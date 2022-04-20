Sau tan vỡ hôn nhân, Á hậu Hoàng Oanh thay đổi rõ rệt qua chi tiết này

Mới đây, nàng Á hậu đã đăng tải tấm hình với nụ cười tươi rạng rỡ, tràn đầy năng lượng kèm dòng chú thích: "Này em ngoan ơi lắng nghe này, cây xanh lên tiếng đây. Gió đã nói với lá non, rằng mắt em trong ngần. Em ngoan ơi hãy ra nhìn, trời đất ngập trong nắng vàng. Ngồi lại đây ngắm những hân hoan bên đời. Còn ta với nồng nàn".

Sau khi xác nhận ly hôn với chồng Tây, mọi nhất cử nhất động của Hoàng Oanh đều được công chúng đặc biệt quan tâm, chú ý. Có thể thấy, trên trang cá nhân của mình, cô vẫn thường xuyên cập nhật trạng thái hay các hoạt động thường ngày.

Có thể thấy, sau cuộc hôn nhân không được trọn vẹn, nữ diễn viên cũng đã dần lấy lại tinh thần và phấn chấn hơn trước. Thấy nữ diễn viên vui vẻ, tươi cười như vậy khiến netizen cũng cảm thấy yên tâm phần nào.

Sau cuộc hôn nhân không trọn vẹn, nữ diễn viên đã dần lấy lại tinh thần. - Ảnh: FBNV

Được biết, Hoàng Oanh và Jack có cơ hội gặp gỡ quen biết nhau từ năm 2017. Vào thời điểm này, người đẹp vẫn đang tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ, tập trung lo cho sự nghiệp và cũng không mấy quan tâm đến chuyện hẹn hò, yêu đương.

Nhưng chính sự kiên nhẫn của Jack đã khiến cô thay đổi tâm ý cũng như mở lòng hơn để đón nhận tình yêu. Tuy nhiên, Á hậu Hoàng Oanh cũng từng nhận xét, Jack là mẫu người lạnh lùng, lý trí, quyết tâm, độc lập, bình tĩnh và bình đẳng.

Có lẽ do những khác biệt về văn hóa, lối sống ngày càng lớn và xuất hiện nhiều hơn sau khi cặp đôi có con. Và có thể từ đó, phát sinh những mâu thuẫn, tranh cãi thay vì nhường chỗ cho sự quan tâm, chăm sóc, thấu hiểu từ đối phương. Đặc biệt, Jack Cole lại là người theo chủ nghĩa độc lập, luôn coi trọng sở thích và đời sống cá nhân, trong khi Hoàng Oanh lại là người phụ nữ Á Đông, luôn coi trọng cuộc sống và văn hóa gia đình hơn.

Món quà quý giá nhất với Hoàng Oanh ở thời điểm hiện tại là nhóc tỳ ngoan ngoãn, kháu khỉnh. - Ảnh: FBNV

Sau tất cả, cả hai quyết định "đường ai nấy đi". Điều này khiến nhiều người cảm thấy tiếc nuối thay cho nữ diễn viên bởi vì câu chuyện tình yêu đẹp, lãng mạn như phim ngôn tình đã kết thúc thật sự.

Dù vậy, nhìn từ góc độ tích cực, ở một khía cạnh nào đó mà nói Hoàng Oanh đang có được những điều quý giá từ: Sự yêu thương của bạn bè, đồng nghiệp và sự đồng cảm, sẻ chia của số đông khán giả nữ. Đặc biệt, món quà quý giá và cũng là động lực lớn nhất với Hoàng Oanh ở thời điểm hiện tại chính là nhóc tỳ ngoan ngoãn, kháu khỉnh.