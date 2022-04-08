Một số nhắc nhở Thúy Nga nên cẩn thận hơn, bởi đây được cho là điều tối kỵ khi nhắc đến người khác.
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Thời gian qua, danh hài Thúy Nga liên tục vướng vào khá nhiều rắc rối, gây xôn xao trên các diễn đàn mạng xã hội. Từ ồn ào xoay quanh chuyện giúp đỡ ca sĩ Kim Ngân đến mới đây nhất là việc bị cảnh sát kiểm tra nhà cửa tại Mỹ khiến cô khá mệt mỏi. May mắn là nữ danh hài luôn giữ tinh thần lạc quan nên đã rất nhanh đã lấy lại tinh thần.
Trang cá nhân, Thúy Nga thường xuyên chia sẻ về cuộc sống hàng ngày của trời tây. Mới đây nhất, nữ danh hài có chia sẻ hình ảnh chụp cận mặt mộc của mình. Mặc dù đã là mẹ một con nhưng có thể thấy làn da của nữ danh hài vẫn căng bóng, mịn màng.
Kèm theo hình ảnh chia sẻ, Thúy Nga còn hài hước chú thích: “Thử chụp hình không cần make-up coi sao. Chỉ bị chấm nhẹ 1 chị mụn bọc vì lỡ dại quất nguyên hộp sầu riêng. Chứ không là cũng đẹp như mẹ của hoa hậu Thủy Tiên rồi”.
Dù bài viết chỉ mang tính chất vui vẻ như trước giờ Thúy Nga vẫn đăng tải thế nhưng lần này, dân tình lại nổ ra tranh cãi dữ dội. Hóa ra sự tranh cãi này bắt nguồn từ việc Thúy Nga đã viết nhầm tên đàn em từ “Thùy Tiên” thành “Thủy Tiên”.
Từ đó, hàng loạt bình luận nhắc nhở Thúy Nga đã xuất hiện dưới bài đăng và nhiều người cho rằng, việc gọi sai tên là điều rất khó chấp nhận, đặc biệt là với người nổi tiếng. ngay sau khi được dân mạng góp ý, Thúy Nga đã vội vã sửa lại bài đăng, viết đúng tên đàn em. Trước đây, thời điểm Thùy Tiên vừa đăng quang Hoa hậu Hòa bình quốc tế, nhiều khán giả cũng có sự nhầm lẫn tên gọi tương tự Thúy Nga.