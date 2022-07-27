Vẻ đẹp như thiên thần của người mẫu tóc vàng vừa đăng quang Hoa hậu Nga 2022

Mới đây đêm chung kết Miss Russia 2022 đã diễn ra và chủ nhân của chiếc vương miện đã thuộc về người đẹp tóc vàng Anna Linnikova.

Anna Linnikova cho biết cô từng là một người mẫu và người mẫu ảnh ở quê nhà. Nhiều ý kiến cho rằng cô nàng có khá nhiều điểm giống với siêu mẫu Kate Moss.

Anna Linnikova năm nay 22 tuổi, là sinh viên năm thứ hai ngành Quan hệ công chúng của Đại học Kinh tế và Công nghệ Quản lý St.Petersburg

Nhan sắc của tân hoa hậu Nga

Nhan sắc của tân hoa hậu Nga 2022 được đánh giá là rất ngọt ngào nhưng không kém phần quyến rũ, cùng với mái tóc vàng óng ả, cô nàng được xem như ,một bups bê sống.

Cô nàng mang vẻ đẹp ngọt ngào nhưng không kém phần quyến rũ

Giành chiến thắng cuộc thi Miss Russia 2022 đã giúp cô nàng có được hai tấm vé tham gia hai cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh, đó là Miss Universe 2022 (Hoa hậu hoàn vũ) và Miss World 2022 (Hoa hậu thế giới) nếu cả hai cuộc thi không tổ chức cùng thời điểm.

Cô nàng sẽ đại diện Nga tham gia đấu trường nhan sắc thế giới

Tân Hoa hậu Nga chia sẻ cô có sở thích thú vị đó là là học tiếng Pháp và may vá, thêu thùa.

Cô thông thạo tiếng Nga, tiếng Pháp và tiếng Anh, đồng thời thích đọc sách lịch sử nghệ thuật và tham quan các viện bảo tàng.

Ước mơ của Anna là đi du lịch vòng quanh thế giới, cô nàng đã trở thành người mẫu năm 16 tuổi và dùng số tiền mà mình kiếm được để đi thực hiện ước mơ đi du lịch của mình.

Anna có sở thích đi du lịch vòng quanh thế giới

Anna Linnikova đã từng đến các quốc gia như: Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Indonesia, Malaysia, Hàn Quốc, Georgia, Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất, Thổ Nhĩ Kỳ, Maldives, Mexico... hứa hẹn cô sẽ đi nhiều hơn nữa.

Cô nàng Anna Linninkova không chỉ xinh đẹp ngọt ngào mà còn có profile siêu khủng, hứa hẹn sẽ trở thành đối thủ đáng gờm của Việt Nam trên đấu trường nhan sắc quốc tế.