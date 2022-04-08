Thời gian qua, danh hài Thúy Nga liên tục vướng vào khá nhiều rắc rối, gây xôn xao trên các diễn đàn mạng xã hội. Từ ồn ào xoay quanh chuyện giúp đỡ ca sĩ Kim Ngân đến mới đây nhất là việc bị cảnh sát kiểm tra nhà cửa tại Mỹ khiến cô khá mệt mỏi. May mắn là nữ danh hài luôn giữ tinh thần lạc quan nên đã rất nhanh đã lấy lại tinh thần.

Trang cá nhân, Thúy Nga thường xuyên chia sẻ về cuộc sống hàng ngày của trời tây. Mới đây nhất, nữ danh hài có chia sẻ hình ảnh chụp cận mặt mộc của mình. Mặc dù đã là mẹ một con nhưng có thể thấy làn da của nữ danh hài vẫn căng bóng, mịn màng.