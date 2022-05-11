Hot girl đời đầu thành mẹ bỉm 2 con, sống kín tiếng vẫn khiến cõi mạng dậy sóng: 'Thả nhẹ' ảnh khoe body nóng bỏng cũng làm dân tình 'đứng ngồi không yên'

Hậu trường 11/05/2022 13:59

Cô nàng hot girl đời đầu hiện đã là bà mẹ 2 con nhưng vóc dáng và phong cách thời trang vẫn thể hiện đẳng cấp. Mỗi lần xuất hiện là một lần khiến dân tình phát sốt.

Đối với giới trẻ 8X, 9X, Tâm Tít như một phần ký ức tuổi trẻ của họ vì không ai không biết đến "chị đẹp" Tâm Tít - một trong những hot girl đời đầu của làng giải trí Việt, cùng thời với hot girl Sam, Mi Vân, Emily, Midu,... 

Hot girl đời đầu thành mẹ bỉm 2 con, sống kín tiếng vẫn khiến cõi mạng dậy sóng: 'Thả nhẹ' ảnh khoe body nóng bỏng cũng làm dân tình 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 1
Tâm Tít là hot girl đình đám của showbiz Việt - Ảnh: Internet

Người đẹp sinh năm 1989 này sở hữu gương mặt cuốn hút, hoạt động với nhiều vai trò như người mẫu, ca sĩ, diễn viên, MC. Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển mạnh, Tâm Tít bất ngờ "theo chồng bỏ cuộc chơi" với thiếu gia Ngọc Thành năm 2014. Từ đây, cô nàng chính thức lui khỏi showbiz phồn hoa, xây dựng mái ấm gia đình êm ấm, cuộc sống "ẩn" khiến khán giả tò mò rằng hiện tại Tâm Tít ra sao, có còn xinh đẹp như thuở đầu không.

Mới đây, cộng đồng mạng dậy sóng khi Tâm Tít xả một loạt ảnh bikini nóng bỏng. Đã lâu không xuất hiện trên mạng xã hội, hot girl đời đầu nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dân tình. Nhiều lời khen ngợi không ngớt dành cho cô nàng bởi nhan sắc sau 10 năm vẫn trẻ trung, xinh đẹp không tì vết. 

Hot girl đời đầu thành mẹ bỉm 2 con, sống kín tiếng vẫn khiến cõi mạng dậy sóng: 'Thả nhẹ' ảnh khoe body nóng bỏng cũng làm dân tình 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 2
Tâm Tít khoe trọn vẻ đẹp không tì vết - Ảnh: FBNV

Netizen còn nhận xét Tâm Tít là "lão hoá ngược" bởi từ gương mặt đến phong cách còn sành điệu, thời thượng hơn trước.

Hot girl đời đầu thành mẹ bỉm 2 con, sống kín tiếng vẫn khiến cõi mạng dậy sóng: 'Thả nhẹ' ảnh khoe body nóng bỏng cũng làm dân tình 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 3
Dù hơn 1 thập kỉ trôi qua, Tâm Tít vẫn xinh đẹp - Ảnh: FBNV

Hiện tại, Tâm Tít xinh đẹp đã là bà mẹ 2 con trai đáng yêu. Không theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật, Tâm Tít chuyển hẳn sang con đường kinh doanh và ngày càng phát đạt, đường công danh rạng ngời. Tâm Tít hiện đang là bà chủ của một thẩm mỹ viện và sở hữu thương hiệu thời trang riêng.

Hot girl đời đầu thành mẹ bỉm 2 con, sống kín tiếng vẫn khiến cõi mạng dậy sóng: 'Thả nhẹ' ảnh khoe body nóng bỏng cũng làm dân tình 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 4
Netizen nhận xét Tâm Tít thậm chí còn trẻ trung hơn xưa - Ảnh: FBNV

Cuộc sống hôn nhân của Tâm Tít vô cùng viên mãn với ông chồng doanh nhân thành đạt, cưng chiều vợ hết lòng, thường xuyên tặng những món quà xa xỉ cùng những chuyến du lịch sang chảnh. 

Hot girl đời đầu thành mẹ bỉm 2 con, sống kín tiếng vẫn khiến cõi mạng dậy sóng: 'Thả nhẹ' ảnh khoe body nóng bỏng cũng làm dân tình 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 5
Vóc dáng đáng ngưỡng mộ của bà mẹ hai con - Ảnh: Internet
Hot girl đời đầu thành mẹ bỉm 2 con, sống kín tiếng vẫn khiến cõi mạng dậy sóng: 'Thả nhẹ' ảnh khoe body nóng bỏng cũng làm dân tình 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 6
Hiện tại, Tâm Tít có một cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân, mỹ nhân đình đám cũng không ngần ngại chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào của hai vợ chồng trên cá nhân của mình và nhận được rất nhiều lời tán dương của CĐM về độ "xứng đôi vừa lứa".

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