'Quý tử' nhà Bảo Thy 'lộ diện' sau thời gian giấu kĩ, CĐM khen không ngớt 'sao y bản chính của ba'

Quý tử nhà Bảo Thy chính thức lộ diện sao thời gian giấu kĩ.

Bảo Thy kết hôn với doanh nhân gốc Hà Tĩnh - Phan Lĩnh vào tháng 11/2019 tại TPHCM. Sau gần 2 năm bên nhau, vợ chồng ‘Công Chúa Bong Bóng’ chào đón quý tử đầu lòng vào tháng 11/2021 với tên thánh là Jerard.

Bảo Thy kết hôn với doanh nhân Phan Lĩnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, mỗi lần khoe con lên mạng xã hội, Bảo Thy đều hiếm khi để lộ mặt bé, nhằm bảo vệ sự riêng tư cho con tránh thị phi showbiz. Chính vì thế mà cộng đồng mạng đều vô cùng tò mò về diện mạo của cậu thiếu gia nhà giàu này.

Mới đây, trên trang cá nhân của người bạn thân Bảo Thy đã để lộ hình ảnh của con trai nữ ca sĩ. Có thể thấy, nhóc tì cực bụ bẫm đáng yêu được thừa hưởng mọi nét đẹp từ bà mẹ. Bảo Thy từng nhận xét con giống hệt mẹ ở làn da sáng, còn lại là bản sao của ba và trông khá ngầu.

Bạn thân Bảo Thy 'lộ' ảnh quý tử nhà Bảo Thy - Ảnh minh họa: Internet

Nhìn vẻ ngoài của quý tử thế này khiến nữ ca sĩ được nhiều lời khen hơn nữa khi mát tay, nuôi con bằng sữa mẹ và cục cưng trộm vía bụ bẫm. Nhiều người nhận xét, nhóc tỳ nhà Bảo Thy có khuôn mặt bầu bĩnh kháu khỉnh, nhìn vô cùng đáng yêu. Dân tình để lại lời khen không ngớt dành cho quý tử nhà Bảo Thy: "Dễ thương quá con ơi", "Biết nhặt nét quá này", "Sao y bản chính của ba luôn", "Trắng như cục bông vậy trời",...

Bảo Thy hiếm để lộ mặt quý tử - Ảnh minh họa: Internet

Fan hâm mộ vẫn luôn ngóng chờ Bảo Thy sẽ sớm cho con trai lộ diện với nhiều hình ảnh hơn trong thời gian sớm nhất.

Cuộc sống hạnh phúc sau khi có con của Bảo Thy: Chẳng còn chút tham vọng, bận tâm gì với thế giới bên ngoài Chia sẻ trên mạng xã hội cuộc sống sau khi có con: Bảo Thy hạnh phúc đến nổi chẳng còn chút tham vọng nào với thế giới bên ngoài.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quy-tu-nha-bao-thy-lo-dien-sau-thoi-gian-giau-ki-cdm-khen-khong-ngot-sao-y-ban-chinh-cua-ba-466083.html