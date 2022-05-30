Mới đây, khi đảm nhiệm vai trò vedette tại một sự kiện thời trang lớn, Hoa hậu Thuỳ Tiên bất ngờ gặp sự cố "ngượng chính mặt".

Lần đầu tham gia Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2022 với vai trò vedette, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên khoác lên mình chiếc đầm dạ hội được cắt xẻ táo bạo đính kết các chi tiết đá lấp lánh cùng với đôi cánh được lấy cảm hứng từ loài bướm. Nàng hậu hóa thân thành nữ hoàng được hộ tống bởi hai hai "vệ sĩ" bên cạnh.

Bên cạnh đó, cô tự tin sải bước trên sân khấu với màn catwalk chuyên nghiệp. Tuy nhiên, bộ trang phục cùng chiếc giày chưa được cột dây cẩn thận đã làm người đẹp bị vướng khiến việc đi lại gặp khó khăn. Đến phần cuối người đẹp bất ngờ ngã "sõng soài" ngay trên sân khấu khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

Thùy Tiên gặp sự cố dây giày bị lỏng, cô ngã nhào về phía trước khi đang catwalk - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi xảy ra sự cố ngoài ý muốn, nàng hậu cũng đã lên tiếng chia sẻ: "Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ. Cảm ơn anh Hoàng Hải đã tin tưởng em. Do không đủ thời gian để cột lại giày, nên phần chào kết không được như ý muốn. Xin lỗi mọi người vì sự cố lần này".

Người đẹp giải thích về sự cố xảy ra ngoài ý muốn - Ảnh: Chụp màn hình

Cô tự đứng dậy và hoàn thành phần trình diễn của mình - Ảnh: FBNV

Kể từ khi đăng quang ngôi vị hoa hậu đến nay, đây là lần đầu tiên người đẹp xảy ra sự cố ngoài ý muốn trên sàn diễn catwalk. Mặc dù cú ngã khá đau nhưng với sự chuyên nghiệp, Thùy Tiên đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đứng dậy tiếp tục phần trình diễn của mình. Cách xử lí này của người đẹp nhận được nhiều lời khen của mọi người.

Hiện tại, tên tuổi của Thùy Tiên được khán giả biết đến nhiều hơn. Nàng hoa hậu đã nhận được nhiều tình yêu thương của người hâm mộ bởi cô luôn thể hiện sự lắng nghe, tiếp thu ý kiến từ công chúng.

Thùy Tiên và Kim Duyên lọt Top 50 Hoa hậu đẹp nhất hành tinh Thùy Tiên và Kim Duyên sẽ là 2 đại diện cho nhan sắc Việt chinh phục danh hiệu Hoa hậu của những Hoa hậu năm 2021.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoa-hau-nguyen-thuc-thuy-tien-muoi-mat-vi-gap-su-co-khi-tro-lai-san-dien-thanh-minh-mot-cau-khien-ai-cung-thong-cam-472143.html