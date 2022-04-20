Bảo Thy khoe nhan sắc ngày càng thăng hạng, tươi cười rạng rỡ nhưng lại tự cảm thấy 'ô dề' khi chuẩn bị đón sinh nhật tuổi 34

Hậu trường 20/04/2022 12:34

Bảo Thy được nhiều khán giả nhận xét rằng cô chỉ mới 18 tuổi, trông không giống 33 tuổi chút nào.

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Bảo Thy đã đăng tải loạt ảnh mới khoe nhan sắc xinh đẹp của mình. Khoảnh khắc Bảo Thy xuất hiện rạng rỡ với nụ cười tươi, tràn đầy sức sống không thua kém bất kì cô gái đôi mươi nào.

Nếu nhìn qua loạt hình ảnh mới mà nữ ca sĩ đăng tải, ít ai có thể nghĩ rằng Bảo Thy đã hơn 30 tuổi. Tuy mới sinh em bé vẫn chưa bao lâu, nhưng bà mẹ bỉm sữa Bảo Thy cũng đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn, nuột nà. Bằng chứng là nữ ca sĩ cũng tự tin quay clip khoe vòng eo săn chắc của mình trước đó.

Bảo Thy khoe nhan sắc ngày càng thăng hạng, tươi cười rạng rỡ nhưng lại tự cảm thấy 'ô dề' khi chuẩn bị đón sinh nhật tuổi 34 - Ảnh 1

Cũng chỉ còn đúng 1 tháng nữa, Bảo Thy sẽ chính thức đón sinh nhật tuổi 34. Trên Facebook của mình, Bảo Thy có dòng chia sẻ: "Ngẫm nghĩ...còn hơn tháng nữa thôi là em gái trong ảnh tròn 34 nồi bánh chưng. Một sự thật quá sức ô dề".

Bảo Thy khoe nhan sắc ngày càng thăng hạng, tươi cười rạng rỡ nhưng lại tự cảm thấy 'ô dề' khi chuẩn bị đón sinh nhật tuổi 34 - Ảnh 2
Bài viết mới nhất trên trang cá nhân của Bảo Thy. - Ảnh chụp màn hình

Bảo Thy khoe nhan sắc ngày càng thăng hạng, tươi cười rạng rỡ nhưng lại tự cảm thấy 'ô dề' khi chuẩn bị đón sinh nhật tuổi 34 - Ảnh 3

Bảo Thy khoe nhan sắc ngày càng thăng hạng, tươi cười rạng rỡ nhưng lại tự cảm thấy 'ô dề' khi chuẩn bị đón sinh nhật tuổi 34 - Ảnh 4

Bảo Thy khoe nhan sắc ngày càng thăng hạng, tươi cười rạng rỡ nhưng lại tự cảm thấy 'ô dề' khi chuẩn bị đón sinh nhật tuổi 34 - Ảnh 5
Bảo Thy khoe nhan sắc rạng rỡ ở tuổi 33. - Ảnh: FBNV

Việc thông báo chuẩn bị đoán tuổi mới, và đăng dòng trạng thái vô cùng hài hước khi khéo léo sử dụng từ ngữ "bắt trend" có thể thấy Bảo Thy hiện tại khá yêu đời, tâm trạng vui vẻ, thoải mái với cuộc sống của mình. Nhiều cư dân mạng không quên để lại bình luận khen ngợi cho nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung hơn tuổi thật của Bảo Thy:

Này là ảnh hồi nhỏ của chị phải không chứ hơn 30 tuổi mà cứ như 18 vậy.

- Eo ôi, cứ như 10 năm trước lần đầu gặp chị ấy mãi mãi tuổi 24.

- Em nhìn chị cứ như 16 tuổi á, không giống hơn 30 đâu.

Bảo Thy khoe nhan sắc ngày càng thăng hạng, tươi cười rạng rỡ nhưng lại tự cảm thấy 'ô dề' khi chuẩn bị đón sinh nhật tuổi 34 - Ảnh 6

Bảo Thy khoe nhan sắc ngày càng thăng hạng, tươi cười rạng rỡ nhưng lại tự cảm thấy 'ô dề' khi chuẩn bị đón sinh nhật tuổi 34 - Ảnh 7

Bảo Thy khoe nhan sắc ngày càng thăng hạng, tươi cười rạng rỡ nhưng lại tự cảm thấy 'ô dề' khi chuẩn bị đón sinh nhật tuổi 34 - Ảnh 8

Bảo Thy khoe nhan sắc ngày càng thăng hạng, tươi cười rạng rỡ nhưng lại tự cảm thấy 'ô dề' khi chuẩn bị đón sinh nhật tuổi 34 - Ảnh 9
Một số bình luận của cư dân mạng khen ngợi nhan sắc của Bảo Thy. - Ảnh chụp màn hình

Có thể thấy được nhiều khán giả khen trẻ đẹp, Bảo Thy cũng vui vẻ đáp lại "rất thích" khi cô nàng được nhận xét như 16 tuổi.

Bảo Thy khoe nhan sắc ngày càng thăng hạng, tươi cười rạng rỡ nhưng lại tự cảm thấy 'ô dề' khi chuẩn bị đón sinh nhật tuổi 34 - Ảnh 10

Bảo Thy từng là thần tượng tuổi teen nổi tiếng của nhiều thế hệ 8X, 9X với biệt danh dễ thương "Công Chúa Bong Bóng". Hiện tại, sau khi kết hôn, tuy Bảo Thy đã ít hoạt động nghệ thuật hơn trước và dành nhiều thời gian cho gia đình nhỏ nhưng có thể khẳng định nữ ca sĩ vẫn nhận được nhiều tình cảm yêu mến, quan tâm từ phía khán giả.

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