Bên cạnh việc bàn tán về những nam thanh - nữ tú tham gia chương trình thì sự xuất hiện của dàn mỹ nhân nổi tiếng Vbiz cũng là đề tài được bàn luận nhiều trên các diễn đàn, mạng xã hội. Nếu Hoàng Oanh, Bảo Thy nhận được nhiều lời khen ngợi về nhan sắc "gái một con trông mòn con mắt", thì Thùy Tiên lại khiến fan "kêu trời" vì nhan sắc bị "dìm" đáng kể.

Người ấy là ai trong mỗi tập phát sóng không chỉ thu hút người xem bởi màn ghép đôi của nữ chính với các nam thần mà còn bởi sự xuất hiện của dàn khách mời là các sao Việt đình đám. Trong tập mới nhất, Thùy Tiên, Bảo Thy , Hoàng Oanh cùng Mai Tiến Dũng là các khách mời góp mặt và mang đến cho nữ chính không ít lời khuyên thú vị.

Nàng hậu 24 tuổi bị "cộng tuổi" và bị nhận xét trông "dừ" hơn rất nhiều vì kiểu tóc và tông makeup không phù hợp. Đồng thời trái với phong cách thời trang đỉnh cao thường ngày, Thùy Tiên trong Người ấy là ai lại diện outfit kém nổi bật, không tôn lên được thế mạnh hình thể của Miss Grand International.

Trong khi đó, Hoàng Oanh và Bảo Thy nhận được nhiều lời khen ngợi khi vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp, dù cả hai đã trải qua một lần sinh nở. Nếu Bảo Thy được khen ngợi vì sắc vóc đầy đặn, thần thái tươi tắn ở tuổi 34 thì Hoàng Oanh cũng khiến netizen trầm trồ vì vẻ đẹp sắc sảo trong váy đỏ cắt xẻ cực "chặt chém", khoe trọn vóc dáng đáng mơ ước của bà mẹ 1 con.

Trong khi đó, Bảo Thy và Hoàng Oanh nhận được nhiều lời khen ngợi về nhan sắc "gái một con". Ảnh: Chụp màn hình

Có thể thấy, dù là mẹ bỉm nhưng Hoàng Oanh và Bảo Thy không hề thất thế khi đọ sắc với Miss Grand International. Không ít lời khen ngợi dành cho hai bà mẹ một con. Ngược lại, nhiều fan của Thùy Tiên liên tục góp ý với ekip, mong mỏi nàng hậu sẽ có diện mạo phù hợp và khoe được nhan sắc đỉnh cao vốn có trong những lần xuất hiện sắp tới.

Xuất hiện trong 1 khung hình với đàn chị Bảo Thy, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 bị thất thế hoàn toàn. Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi đăng quang Miss Grand International 2021, Thùy Tiên nhận được sự quan tâm từ đông đảo công chúng. Có thể nói, cuộc đời của nàng hậu đã sang trang sau những khoảng lặng trong sự nghiệp. Người đẹp sinh năm 1998 gây chú ý nhờ vẻ đẹp quyến rũ cùng nụ cười rạng rỡ, khả năng nói tiếng Anh lưu loát và luôn tỏa ra nguồn năng lượng tích cực.

Sắp tới, Thùy Tiên sẽ đồng hành cùng cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022 - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam nhằm tìm kiếm ra cô gái kế nhiệm mình mang sash Việt Nam đến với đấu trường quốc tế Miss Grand International.