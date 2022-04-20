Vén màn quá khứ cơ cực của MC Quyền Linh trước khi nổi tiếng và biệt danh thuở nghèo khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng

Chắc hẳn, đối với khán giả Việt, MC Quyền Linh không còn là cái tên xa lạ nữa. Không chỉ sở hữu cách ăn nói duyên dáng, hài hước mà rất gần gũi, anh còn được nhiều khán giả ưu ái gọi với biệt danh là "MC quốc dân". Cũng bởi vì tấm lòng nhân hậu, lối sống đẹp, văn minh nên MC Quyền Linh khiến ai ai cũng nể trọng và ngưỡng mộ. Trước khi có được một cuộc sống hạnh phúc viên mãn, giàu có như hiện tại, nam MC từng có quá khứ khiến nhiều người ngỡ ngàng khi nghe đến.

Theo đó, mới vừa rồi, trong chương trình Du hành ký ức tập 8, MC Quyền Linh đã có những chia sẻ chân thành, thẳng thắn về quãng thời gian nghèo khó, cơ cực của anh. Nam nghệ sĩ còn tiết lộ thời điểm không kiếm được tiền, anh chỉ dám ăn suất cơm chay có giá 7.000 đồng. Dù sau đó trở thành một "ngôi sao điện ảnh" và được nhiều người biết tới nhưng cuộc sống của MC Vượt Lên Chính Mình vẫn rất túng quẫn. Cát xê chẳng đáng bao nhiêu, thậm chí anh nghèo đến nỗi không có tiền trả phòng trọ, từ quần áo đến xe tất cả đều phải đi mượn. Có thể thấy việc trang trải cho cuộc sống của anh lúc bấy giờ thật sự rất khó khăn, vất vả.

"Ngày xưa tôi ở ký túc xá gần trường Đại học Giao thông, không có tiền nên ăn cơm chay chỉ có 7 nghìn thôi. Sau này tôi trở thành diễn viên, được nhiều người gọi là ngôi sao điện ảnh nhưng vẫn không có tiền đóng phòng trọ, toàn đi xe mượn. Những năm đầu tiên tôi đi diễn đoàn kịch không có tiền mua phục trang, mua được bộ đồ sida là mừng lắm rồi. Những người đam mê nghệ thuật chưa chắc có tiền đâu, người ta có thể làm mọi thứ để kiếm tiền phục vụ cho nghệ thuật", Quyền Linh kể lại.

Được biết, MC Quyền Linh vốn là con cả trong một gia đình làm nông nghèo khó. Xuất thân nghèo khổ, cuộc sống thiếu thốn vật chất và hơn nữa bố mẹ lại ly dị từ khi anh còn nhỏ khiến cho quá khứ của nam MC càng thêm vất vả, chật vật hơn. Nghiệt ngã hơn là về sau này, cha dượng Quyền Linh qua đời sớm vì tai nạn giao thông nên gia đình phải chạy lo miếng ăn từng bữa, bản thân anh từ hồi nhỏ đã phải phụ giúp mẹ nuôi các em.

Quyền Linh vẫn giữ nếp sống giản dị cho đến hiện tại. - Ảnh: FBNV

Đến khi theo học tại trường Sân khấu Điện ảnh, Quyền Linh lại tự nuôi chính mình bằng đủ thứ nghề từ giữ xe, chạy bàn, bơm hơi xe đạp cho đến công việc nhặt ve chai, lông vịt. Anh từng tâm sự rằng: "Tôi lên thành phố, cũng chưa bớt dãi dầu. Cái mùng má gói theo lúc đi, tôi chưa bao giờ dám mắc lên, bởi không thể đếm hết bao nhiêu mảnh vá, bao nhiêu màu vải. Thằng thanh niên nào ở tuổi đó mà không sĩ diện. Tôi thiếu ăn, người ốm nhách, bạn bè gọi tên là Linh ống hút. Tôi để dành tiền mua cái ống bơm làm nghề bơm xe đạp dạo. Sau lại chuyển sang lượm ve chai, lông vịt. Nhiều lúc nuốt miếng cơm chan với nước vịt quay xin ở mấy tiệm bên Cầu Bông mà thấy chát".

Gia đình nhỏ hạnh phúc của MC Quyền Linh. - Ảnh: FBNV

Có lẽ chính vì trải qua quá khứ cơ cực như vậy mà sau này, khi trở nên giàu có và nổi tiếng, MC Quyền Linh vẫn giữ được nếp sống giản dị, mộc mạc, chân chất như người dân quê. Đến khi có con rồi, anh cũng dạy con theo cách dân dã nhất, đôi khi cho các con cơ hội trải nghiệm sự thiếu thốn, khó khăn để biết trân trọng cuộc sống đủ đầy hơn. Và nhờ vào cách giáo dục đặc biệt mà con của anh đều là những đứa trẻ không chỉ xinh đẹp mà còn ngoan ngoãn, hiểu chuyện và giàu lòng nhân ái.