Á hậu Tường san tung bộ ảnh mới, thần thái và vóc dáng "mẹ một con trông mòn con mắt", xứng danh nữ thần

Sao Việt 27/07/2022 17:36

Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2019 Nguyễn Tường San vừa tung bộ ảnh cực ngọt ngào trên sa mạc. Bà mẹ một con khiến dân từng "mắt tròn mắt dẹt" khi khoe thần thái và vóc dáng như gái 18.

Á hậu 2 hoa hậu Việt Nam 2019 vừa tung một bộ ảnh mang tên "Oasis" (Ốc đảo giữa sa mạc), nhằm tôn vinh nét đẹp còn ẩn mình trong mỗi cô gái. Nét đẹp phụ nữ là cây xanh, hoa nở tại ốc đảo mát lành, đem đến nguồn cảm hứng mới, ngập tràn sức sống.

Á hậu Tường san tung bộ ảnh mới, thần thái và vóc dáng 'mẹ một con trông mòn con mắt', xứng danh nữ thần - Ảnh 1
Á hậu Tường san tung bộ ảnh mới

 Cô diện những thiết kế đầm thanh lịch, tôn làn da trắng nõn nà. Tường San như một tiểu thư đài cát trong những cử chỉ điệu đà, thanh lịch.

Á hậu Tường san tung bộ ảnh mới, thần thái và vóc dáng 'mẹ một con trông mòn con mắt', xứng danh nữ thần - Ảnh 2
Cô diện đầm ren hoa được thiết kế tinh xảo

 Những thiết kế được Tường San diện có màu sắc trung tính, nhẹ nhàng, chất liệu mềm mại, thiết kế tinh tế khoe trọn đường cong nhưng rất kín đáo. 

Á hậu Tường san tung bộ ảnh mới, thần thái và vóc dáng 'mẹ một con trông mòn con mắt', xứng danh nữ thần - Ảnh 3
Trang phục chủ yếu có tone màu trung tính và thiết kế khoe trọn vóng dáng nuột nà

 Cô nàng không ngần ngại diện các đầm làm từ các chất liệu như ren, linen, organza đã được xử lý tinh tế với kỹ thuật cut out, đắp ren, xếp ly, góp phần tạo tổng thể hài hòa cùng với điểm nhấn là đính kết các chi tiết như hoa, ngọc trai một cách sắc sảo.

Á hậu Tường san tung bộ ảnh mới, thần thái và vóc dáng 'mẹ một con trông mòn con mắt', xứng danh nữ thần - Ảnh 4
Các thiết kế ren cắt xẻ song lại vô cùng kín đáo, thanh lịch

 Thông qua bộ ảnh "Ốc đảo giữa sa mạc", Tường san muốn gửi thông điệp về một tinh thần hòa hợp thiên nhiên, rời xa phố thị ồn ào để khám phá những vùng đất hoang dã. Đấy chính là nét đẹp đúng nghĩa đến từ những cô gái hiện đại, sống đầy đam mê, thích phiêu du và không kém phần xinh đẹp và đầy lôi cuốn. Cô nhắn nhủ :"Mùa hè chỉ rực rỡ khi các nàng tự tin tỏa sáng với tính cách phóng khoáng, tâm hồn lãng mạn và trái tim tự do"

Á hậu Tường san tung bộ ảnh mới, thần thái và vóc dáng 'mẹ một con trông mòn con mắt', xứng danh nữ thần - Ảnh 5
Tường san như một nữ thần xinh đẹp giữa sa mạc rộng lớn

 Để thực hiện bộ ảnh, nàng á hậu cho biết mình gặp không ít khó khăn khi phải mang giày cao gót đi trên cát. Tuy vậy sau khi bộ ảnh hoàn thành cô nàng cảm thấy rất vui và hào hứng. 

Á hậu Tường san tung bộ ảnh mới, thần thái và vóc dáng 'mẹ một con trông mòn con mắt', xứng danh nữ thần - Ảnh 6
Dù phải đi giày cao gót trên cát nhưng cô nàng vẫn vô cùng tự tin, cuốn hút

 Bộ ảnh đã lột tả được vẻ đẹp của Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2019 một cách trọn vẹn. Cô nàng cũng khéo khoe vòng eo thon gọn hậu sinh con khiến mọi cô gái ngưỡng mộ.

Á hậu Tường san tung bộ ảnh mới, thần thái và vóc dáng 'mẹ một con trông mòn con mắt', xứng danh nữ thần - Ảnh 7
Dù đã sinh con nhưng vóc dang này vẫn khiến nhiều cô gái ganh tỵ

 Tường san luôn được biết đến với phong cách ngọt ngào. Bộ ảnh lần này càng chứng minh cho vẻ đẹp kiêu sa, trong trẻo của cô nàng.

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