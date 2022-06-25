Mỹ nhân nào đủ sức đội vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022?

Những mùa trước, tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam thường có khoảng thời gian hơn một năm để trau dồi, rèn luyện thêm kỹ năng trước khi đi thi Miss Universe. Nhưng hoa hậu năm nay chỉ có nhiều nhất là 6 tháng chuẩn bị (Miss Universe lần thứ 71 dự kiến được tổ chức vào cuối năm).

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 mang chủ đề "Vinawomen". Dựa theo chủ đề này, bên cạnh một gương mặt và ngoại hình đẹp, cô gái mà ban giám khảo lựa chọn cần có cá tính, bản lĩnh, sự mạnh mẽ từ bên trong.

Có thể thấy, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm nay có chất lượng thí sinh cao hơn mọi năm về cả sắc vóc, kỹ năng trình diễn, lẫn học thức, trình độ hiểu biết, khả năng hùng biện...

Do đó, người đẹp đăng quang phải gần như hoàn thiện mọi kỹ năng về trình diễn, phong thái, giao tiếp, ứng xử, khả năng nói tiếng Anh.

Nguyễn Thị Ngọc Châu (SBD 314)

Ngọc Châu có nhiều kinh nghiệm và đây là lợi thế lớn của cô trong tối nay. Ảnh: MUV

Ngọc Châu được nhiều khán giả đặt kỳ vọng đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Người đẹp từng giành vương miện Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam, đăng quang quán quân Vietnam's Next Top Model 2016. Chuyên trang sắc đẹp Sash Factor dự đoán Ngọc Châu sẽ đoạt ngôi vị cao nhất của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm nay. Trước chung kết, thí sinh này đoạt 2 giải phụ: Đại sứ Môi trường và Best Body (Tạm dịch: Hình thể đẹp nhất).

Lê Thảo Nhi (SBD 311)

Thảo Nhi cao 1,68 m cùng số đo 83-60,5-92 cm. Ảnh: MUV

Sau Ngọc Châu, Thảo Nhi Lê là cái tên sáng giá tiếp theo cho ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Mặc dù chiều cao 1m68 là bất lợi nhưng bù lại Thảo Nhi có sự bản lĩnh và tự tin trên sân khấu. Cô cũng lọt top 10 "Best Body" (Hình thể đẹp nhất) tại cuộc thi năm nay.

Tiếng Anh là một lợi thế rất lớn với Thảo Nhi do cô sinh ra và lớn lên ở nước ngoài. Nhiều năm trở lại đây, Miss Universe không còn quá chú trọng đến chiều cao của các cô gái mà thay vào đó là tư duy, sự thông minh và lời nói truyền cảm hứng. Đó chính là lý do Thảo Nhi được rất nhiều người dự đoán sẽ trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Nguyễn Thị Hương Ly (SBD 343)

Hương Ly cũng là một trong những gương mặt quen thuộc tại cuộc thi năm nay. Ảnh: MUV

Hương Ly, quán quân Vietnam's Next Top Model 2015, từng thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 và vào top 5 chung cuộc. Năm 2017, cô cũng đăng ký tham gia nhưng rút lui giữa chừng với lý do sức khỏe.

Với lần trở lại này, Hương Ly cho thấy sự thay đổi, rõ nét và biết cách tỏa sáng hơn. Ở đêm thi bán kết, cô ghi điểm khi mang lên sân khấu bộ đầm dạ hội làm từ chất liệu da (nguồn gốc giấm ăn). Trang phục được thiết kế đẹp mắt, kiểu dáng sang trọng, giúp Hương Ly tôn dáng. Cũng thông qua chiếc váy, người mẫu muốn truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường bằng chất liệu bền vững.

Ngô Bảo Ngọc (SBD 113)

Bảo Ngọc thuộc nhóm thí sinh có hình thể đẹp nhất với chiều cao 1,74 m, số đo ba vòng 82-61,5-93 cm.

Từng là thành viên của một nhóm hài YouTube đình đám, Ngô Bảo Ngọc (Ngọc Mint) gây ấn tượng cho khán giả bởi vẻ ngoài xinh xắn, cá tính và pha chút hài hước. Tuy nhiên, đến với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Bảo Ngọc khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện với hình ảnh của một cô gái nóng bỏng, quyến rũ. Và hình thể "bốc lửa" của mỹ nhân Sài Thành chính là điều mà fan sắc đẹp quốc tế rất yêu thích. Nhiều người dự đoán Bảo Ngọc sẽ giành vị trí Á hậu 1 trong đêm nay. Nếu kết thúc ở vị trí này, Bảo Ngọc sẽ có cơ hội chinh chiến tại Miss Universe 2023

Lê Hoàng Phương (SBD 316)

Hoàng Phương cũng là một "chiến binh" cũ, từng vào top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 cùng giải thưởng Người đẹp biển. Ảnh: MUV

Sự trở lại ngoạn mục của Hoàng Phương với việc cải thiện kỹ năng trình diễn, ngoại hình giúp cô nhanh chóng được nhều người ủng hộ để trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Nhiều khán giả nhận xét ở Hoàng Phương có thần thái của một Hoa hậu Hoàn vũ. Khả năng trình diễn hút mắt, hình thể gợi cảm với chiều cao1m76 và số đo hình thể lần lượt 86-61-94 cm giúp Hoàng Phương trở nên nổi bật và giành giải phụ "Người đẹp biển". Ngoại trừ việc giao tiếp tiếng Anh chưa thật sự xuất sắc, Hoàng Phương hoàn toàn có đủ yếu tố để trở thành mỹ nhân danh giá nhất Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Huỳnh Phạm Thủy Tiên (SBD 245)

Thủy Tiên từng nặng 90 kg và bị miệt thị ngoại hình, dẫn đến trầm cảm.

Người đẹp cao 1,72m, tốt nghiệp Đại học Ngoại thương TP. HCM này từng để lại ấn tượng khi mang đến câu chuyện nỗ lực giảm hơn 32kg. Cô còn được khán giả yêu thích vì sở hữu gương mặt sắc sảo, nụ cười rạng rỡ. Mỗi khi trình diễn trên sân khấu, người đẹp đều toát lên phong thái cuốn hút.

Trước chung kết, Thủy Tiên nhận danh hiệu Đại sứ Du lịch, lọt top nhiều giải thưởng phụ. Do đó, cô được dự đoán nằm trong top 3 năm nay.

Nguyễn Thị Lệ Nam (SBD 337)

Lệ Nam cũng là một trong những thí sinh được quan tâm nhất tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm nay. Ảnh: MUV

Lệ Nam có gương mặt đẹp, hài hòa. Cô cao 1,75 m cùng số đo hình thể 82-60,5-89,5 cm. Lệ Nam đã có khoảnh khắc tỏa sáng ở bán kết, được ghi tên vào các bảng dự đoán. Suốt hành trình cuộc thi, cô cũng cho thấy sự hoạt ngôn, quan điểm cá nhân rõ ràng.

Theo những gì Lệ Nam chia sẻ tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, cô có câu chuyện riêng liên quan đến bạo hành gia đình. Những vết sẹo trong cuộc sống khiến cô từng tổn thương, sống thu mình. Cô gái sinh năm 1996 mong muốn thực hiện dự án cộng đồng, giúp đỡ trẻ em và phụ nữ dám đứng lên, chống lại bạo lực gia đình.