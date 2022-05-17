Cùng điểm mặt các HOT MOM trẻ đẹp nổi tiếng MXH không chỉ bởi NHAN SẮC mà còn sở hữu TÀI NĂNG nổi trội

Trang Lou (1995) từng là hot girl Hà Nội đình đám, được yêu mến qua chuyện tình “gà bông” đẹp như mơ cùng chồng hiện tại là Tùng Sơn. Cặp đôi yêu nhau từ những năm cấp 3, có cùng niềm đam mê hội hoạ và cùng tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Năm 2015, Trang Lou kết hôn và có con trai đầu là bé Xoài. Cuộc sống của bà mẹ trẻ tuổi vừa đi học, vừa chăm con, vừa giỏi kiếm tiền được rất nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ.

Với độ hot ngày càng tăng, Hot Mom 9x này sẽ là cái tên tiếp tục xuất hiện trong nhiều chiến dịch Influencer Marketing lớn trong năm 2022.

Không kém cạnh anh trai ruột Huyme, Trang Lou là cái tên “siêu hot” trên mạng xã hội, đặc biệt là với vai trò Hot Mom. Trang Facebook của cô có hơn 723K người theo dõi, nổi bật là kênh Instagram lên đến 1,9 triệu người. Trang Lou thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc cuộc sống gia đình và nổi bật với những biểu cảm đáng yêu của cậu con trai hot boy là Xoài và Dừa.

Nam Thương

Nam Thương - vợ Ba Duy, sở hữu gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn cùng làn da trắng muốt. Trong những bức ảnh đăng tải trên trang cá nhân của mình, lúc nào Nam Thương cũng xuất hiện với những biểu cảm vô cùng đáng yêu và dễ thương. Chính điều đó đã khiến người theo dõi càng yêu thích cô nàng hơn nữa.

Nam Thương - vợ Ba Duy, sở hữu gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn cùng làn da trắng muốt.

Nhìn nhí nhảnh đáng yêu như thiếu nữ nhưng thực tế Nam Thương đã là mẹ của một nhóc tỳ vô cùng đáng yêu. Dù là mẹ một con nhưng Nam Thương vẫn giữ nguyên nét tươi trẻ rạng rỡ và gu thời trang cũng rất trẻ trung, nhí nhảnh chứ không đơn giản mờ nhạt như nhiều bà mẹ khác. Chính vì vậy từ khi làm mẹ, hình ảnh của Nam Thương được mọi người quan tâm nhiều hơn.

Dù đã là mẹ hai con nhưng Nam Thương vẫn giữ nguyên nét tươi trẻ rạng rỡ và gu thời trang cũng rất trẻ trung, nhí nhảnh chứ không đơn giản mờ nhạt như nhiều bà mẹ khác.

Thanh Trần

Thanh Trần có lẽ là cái tên mới nhất tham gia vào hội mẹ bỉm sữa nổi tiếng MXH Việt và được ví như thế hệ hot mom thứ 2 sau hàng loạt những cái tên đàn chị đình đám. Ngoài danh xưng hot mom, Thanh Trần còn được xem là một trong những nữ Vlogger thành công nhất hiện tại, bằng chứng là số lượng người follow cô nàng trên cả Facebook và Instagram cực kỳ khủng, thậm chí còn đánh bại cả nam ca sĩ Sơn Tùng.



Bằng sự nổi tiếng của mình, ở tuổi 22, Thanh Trần đã có mức thu nhập nhiều người ao ước thông qua việc làm quảng cáo, quay các clip hài hước. Vừa qua, cô nàng còn tậu về cho gia đình nhỏ của mình một chiếc xế hộp sang trọng với mức giá lên đến 1,35 tỷ đồng.

Trinh Phạm

Xây dựng channel dưới vai trò của một beauty blogger, giờ đây Trinh Phạm còn được biết đến là một hot mom - mẹ của bé Bơ.

Dạo quanh một vòng Instagram của Trinh, chúng ta có thể bắt gặp rất nhiều khoảnh khắc đáng yêu của gia đình Bơ, và cũng không thiếu những bức ảnh khoe nhan sắc trẻ trung đáng ngưỡng mộ của bà mẹ một con này. Tại YouTube, Trinh cũng phát triển nhiều tuyến nội dung liên quan đến đời sống, gửi tới người xem nhiều kinh nghiệm về cách nuôi dạy trẻ cũng như làm đẹp dành cho các bà mẹ.