Theo đại diện của Bộ Giáo dục Hàn Quốc, mức độ 5 là mức độ nghiêm trọng, dành cho các học sinh không có khả năng nhìn nhận lại bản thân sau một thời gian dài bắt nạt các bạn học. Thủ phạm và phụ huynh phải nhận án từ mức 5 trở lên sẽ trải qua quá trình giáo dục đặc biệt, tiền phạt là 3 triệu won. Cả người vi phạm lẫn gia đình đều phải tham gia một khóa học về bạo lực học đường. Tuy đã tạm dừng hoạt động nhưng làn sóng tẩy chay nữ ca sĩ đang bùng nổ ở Hàn Quốc lẫn khán giả quốc tế. Họ cho rằng lý do công ty đưa ra là không thỏa đáng và việc để một kẻ bắt nạt được ra mắt là không thể chấp nhận được.

Nữ thần tượng 17 tuổi Kim Ga Ram những ngày này đang là cái tên gây chú ý của truyền thông Hàn Quốc. Ngay khi vừa ra mắt cùng nhóm LE SSERAFIM, cô đã dính phải các cáo buộc bắt nạt bạn học. Theo đó, Kim Ga Ram từng tham gia vào các vụ đánh nhau, uống rượu và có những trò đùa về tình dục khi còn học cấp 2. Thậm chí, một tài khoản tung ảnh chụp tài liệu của ủy ban học đường cho thấy Kim Ga Ram từng bị kỷ luật ở mức độ 5. Có nhiều bằng chứng đã chỉ ra rằng công ty chủ quản của Kim Garam biết về vụ việc này song hiện tại Source Music (trực thuộc tập đoàn HYBE) - công ty chủ quản của LE SSERAFIM - phủ nhận các cáo buộc và cho rằng chính Garam mới là nạn nhân. Tuy nhiên, nhiều tài khoản khác tiếp tục tố cáo thành viên nhóm LE SSERAFIM. Hiện nay, nữ thần tượng đang tạm ngừng hoạt động với lý do khó khăn tâm lý.

Kim Garam không phải là trường hợp duy nhất vướng phải các cáo buộc liên quan tới bạo lực học đường. Năm 2021, đã có hàng loạt các ngôi sao Hàn Quốc, từ vận động viên, ca sĩ thần tượng cho tới diễn viên bị "tố" là kẻ bắt nạt.

Mở đầu cho làn sóng này có lẽ là cặp chị em sinh đôi "nữ thần" của làng bóng chuyền Hàn Quốc Lee Dayeong và Lee Jaeyeong. Một người bạn từ thời trung học đã tố cáo hai chị em đã bạo hành thể xác, ăn cắp tiền cũng như đe doạ mình bằng dao. Tổng cộng, có tới 21 cáo buộc liên quan đến 2 vận động viên này. Người này cũng cho biết có ít nhất 4 người bạn khác là nạn nhân của hai chị em họ Lee. Trên Instagram, cặp chị em song sinh này đã thừa nhận “hành vi vô trách nhiệm trong quá khứ” và đăng đàn xin lỗi đến các nạn nhân. Tuy được yêu mến vì tài năng và vẻ ngoài xinh đẹp, song bê bối này đã khiên sự nghiệp của cả hai tiêu tan.

Một trong những trường hợp nghiêm trọng nhất phải kể tới Soojin - cựu thành viên nhóm (G)-idle. Khi đó, nhiều tài khoản mạng xã hội đã tố cáo Soojin có quá khứ chơi bời, hút thuốc, uống rượu, ăn cắp tiền, thậm chí đánh bạn bè hoặc ép họ làm vậy với người khác. Khi đó, cô thừa nhận có uống rượu và ăn mặc không phù hợp với độ tuổi nhưng không thừa nhận hành vi bắt nạt bạn học. Công ty chủ quản của (G)-idle là Cube Entertainment cũng lên tiếng phủ nhận và đâm đơn kiện những người tố cáo. Sau đó, đơn kiện này bị phía cảnh sát bác bỏ. Tháng 8/2021, Cube Entertainment thông báo Soojin rời nhóm. Tới nay, nữ thần tượng gần như không còn xuất hiện trước công chúng.

Không chỉ có ca sĩ thần tượng mà giới diễn viên cũng không ít cái tên bị réo gọi trong làn sóng này. Trong đó có nữ diễn viên Park Hye Soo vướng chỉ trích sau khi bị cáo buộc bạo lực học đường vào năm 2021. Bộ phim Dear M do cô thủ vai chính dự kiến ra mắt năm 2021 phải hoãn chiếu đến tận tháng 6/2022 và không thể chiếu ở Hàn Quốc vì vấp phải sự chỉ trích của khán giả. Tháng 4/2021, Osen đưa tin công ty quản lý của Park Hye Soo là Studio Santa Claus xác nhận nữ diễn viên bắt đầu quay bộ phim You and I bất chấp tranh cãi. Điều này giống như một hành động “đổ thêm dầu vào lửa”, khiến công chúng phẫn nộ. Khán giả Hàn Quốc gọi Park Hye Soo là “vô liêm sỉ” và “không có lương tâm” vì tiếp tục đóng phim bất chấp những tranh cãi nổ ra liên tục.

Cái giá phải trả cho những hành động trong quá khứ

Tại Hàn Quốc, tình trạng bạo lực học đường luôn là vấn đề xã hội nhức nhối và để lại nỗi đau khôn nguôi cho nạn nhân. Do đó, công chúng quyết tẩy chay những nghệ sĩ là kẻ bắt nạn bạn học.

Làn sóng tố cáo những người nổi tiếng, đặc biệt giải trí và thể thao tại Hàn Quốc bắt đầu từ năm 2021. Hàng loạt ngôi sao phải trả giá vì những gì họ làm trong quá khứ dẫn đến sự tổn thương cho nạn nhân. Điều đó khiến các nạn nhân được tiếp thêm sức mạnh để lên tiếng và vạch mặt nhiều nghệ sĩ.Làn sóng này kéo dài đến năm 2022, thêm nhiều ngôi sao bị cáo buộc bạo lực học đường. Vụ việc của Kim Ga Ram - thành viên nhóm LE SSERAFIM - đang nhận sự quan tâm. Khán giả đòi đuổi Kim Ga Ram để trả lại sự trong sạch cho Kpop.

Trong làn sóng này, có nhiều cái tên nổi tiếng được nhắc tới như Soojin (cựu thành viên nhóm (G)-idle, Mingyu (SEVENTEEN), Hyunjin (Stray Kids), Lia (ITZY), ca sĩ Kim So Hye, diễn viên Park Hye Soo, Kim Dong Hee, Kim Ji Soo,... Trong đó có những cáo buộc là thật sự có thật nhưng cũng có những cáo buộc nhằm hủy hoại danh tiếng nghệ sĩ. Dù vậy, tất cả những nghệ sĩ nêu trên đều phải tạm dừng hoạt động một thời gian, ít nhất là trong thời gian điều tra vụ việc. Kéo theo đó là rất nhiều hệ lụy khác, ảnh hưởng tới rất nhiều người. Đó là cái giá phải trả cho những hành động sai lầm trong quá khứ. Không ít trong số đó đã phải đánh đổi bằng cả sự nghiệp.