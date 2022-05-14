Đào lại quá khứ từng bị chơi ngãi của Bảo Thy, 'lạnh sống lưng' khi nghe kể về khủng hoảng tinh thần, tưởng chuyện chỉ có trong phim ảnh

Sau thời gian mất tích khỏi showbiz, nữ ca sĩ quay trở lại và kể về sự thật kinh hoàng mình đã trải qua. Câu chuyện Bảo Thy tiết lộ một cách chân thực, khiến nhiều khán giả phải rùng mình.

Là một giọng ca được nhiều bạn trẻ yêu thích và giữ sức hút trong khoảng thời gian rất dài, song từ năm 2012 đến 2015, Bảo Thy thường xuyên đột ngột tạm dừng công việc ca hát, lui về ở ẩn. Thời điểm 2015, nguyên nhân của việc ở ẩn được Bảo Thy xác nhận là do mất giọng, trầm cảm khi gặp một loạt những biến cố kinh hoàng trong cuộc sống như cháy nhà, cháy xe...

"Có những ngày tôi gọi thu âm cho các phòng thu, buổi sáng giọng vẫn rất trong trẻo nhưng đến khi thu thì tự dưng ho liên tục và giọng rất khàn. Chính anh Dương Khắc Linh và Trang Pháp từng chứng kiến điều đó. Nhưng kỳ lạ, khi về đến nhà thì mọi thứ lại ổn, giọng tôi lại trong trẻo như thường", Bảo Thy từng chia sẻ trên truyền thông.

Thời điểm xảy ra biến cố, giọng hát Bảo Thy liên tục trong rồi lại khàn không rõ nguyên do, nên hàng loạt bản thu âm của Bảo Thy đã bị "đóng băng".

Cũng trong thời gian đó, giọng ca Baby, xin đừng quay gót còn bất ngờ vị viêm ruột thừa, dù đã giữ gìn rất kỹ xong đến ngày cắt chỉ vết thương lại bị hở. Điều này kéo theo một concert lớn của cô cũng bị hủy theo.

Chưa dừng lại ở chuyện mất giọng thất thường, quãng thời gian ở ẩn cũng là lúc thần sắc của Bảo Thy tồi tệ nhất. Cô thường xuyên mắc chứng mất ngủ, thần kinh chập chờn, lơ lửng, mông lung.

Nữ ca sĩ vượt qua khó khăn để quay trở lại showbiz. Ảnh: Internet

Những tưởng các câu chuyện mị hoặc như vậy chỉ xảy ra trong phim kinh dị, song, Bảo Thy khẳng định mình đã hiểu ra chuyện gì đang diễn ra quanh mình cùng nguyên nhân của nó.

Những biến cố kéo dài khiến Bảo Thy mắc chứng trầm cảm. Cô phải uống thuốc điều trị và hễ ngưng thuốc, đầu óc lại trở nên bất thường, mụ mị. Suy nghĩ bỏ ca hát cũng đã xuất hiện trong đầu của nữ ca sĩ. Tuy nhiên rất may, nữ ca sĩ đã lấy lại tinh thần và quay trở lại showbiz.

Hiện tại, Bảo Thy đang hạnh phúc bên chồng đại gia Phan Lĩnh. Cuộc sống của cả hai thêm trọn vẹn khi có sự xuất hiện của cậu con trai nhỏ. Hôn nhân viên mãn của Bảo Thy khiến nhiều người ngưỡng

Nữ ca sĩ hiện đang có cuộc sống viên mãn bên chồng con. Ảnh: FBNV

Việc dân tình "đào mộ" lại quá khứ từng bị chơi ngãi mới đây bất ngờ nhận được sự quan tâm rất lớn. Nhiều người xôn xao bàn tán về khoảng thời gian Bảo Thy khủng hoảng, được cho là bị kẻ xấu "chơi ngải" dẫn đến công việc, cuộc sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng, nên để quá khứ ngủ yên khi hiện tại Bảo Thy đã có cuộc sống yên ấm. Việc dân mạng khơi lại để nghi ngờ những người trong giới hãm hại Bảo Thy khi chưa có chứng cứ là điều không nên.