải bay về bán đất tiếp cho đỡ nhớ".

Thời gian qua, dù dịch bệnh ảnh hưởng đến công việc của nhiều người, thế nhưng bất chấp dịch dã, Midu vẫn chốt đơn bán 21 lô đất chỉ trong một buổi tối khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Trả lời lại tài khoản này, Midu viết: "Chào anh. Du không nhận đăng đất người khác ạ". Sau đó, tài khoản này tiếp lời: "Hay Dung mua đất đi Dung" và chưa nhận được phản hồi của nàng hot girl.

Người đẹp gây sốc khi bán hết 21 lô đất trong một đêm

Hay gần đây, cô từng khoe lịch livestream: "Tối nay Du bán đất vừa rẻ, vừa đẹp, 179 triệu nha cả nhà. Nhiều inbox hỏi mua đất quá mà thời gian gần đây bận rộn không kịp trả lời mọi người.

Bạn nào đã nhắn Du thì tối nay vào Facebook của Du nha. Cảm ơn cả nhà".

Cô nàng được cho là vô cùng "mát tay" trong giới bất động sản

Đặc biệt, ở phần bình luận, cô nàng có nói thêm: "Tối nay chắc là phiên hàng rẻ cuối cùng trong năm của Du rùi á cả nhà. Từ ngày Du bán đất thì nhiều nhà đầu tư kéo tới mua lắm. Họ cắm bảng tìm mua đất gần chỗ của Du, đẩy giá đất địa phương lên một tầm cao mới luôn rồi.

Nhưng Du muốn giữ vững danh hiệu bán đất rẻ cho bà con nên tối nay Du vẫn để giá rẻ cho mấy khách mua hụt lần trước. Hi vọng mọi người lần này sẽ mua kịp nha".

Thế nhưng, trước giờ lên sóng khoảng 10 phút, nữ diễn viên Những Thiên Thần Áo Trắng bất ngờ thông báo đã bán sạch hết các mảnh đất trên vì "các bạn inbox nhanh quá" nên nhân viên của cô "chốt đơn xong trong một nốt nhạc".

Midu sở hữu nhiều lô đất có giá trị

Hiện tại, Midu vẫn sở hữu khá nhiều lô đất cùng công việc kinh doanh riêng của mình khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ độ giàu có của nàng hotgirl.