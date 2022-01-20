Midu lại bị nghi phẫu thuật mặt sau “n” lần khẳng định không dao kéo chỉ vì lý do này

Hậu trường 20/01/2022 19:09

Dù đã nhiều lần lên tiếng mình không hề đụng chạm dao kéo bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể, thế nhưng hình ảnh khác lạ mới đây của Midu lại khiến dân tình bàn tán xôn xao.

Nổi tiếng là mỹ nhân ngoan hiền của chốn showbiz thị phi với lối sống sạch, giản dị, nhưng Midu cũng không ít lần phải lên tiếng thanh minh liên quan tới tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ. Mới đây, đại gia bất động sản “khét tiếng” đăng đàn hình ảnh theo phong cách mới lạ từ trang phục, cho đến kiểu tóc, style trang điểm khiến netizen suýt không nhận ra cô nàng.

Midu lại bị nghi phẫu thuật mặt sau “n” lần khẳng định không dao kéo chỉ vì lý do này - Ảnh 1
Xuất hiện với phong cách mới lạ, Midu khiến nhiều người "suýt" không nhận ra

Trong loạt ảnh, giảng viên hot girl diện chiếc áo croptop tông trắng và quần jean ống suông. Hậu cảnh phía sau là một cửa hàng bán đồ streetstyle khiến màn biến hóa của Midu càng hợp hơn bao giờ hết. Kèm theo bức ảnh thu hút sự chú ý, người đẹp cũng kèm theo dòng trạng thái: "Ngày trước ai xúi để 2 mái đều không bao giờ dám thử, vậy mà bữa nay dám, gan ghê".

Midu lại bị nghi phẫu thuật mặt sau “n” lần khẳng định không dao kéo chỉ vì lý do này - Ảnh 2
Gương mặt Midu trông thon gọn hơn cùng đôi môi trang điểm theo mốt tràn viền nên dân tình đồn thôi hot girl đụng chạm dao kéo

Việc thay đổi phong cách thời trang lẫn kiểu make-up khiến lần lên sóng này của Midu thêm phần khác lạ. Đặc biệt đôi môi được vẽ tràn viên. Chính điều này netizen đặt nghi vấn hot girl vừa bơm môi. Hay gương mặt của hot girl 8X trông có vẻ thon gọn, Vline hơn ngày xưa khiến không it người “thắc mắc” về nhan sắc “biến hóa” nhanh chóng của cô nàng.

Midu lại bị nghi phẫu thuật mặt sau “n” lần khẳng định không dao kéo chỉ vì lý do này - Ảnh 3
Netizen bàn tán sôi nổi về nhan sắc mới lạ của Midu

Trước đó, nữ diễn viên Thiên Mệnh Anh Hùng từng bị đồn độn cằm, sửa mắt, nâng mũi. Bất ngờ bị đồn đoán sai sự thật, sau đó Midu đã phải livestream giải thích với mọi người. Hay trong một lần bị nghi nâng mũi, hot girl đã đăng tải loạt ảnh từ năm 2007 và hiện tại để chứng minh chiếc mũi vẫn nguyên vẹn. Đồng thời cũng khằng định luôn "từ gương mặt đến vóc dáng, từ trong ra ngoài không có cái gì giả".

"Mình lại thấy theo thời gian có vẻ nó bớt cao hơn xưa thì phải. Giỡn chứ mũi Du chụp thẳng trực diện không thấy cao đâu, đầu mũi tròn tròn nữa do để tự nhiên.

Nhưng khi quay nghiêng thì mới nhìn rõ sống mũi. Nên nhiều lúc cứ quay góc thẳng, lâu lâu quay qua góc nghiêng mọi người cứ tưởng mới sửa rồi đồn tùm lum khổ lắm. Người Du từ gương mặt đến vóc dáng, từ trong ra ngoài không có cái gì giả hết nha, mọi người đừng đồn tội nghiệp", một trong những lần đáp trả của Midu.

Midu lại bị nghi phẫu thuật mặt sau “n” lần khẳng định không dao kéo chỉ vì lý do này - Ảnh 4

Midu lại bị nghi phẫu thuật mặt sau “n” lần khẳng định không dao kéo chỉ vì lý do này - Ảnh 5

Nữ diễn viên không ngại "nắn bóp" mũi để chứng minh cho cộng đồng mạng

Dù không có bất kỳ thành kiến gì với việc phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng Midu cho biết cô trân trọng những gì thuộc về mình và yêu vẻ đẹp tự nhiên nên nhiều lần nữ diễn viên đã khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng 100% chưa hề đụng chạm dao kéo. Thậm chí đến cả hàm răng mà cô không vừa lòng nhưng cũng chưa hề có ý định thay đổi.

'Thần tiên tỷ tỷ' Midu gầy trơ xương khiến dân tình phát hoảng

'Thần tiên tỷ tỷ' Midu gầy trơ xương khiến dân tình phát hoảng

Không chỉ gây xôn xao cộng đồng mạng khi vừa giàu, vừa xinh đẹp, vừa tài năng thế nhưng khi công bố chỉ số cân nặng hiện tại, Midu khiến dân tình không khỏi bàng hoàng.

Xem thêm
Từ khóa:   Midu Midu phẫu thuật thẩm mỹ Midu dao kéo

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 11 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 41 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 1 giờ 8 phút trước
Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Video 1 giờ 41 phút trước
Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đời sống 2 giờ 2 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 4 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?