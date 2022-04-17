Đăng quang Miss Grand International thỏa đáng, Thùy Tiên vẫn bị chuyên trang sắc đẹp quốc tế này không công nhận

Hậu trường 17/04/2022 16:21

Việc cả Hoa hậu Thùy Tiên và cuộc thi Miss Grand International bị chuyên trang sắc đẹp quốc tế này "ngó lơ" khiến các fan sắc đẹp khá bức xúc.

Sau khi hàng loạt các cuộc thi hoa hậu quốc tế tìm ra người kế thừa ngôi vị cao nhất, các chuyên trang về sắc đẹp cũng ngay lập tức cập nhật hình ảnh của Big 5 (5 hoa hậu của 5 cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới). Trong đó, hình ảnh được chuyên trang Sash Factor thu hút nhiều sự chú ý.

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Thùy Tiên vắng mặt trong Big 5 của chuyên trang Sash Factor - Ảnh: Internet

Theo đó, Sash Factor đã cập nhật hình ảnh của 5 Hoa hậu từ 5 cuộc thi là Miss World, Miss Universe, Miss International, Miss Supranational, Miss Earth. Điều đáng chú ý là đương kim Hoa hậu Miss Grand International - Nguyễn Thúc Thùy Tiên lại không hề góp mặt, điều này khiến công chúng có phần khó hiểu.

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Big 5 của Missosology không hề có mặt Thùy Tiên - Ảnh: Internet

Tuy vậy, điều này không có gì bất ngờ vì mỗi chuyên trang sắc đẹp trước nay đều có mỗi quan điểm và đánh giá khác nhau về mỗi cuộc thi để tìm ra Big 5 của mình. Đối với Sash Factor, Miss Grand International không phải là cuộc thi nhan sắc nằm trong Big 5, vì vậy việc Thùy Tiên không được liệt kê cũng là điều hiển nhiên.

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Chủ tịch Miss Grand International đã 'cạch mặt' Missosology - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, một chuyên trang sắc đẹp khác là Missosology cũng đã cập nhật hình ảnh Big 5 của họ. Trong bức ảnh này không hề có sự góp mặt của Thùy Tiên là điều có thể giải thích được vì chủ tịch của cuộc thi Miss Grand International - ông Nawat - lại không có mối quan hệ tốt đẹp với chuyên trang này, thậm chí ông còn từng tuyên bố không cho phép Missosology đăng tải bất kỳ thông tin gì về cuộc thi của ông.

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Thùy Tiên góp mặt trong Big 5 của huyên trang sắc đẹp Global Beauties - Ảnh: Internet

Trái với Sash Factor và Missosology. chuyên trang sắc đẹp uy tín nhất hành tinh là Global Beauties thì lại không công nhận Miss Earth, nhưng Miss Grand International lại góp mặt trong Big 5 này.

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Từ khóa:   Hoa hậu Thùy Tiên Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên Miss Grand International

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