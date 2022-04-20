Hậu lên tiếng xin lỗi, Hiền Hồ tiếp tục bị CĐM chỉ trích bởi hành động không đẹp với khán giả.

Chiều ngày 19/4, Hiền Hồ đã chính thức lên tiếng về chuyện đời tư gây ồn ào thời gian qua. Nữ ca sĩ xin lỗi và mong khán giả cảm thông. Hiền Hồ cũng chia sẻ cô không có ý định né tránh khi ồn ào xảy ra. Việc cô giữ im lặng suốt thời gian qua là để tôn trọng quyền riêng tư cho những người có liên quan. Hiền Hồ lên tiếng xin lỗi về lùm xùm tình ái với đại gia U60 - Ảnh: Internet Ngay lập tức, hàng loạt trang và hội nhóm trên mạng xã hội đua nhau chia sẻ lại lời xin lỗi của nữ ca sĩ "Gặp nhưng không ở lại". Hàng loạt bình luận trái chiều liên tục xuất hiện, đa phần chỉ trích gay gắt nữ ca sĩ. Dân mạng cho rằng khán giả cần cứng rắn hơn để “thanh lọc” showbiz trước những trường hợp vướng scandal, bê bối nhưng chỉ cần xin lỗi là vẫn hoạt động bình thường.

Một tài khoản bày tỏ: "Nếu bà này tái xuất mà vẫn có người ủng hộ thì khán giả Việt Nam quá dễ dãi. Vì dễ dãi nên mấy đứa như thế này mới coi thường khán giả, cứ làm khùng làm điên mà vẫn được ủng hộ". Khán giả khác ngán ngẩm: "Rồi xong, công cuộc tẩy trắng hối hận, đáng thương các kiểu. Vài bữa nữa tái xuất như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nếu biết lỗi thật thì rút khỏi ngành giải trí đi nhé". Hiền Hồ bị chỉ trích mạnh mẽ từ công chúng - Ảnh: Internet Thế nhưng, mới đây, nhiều cư dân mạng phát hiện rất nhiều những bình luận tiêu cực nhắm vào Hiền Hồ đã bị xóa bỏ.

Nhiều CĐM phát hiện rất nhiều những bình luận tiêu cực nhắm vào Hiền Hồ đã bị xóa bỏ - Ảnh: Chụp màn hình Hành động được cho là của phía Hiền Hồ khi xóa bình luận không hay của khán giả vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Có người thì cho rằng việc xóa bình luận là điều không nên, bởi trên thực tế Hiền Hồ đang chấp nhận đối diện với dư luận thì phải chịu có những lời trách móc, chứ không thể nghe lời hay ý đẹp. Hiền Hồ xóa bình luận của khán giả nhận nhiều 'gạch đá' từ CĐM - Ảnh: Internet Bên cạnh đó cũng có ý kiến cho rằng có thể việc những bình luận trách móc nữ ca sĩ "Đừng nói tôi điên" là do phía Facebook xóa bỏ nhằm bảo vệ người dùng trước sự tấn công của người khác.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hien-ho-lai-hung-gach-da-tu-cdm-boi-hanh-dong-khong-dep-netizen-buc-xuc-phai-thuong-em-moi-khong-xoa-binh-luan-463344.html