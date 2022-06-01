Khi Thùy Tiên đăng quang Miss Grand International 2021 chưa được bao lâu thì lùm xùm quá khứ của nàng Hậu làm "nóng ran" các diễn đàn mạng xã hội. Netizen chuyền tay nhau đoạn clip Thùy Tiên xé giấy nợ. Dù đoạn clip được phủ sóng khắp "cõi mạng", tuy nhiên Thùy Tiên vẫn chưa một lần lên tiếng giải thích.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên là cái tên làm rạng danh nước nhà trong năm 2021, đặc biệt là sau khi cô đăng quang tại đấu trường sắc đẹp Miss Grand International. Kể từ khi đăng quang, mọi nhất cử nhất động của nàng Hậu đều được dân mạng để tâm.

Cho đến mới đây, trong một buổi giao lưu tại một trường học, Thùy Tiên đã thẳng thắn nhắc tới ồn ào xé giấy nợ năm xưa. Cụ thể, khi một khán giả đặt câu hỏi: "Chị từng trải qua điều chị chưa kiềm chế được cảm xúc trước công chúng chưa?".

Nàng hậu đã nói về clip xé giấy nợ năm nào và thừa nhận trước đó cô là người khá nóng tính và không kiềm chế được cảm xúc của bản thân: "Có một clip mà mọi người đã thấy đó, thấy đi thấy lại. Lúc đó là chị không kiềm chế được cảm xúc. Clip đó hồi xưa bị đào đi đào lại, lúc là hoa hậu cũng bị đào đi đào lại. Chị là một người rất nóng tính. Khi sự việc đó xảy ra và nhìn nhận được hậu quả của nó, từ đó chị bắt đầu thay đổi bản thân mình. Chứ hồi xưa đối với chị việc nóng tính không phải là việc xấu".

Clip Thùy Tiên xé giất nợ từng làm "nóng ran" mạng xã hội. Ảnh: Internet

Có thể thấy sau tất cả, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã thay đổi rất nhiều, từ nhan sắc cho đến tính cách, và việc Miss Grand International 2021 bớt nóng tính hơn, dần kiềm chế được cảm xúc bản thân là thay đổi lớn nhất.

Bên dưới đoạn clip, ngoài những lời khen của cư dân mạng về nhan sắc xinh đẹp của Thùy Tiên thì số đông người dùng cũng bày tỏ sự đồng cảm về hành trình thay đổi bản thân của Miss Grand International.

Sau khi đăng quang Miss Grand International 2021, cuộc đời Thùy Tiên chính thức sang trang. Ảnh: FBNV

Trước khi trở thành Miss Grand International, Thùy Tiên đã khá chật vật với con đường sự nghiệp của mình. Thậm chí, cô còn vướng scandal ồn ào chuyện quỵt nợ. Hồi năm 2019, cộng đồng mạng chia sẻ đoạn clip ghi lại cuộc trò chuyện giữa Nguyễn Thúc Thùy Tiên và Đặng Thùy Trang - chị gái Hoa hậu Đại Dương Đặng Thu Thảo - tại một quán nước.

Trong video, người đẹp sinh năm 1998 bị một người đàn ông đe dọa, yêu cầu trả số tiền 1,5 tỉ đồng. Tuy nhiên, phía Thùy Tiên khẳng định cô bị lừa và tự tay xé tờ giấy nợ. Thậm chí, chân dài còn khẳng định: “Nếu tờ giấy này có pháp lý thì chị đem lên công an, đừng có đưa ra giang hồ nói chuyện với em”. Đáp lại, Thùy Trang nói: “Ở đây không có ai giang hồ. Em quá đáng lắm”. Hình ảnh được cho là bản chụp hợp đồng vay tiền giữa hai bên được chia sẻ rộng rãi. Sau đó, nàng hậu cho rằng bản thân thiếu hiểu biết và mất cảnh giác khi ký vào tờ giấy đó. Sau khi làm việc với luật sư, người đẹp đã trình báo sự việc lên công an.

Thùy Tiên còn nghi ngờ rằng Thùy Trang nằm trong một đường dây chuyên gạ gẫm các thí sinh có tiềm năng để họ ký vào hợp đồng vay nợ. Trong khi đó, Thùy Trang cho biết sẵn sàng đối chất trước tòa.

Dù vậy, đến nay, vụ lùm xùm nêu trên vẫn chưa có hồi kết. Thế nhưng, mỗi lần hoa hậu Thùy Tiên có dự án hay sự kiện gì nổi bật, chuyện "giựt nợ" lại xuất hiện trên mạng xã hội. Khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021, Thùy Tiên cũng đã đối mặt với tin đồn "mua giải".