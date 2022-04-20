Hậu 'em xin lỗi', Hiền Hồ bị netizen 'tinh mắt' soi ra vài điểm 'trùng khớp' kịch bản hối lỗi cách đây 5 năm

Hiền Hồ bị CĐM phát hiện sử dụng chung một kịch bản hối lỗi cách đây 5 năm.

Chiều ngày 19/4 Hiền Hồ bất ngờ lên tiếng xin lỗi về ồn ào đời tư với “anh em nương tựa U60” thông qua buổi gặp gỡ với phóng viên VTV News. Động thái của nữ ca sĩ nhanh chóng đã thu hút sự quan tâm nồng nhiệt từ giới truyền thông và khán giả. Hiền Hồ lên tiếng xin lỗi về lùm xùm tình ái với đại gia U60 - Ảnh: Internet Ngay lập tức, một số cư dân mạng đã phát hiện điểm trùng hợp trước cách xin lỗi của nữ ca sĩ khi vướng vào lùm xùm tình ái nhiều năm trước. Ngoài nội dung tâm thư có sự tương đồng, mỗi lần Hiền Hồ gặp ồn ào cô sẽ chủ động lên tiếng đính chính sau khoảng 1 tháng.

Hiền Hồ xin lỗi chung một kịch bản cũ - Ảnh: Internet Cụ thể, giữa năm 2017, Hiền Hồ vướng tin đồn hẹn hò với Soobin Hoàng Sơn khi cả hai bị tung ảnh bí mật đi xem phim cùng nhau giữa khuya. Khoảnh khắc cả hai thân thiết bên nhau khiến dân tình choáng váng, xôn xao. Sau nhiều lần phủ nhận, nam ca sĩ "Phía sau một cô gái" cuối cùng đã chính thức lên tiếng thừa nhận từng tìm hiểu và trong mối quan hệ hẹn hò với Hiền Hồ. Ngoài ra, Soobin Hoàng Sơn cũng tiết lộ anh và cô đã chia tay không lâu sau khi cả hai nghiêm túc nhìn nhận lại mối quan hệ này. Từng có tin đồn Soobin Hoàng Sơn hẹn hò Hiền Hồ - Ảnh: Internet Khi đọc tâm thư của nữ ca sĩ trên trang cá nhân, nhiều người đã tinh ý phát hiện Hiền Hồ đã sử dụng cùng một cách hành văn. Cụ thể về ồn ào mới đây cô cho biết: "Sự im lặng của em trong nhiều ngày qua không phải vì em có ý định né tránh, em chỉ mong muốn dành sự tôn trọng riêng tư cho tất cả những người có liên quan. Hơn cả là khi chuyện bắt đầu xảy ra, em đã quá suy sụp và khủng hoảng tinh thần. Cho đến bây giờ, em mới tạm bình tĩnh và ổn định tinh thần để có thể nói ra những suy nghĩ của bản thân. Em xin nhận lỗi ề bản thân và gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả những người vì chuyện này mà bị ảnh hưởng, xin lỗi khán giả, những người biết và yêu mến Hiền Hồ. Em rất mong được sự thông cảm và bao dung của tất cả mọi người".

Hiền Hồ mong mọi người bao dung mình - Ảnh: Internet Cách đây 5 năm trước, khi ồn ào tình ái với Soobin Hoàng Sơn nổ ra Hiền Hồ cũng lựa chọn cách im lặng một thời gian. Sau khi đợi sự việc lắng xuống cô mới quyết định giãy bày về chuyện tình cảm với nam ca sĩ: "Không biết mọi người nghĩ thế nào, nhưng Hiền là người trong cuộc. Thông qua chuyện này, Hiền thấy dù đúng dù sai, có hay không thì người thiệt thòi nhất vẫn là con gái. Ở thời điểm đó, ngoài việc xin lỗi ra, Hiền không còn biết mình phải làm gì nữa. Lúc đó Hiền không có sự bảo vệ nào đằng sau lưng cả. Hiền chỉ biết nói lời xin lỗi để xoa dịu dư luận, xoa dịu những người thân yêu". Hiền Hồ cũng từng lên tiếng xin lỗi sau vụ lùm xùm tình ái với Soobin - Ảnh: Internet Hiện, CĐM vẫn tiếp tục "hóng" chờ những thông tin tiếp theo xung quanh nữ ca sĩ tai tiếng Hiền Hồ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-em-xin-loi-hien-ho-bi-netizen-tinh-mat-soi-ra-vai-diem-trung-khop-kich-ban-hoi-loi-cach-day-5-nam-463339.html