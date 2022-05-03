'Quý tử' nhà Bảo Thy 'lộ diện' sau thời gian giấu kĩ, CĐM khen không ngớt 'sao y bản chính của ba'

Hậu trường 03/05/2022 15:45

Quý tử nhà Bảo Thy chính thức lộ diện sao thời gian giấu kĩ.

Bảo Thy kết hôn với doanh nhân gốc Hà Tĩnh - Phan Lĩnh vào tháng 11/2019 tại TPHCM. Sau gần 2 năm bên nhau, vợ chồng ‘Công Chúa Bong Bóng’ chào đón quý tử đầu lòng vào tháng 11/2021 với tên thánh là Jerard.

'Quý tử' nhà Bảo Thy 'lộ diện' sau thời gian giấu kĩ, CĐM khen không ngớt 'sao y bản chính của ba' - Ảnh 1
Bảo Thy kết hôn với doanh nhân Phan Lĩnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, mỗi lần khoe con lên mạng xã hội, Bảo Thy đều hiếm khi để lộ mặt bé, nhằm bảo vệ sự riêng tư cho con tránh thị phi showbiz. Chính vì thế mà cộng đồng mạng đều vô cùng tò mò về diện mạo của cậu thiếu gia nhà giàu này.

Mới đây, trên trang cá nhân của người bạn thân Bảo Thy đã để lộ hình ảnh của con trai nữ ca sĩ. Có thể thấy, nhóc tì cực bụ bẫm đáng yêu được thừa hưởng mọi nét đẹp từ bà mẹ. Bảo Thy từng nhận xét con giống hệt mẹ ở làn da sáng, còn lại là bản sao của ba và trông khá ngầu.

'Quý tử' nhà Bảo Thy 'lộ diện' sau thời gian giấu kĩ, CĐM khen không ngớt 'sao y bản chính của ba' - Ảnh 2
Bạn thân Bảo Thy 'lộ' ảnh quý tử nhà Bảo Thy - Ảnh minh họa: Internet

Nhìn vẻ ngoài của quý tử thế này khiến nữ ca sĩ được nhiều lời khen hơn nữa khi mát tay, nuôi con bằng sữa mẹ và cục cưng trộm vía bụ bẫm. Nhiều người nhận xét, nhóc tỳ nhà Bảo Thy có khuôn mặt bầu bĩnh kháu khỉnh, nhìn vô cùng đáng yêu. Dân tình để lại lời khen không ngớt dành cho quý tử nhà Bảo Thy: "Dễ thương quá con ơi", "Biết nhặt nét quá này", "Sao y bản chính của ba luôn", "Trắng như cục bông vậy trời",...

'Quý tử' nhà Bảo Thy 'lộ diện' sau thời gian giấu kĩ, CĐM khen không ngớt 'sao y bản chính của ba' - Ảnh 3
Bảo Thy hiếm để lộ mặt quý tử - Ảnh minh họa: Internet

Fan hâm mộ vẫn luôn ngóng chờ Bảo Thy sẽ sớm cho con trai lộ diện với nhiều hình ảnh hơn trong thời gian sớm nhất.

Cuộc sống hạnh phúc sau khi có con của Bảo Thy: Chẳng còn chút tham vọng, bận tâm gì với thế giới bên ngoài

Cuộc sống hạnh phúc sau khi có con của Bảo Thy: Chẳng còn chút tham vọng, bận tâm gì với thế giới bên ngoài

Chia sẻ trên mạng xã hội cuộc sống sau khi có con: Bảo Thy hạnh phúc đến nổi chẳng còn chút tham vọng nào với thế giới bên ngoài.

Xem thêm
Từ khóa:   bảo thy con của Bảo Thy vbiz

TIN MỚI NHẤT

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 44 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 14 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 44 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 2 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 44 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 3 giờ 14 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 3 giờ 44 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 4 giờ 14 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 4 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?