Chủ tịch Miss Grand International khen Thùy Tiên không ngớt, yêu cầu thí sinh phải học một điều từ cô

Hậu trường 06/04/2022 14:50

Chủ tịch Miss Grand International Nawat Itsaragrisil đã dành nhiều lời khen "có cánh" dành cho Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên trong một buổi livestream mới đây, ông còn đặc biệt yêu cầu các thí sinh năm nay phải học tập một thứ từ cô.

Kể từ khi Nguyễn Thúc Thùy Tiên đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, không chỉ công chúng mà chính chủ tịch của cuộc thi là ông Nawat Itsaragrisil đã dành nhiều lời khen đến người đẹp toàn năng này. Mới đây, trong buổi livestream tại cuộc thi Miss Grand Thailand 2022, trước tất cả các thí sinh, ông Nawat cũng không không tiếc những lời "có cánh" khi nhắc đến cô.

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Chủ tịch Miss Grand International nhiều lần công khai khen ngợi Thùy Tiên - Ảnh: Internet

Theo đó, ông Nawat đánh giá Thùy Tiên là một Hoa hậu giỏi, có thể tự làm mọi việc, biết rõ nhiệm vụ của mình và chưa từng trễ giờ trong bất kỳ sự kiện nào mà không cần ai phải nhắc nhở. Ông nói: "Tiên giỏi lắm. Tiên có thể tự làm mọi việc bằng chính bản thân mình, không cần tôi phải nhắc nhở. Tiên biết rõ nhiệm vụ của mình, luôn đúng giờ trong các sự kiện".

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Khả năng xử lý công việc và ý thức về giờ giấc của Thùy Tiên được đánh giá cao - Ảnh: Internet

Cũng vì đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình sau gần 4 tháng nhiệm kỳ, Thùy Tiên đã được ông Nawat đem ra làm tấm gương cho các thí sinh Miss Grand Thailand 2022 noi theo. Ông đánh giá cao việc Thùy Tiên đã tự tìm cơ hội cho bản thân mình, dù đã từng out top ở cuộc thi khác nhưng đến cuối cùng cô đã trở thành người chiến thắng tại Miss Grand International 2021. Không những vậy, khả năng nói tiếng Anh thành thạo của cô cũng rất được lòng chủ tịch Miss Grand International.

"Tiên nói tiếng Anh tốt lắm, Tiên đi Latin với tôi, Tiên nói chuyện được với tất cả mọi người. Đến mức tôi cảm thấy mình không cần phải chuẩn bị gì thêm cho Tiên nữa. Tiên thông minh lắm." - Ông Nawat chia sẻ.

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Thùy Tiên xinh đẹp, quyến rũ trên trang bìa tạp chí Semana của Colombia - Ảnh: Internet

Cũng trong buổi livestream này, chủ tịch Miss Grand International cũng bật mí về lịch trình của Hoa hậu Thùy Tiên, đồng thời khẳng định kể từ khi đăng quang cô đã đem về cho tổ chức một nguồn lợi không hề nhỏ. Theo đó, ông nói: "Ngày 8/4, Tiên sẽ quay lại Thái Lan, ngày 9 sẽ cùng tham dự sự kiện ra mắt vương miện mới của Miss Grand Thailand 2022, sau đó lại trở về Việt Nam. Công việc của Tiên nhiều lắm, phải nói là Tiên đem về cho tổ chức Miss Grand International rất nhiều lợi nhuận".

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Kể từ khi đăng quang, Thùy Tiên đã đem về cho tổ chức Miss Grand International một nguồn lợi không hề nhỏ - Ảnh: Internet

Trước đó, khi Thùy Tiên đăng quang ngôi vị cao nhất của Miss Grand International 2021, ông Nawat đã chia sẻ với truyền thông về lý do lựa chọn cô giữa nhiều người đẹp khác đến từ khắp nơi trên thế giới: “Hầu hết các Miss Grand Vietnam đều rất xinh đẹp nhưng tiếng Anh của họ khiến tôi lo lắng, có thể ảnh hưởng đến công việc và giao tiếp. Nhưng Thùy Tiên lại rất xinh đẹp và thông thạo tiếng Anh, luôn sẵn sàng làm việc”.

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