Midu lại bị nghi phẫu thuật mặt sau “n” lần khẳng định không dao kéo chỉ vì lý do này

Dù đã nhiều lần lên tiếng mình không hề đụng chạm dao kéo bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể, thế nhưng hình ảnh khác lạ mới đây của Midu lại khiến dân tình bàn tán xôn xao.

Nổi tiếng là mỹ nhân ngoan hiền của chốn showbiz thị phi với lối sống sạch, giản dị, nhưng Midu cũng không ít lần phải lên tiếng thanh minh liên quan tới tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ. Mới đây, đại gia bất động sản “khét tiếng” đăng đàn hình ảnh theo phong cách mới lạ từ trang phục, cho đến kiểu tóc, style trang điểm khiến netizen suýt không nhận ra cô nàng. Xuất hiện với phong cách mới lạ, Midu khiến nhiều người "suýt" không nhận ra Trong loạt ảnh, giảng viên hot girl diện chiếc áo croptop tông trắng và quần jean ống suông. Hậu cảnh phía sau là một cửa hàng bán đồ streetstyle khiến màn biến hóa của Midu càng hợp hơn bao giờ hết. Kèm theo bức ảnh thu hút sự chú ý, người đẹp cũng kèm theo dòng trạng thái: "Ngày trước ai xúi để 2 mái đều không bao giờ dám thử, vậy mà bữa nay dám, gan ghê".

Gương mặt Midu trông thon gọn hơn cùng đôi môi trang điểm theo mốt tràn viền nên dân tình đồn thôi hot girl đụng chạm dao kéo Việc thay đổi phong cách thời trang lẫn kiểu make-up khiến lần lên sóng này của Midu thêm phần khác lạ. Đặc biệt đôi môi được vẽ tràn viên. Chính điều này netizen đặt nghi vấn hot girl vừa bơm môi. Hay gương mặt của hot girl 8X trông có vẻ thon gọn, Vline hơn ngày xưa khiến không it người “thắc mắc” về nhan sắc “biến hóa” nhanh chóng của cô nàng. Netizen bàn tán sôi nổi về nhan sắc mới lạ của Midu Trước đó, nữ diễn viên Thiên Mệnh Anh Hùng từng bị đồn độn cằm, sửa mắt, nâng mũi. Bất ngờ bị đồn đoán sai sự thật, sau đó Midu đã phải livestream giải thích với mọi người. Hay trong một lần bị nghi nâng mũi, hot girl đã đăng tải loạt ảnh từ năm 2007 và hiện tại để chứng minh chiếc mũi vẫn nguyên vẹn. Đồng thời cũng khằng định luôn "từ gương mặt đến vóc dáng, từ trong ra ngoài không có cái gì giả".

"Mình lại thấy theo thời gian có vẻ nó bớt cao hơn xưa thì phải. Giỡn chứ mũi Du chụp thẳng trực diện không thấy cao đâu, đầu mũi tròn tròn nữa do để tự nhiên. Nhưng khi quay nghiêng thì mới nhìn rõ sống mũi. Nên nhiều lúc cứ quay góc thẳng, lâu lâu quay qua góc nghiêng mọi người cứ tưởng mới sửa rồi đồn tùm lum khổ lắm. Người Du từ gương mặt đến vóc dáng, từ trong ra ngoài không có cái gì giả hết nha, mọi người đừng đồn tội nghiệp", một trong những lần đáp trả của Midu. Nữ diễn viên không ngại "nắn bóp" mũi để chứng minh cho cộng đồng mạng Dù không có bất kỳ thành kiến gì với việc phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng Midu cho biết cô trân trọng những gì thuộc về mình và yêu vẻ đẹp tự nhiên nên nhiều lần nữ diễn viên đã khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng 100% chưa hề đụng chạm dao kéo. Thậm chí đến cả hàm răng mà cô không vừa lòng nhưng cũng chưa hề có ý định thay đổi.

'Thần tiên tỷ tỷ' Midu gầy trơ xương khiến dân tình phát hoảng Không chỉ gây xôn xao cộng đồng mạng khi vừa giàu, vừa xinh đẹp, vừa tài năng thế nhưng khi công bố chỉ số cân nặng hiện tại, Midu khiến dân tình không khỏi bàng hoàng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/midu-lai-bi-nghi-phau-thuat-mat-sau-n-lan-khang-dinh-khong-dao-keo-chi-vi-ly-do-nay-447094.html