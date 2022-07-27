Vẻ đẹp như thiên thần của người mẫu tóc vàng vừa đăng quang Hoa hậu Nga 2022

Tin tức giải trí 27/07/2022 08:04

Cuộc thi Miss Russia 2022 vừa kết thúc và chủ nhân của ngôi vị hoa hậu đã thuộc về người đẹp tóc vàng Anna Linninkova 22 tuổi, cô nàng sở hữu nhan sắc búp bê gây nghiện.

Mới đây đêm chung kết Miss Russia 2022 đã diễn ra và chủ nhân của chiếc vương miện đã thuộc về người đẹp tóc vàng Anna Linnikova.

Vẻ đẹp như thiên thần của người mẫu tóc vàng vừa đăng quang Hoa hậu Nga 2022 - Ảnh 1

Cô gái tóc vàng Anna Linninkova đăng quang hoa hậu Nga 2022

 Anna Linnikova năm nay 22 tuổi, là sinh viên năm thứ hai ngành Quan hệ công chúng của Đại học Kinh tế và Công nghệ Quản lý St.Petersburg

Anna Linnikova cho biết cô từng là một người mẫu và người mẫu ảnh ở quê nhà. Nhiều ý kiến cho rằng cô nàng có khá nhiều điểm giống với siêu mẫu Kate Moss.

Vẻ đẹp như thiên thần của người mẫu tóc vàng vừa đăng quang Hoa hậu Nga 2022 - Ảnh 2
Nhan sắc của tân hoa hậu Nga

 Nhan sắc của tân hoa hậu Nga 2022 được đánh giá là rất ngọt ngào nhưng không kém phần quyến rũ, cùng với mái tóc vàng óng ả, cô nàng được xem như ,một bups bê sống. 

Vẻ đẹp như thiên thần của người mẫu tóc vàng vừa đăng quang Hoa hậu Nga 2022 - Ảnh 3

Cô nàng mang vẻ đẹp ngọt ngào nhưng không kém phần quyến rũ

 Giành chiến thắng cuộc thi Miss Russia 2022 đã giúp cô nàng có được hai tấm vé tham gia hai cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh, đó là Miss Universe 2022 (Hoa hậu hoàn vũ) và Miss World 2022 (Hoa hậu thế giới) nếu cả hai cuộc thi không tổ chức cùng thời điểm.

Vẻ đẹp như thiên thần của người mẫu tóc vàng vừa đăng quang Hoa hậu Nga 2022 - Ảnh 4
Cô nàng sẽ đại diện Nga tham gia đấu trường nhan sắc thế giới

 Tân Hoa hậu Nga chia sẻ cô có sở thích thú vị đó là là học tiếng Pháp và may vá, thêu thùa.

Cô thông thạo tiếng Nga, tiếng Pháp và tiếng Anh, đồng thời thích đọc sách lịch sử nghệ thuật và tham quan các viện bảo tàng.

Ước mơ của Anna là đi du lịch vòng quanh thế giới, cô nàng đã trở thành người mẫu năm 16 tuổi và dùng số tiền mà mình kiếm được để đi thực hiện ước mơ đi du lịch của mình. 

Vẻ đẹp như thiên thần của người mẫu tóc vàng vừa đăng quang Hoa hậu Nga 2022 - Ảnh 5
Anna có sở thích đi du lịch vòng quanh thế giới

 Anna Linnikova đã từng đến các quốc gia như: Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Indonesia, Malaysia, Hàn Quốc, Georgia, Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất, Thổ Nhĩ Kỳ, Maldives, Mexico... hứa hẹn cô sẽ đi nhiều hơn nữa. 

Cô nàng Anna Linninkova không chỉ xinh đẹp ngọt ngào mà còn có profile siêu khủng, hứa hẹn sẽ trở thành đối thủ đáng gờm của Việt Nam trên đấu trường nhan sắc quốc tế.

Hoa hậu Thùy Tiên ăn mặc giản dị hội ngộ Vlogger Quang Linh tại Châu Phi

Hoa hậu Thùy Tiên ăn mặc giản dị hội ngộ Vlogger Quang Linh tại Châu Phi

Theo đúng lịch trình dự kiến, Sau khi hoàn thành công việc của mình tại Việt Nam, Hoa hậu Thùy tiên đã có mặt tại Angola (Châu Phi) để tiếp thực hiện sứ mệnh của mình trong thời gian đương nhiệm. Tại đây nàng hậu đã có cuộc hội ngộ với Quang Linh Vlogs và nhận được nhiều sự chú ý của người hâm mộ. 

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Từ khóa:   Hoa hậu Nga Miss Universe 2022 Miss World 2022

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