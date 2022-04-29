Cuộc sống hạnh phúc sau khi có con của Bảo Thy: Chẳng còn chút tham vọng, bận tâm gì với thế giới bên ngoài

Chia sẻ trên mạng xã hội cuộc sống sau khi có con: Bảo Thy hạnh phúc đến nổi chẳng còn chút tham vọng nào với thế giới bên ngoài.
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"Công chúa bong bóng" Bảo Thy là một trong những nữ ca sĩ của Showbiz Việt có cuộc sống hào môn đáng mơ ước ghen tị nhất nhì làng giải trí. Sau khi lấy chồng đại gia, vì chồng không làm trong giới nghệ thuật nên cô chọn ít công khai đời sống cá nhân và thậm chí giấu kín việc có em bé suốt 9 tháng. Đến ngày hạ sinh quý tử cụ thể là tháng 11/2021, nữ ca sĩ mới bất ngờ đăng tải bài viết thông báo mình đã sinh quý tử và hình ảnh của cậu con trai đầu lòng. Em bé của giọng ca 'công chúa bong bóng' cùng ông xã đại gia có tên Thánh là Jerard. Kể từ đó tới nay, mẹ một con thường xuyên chia sẻ những hình ảnh về cu cậu cùng vô số tip nuôi con cho các mẹ bỉm sữa.
Mới đây, nữ ca sĩ đã chia sẻ cuộc sống của mình khi có con khiến nhiều chị mẹ khác không khỏi đồng cảm: "Từ ngày có cục cưng xuất hiện, Thy thật sự cảm thấy mình quá may mắn. Chẳng còn chút tham vọng, bận tâm gì với thế giới bên ngoài. Cứ thế mỗi ngày trôi qua bình an bên gia đình, người thân mà đêm nào đặt lưng xuống giường cũng mỉm cười để dìu mình vào giấc ngủ. Hạnh phúc thật đó cả nhà ạ. Chúc cho cả nhà thân yêu của Thy cũng sẽ luôn cảm nhận được niềm vui từ những điều nhỏ bé nhất mà trân trong mọi thứ mình đang có".
Từ một ca sĩ đã lăn lộn và sống hết mình với ca hát cùng những hoạt động nghệ thuật mười mấy năm qua, giờ đây Bảo Thy đang có một mái ấm nhỏ vô cùng hạnh phúc, viên mãn bên chồng con. Trước đó, cô cũng công bố rằng mình sẽ tạm dừng công việc ca hát một thời gian. Trước khi có thể trở lại, nữ ca sĩ sẽ đồng hành với con thơ ở những năm đầu của. Quyết định này của giọng ca 'Ngôi Nhà Hạnh Phúc' được đông đảo người hâm mộ gật gù và ủng hộ.
Sau khi kết hôn với ông xã đại gia, Bảo Thy có cuộc sống chẳng khác gì bà hoàng. Doanh nhân Phan Lĩnh mua một căn biệt thự gần với gia đình của Bảo Thy để cô tiện về thăm nhà. Bên trong căn nhà có quy mô khủng, "công chúa bong bóng" có cuộc sống sang chảnh, xa xỉ đáng ngưỡng mộ.
Bên cạnh đó ngoài việc sống trong căn hộ bạc tỷ, Bảo Thy còn thường xuyên cùng ông xã ra ngoài hẹn hò trong những dịp lãng mạn. Chưa kể, doanh nhân này còn vô cùng chiều chuộng, yêu thương khi thường xuyên đưa vợ du lịch khắp nơi từ trong nước cho đến những địa điểm du lịch sang chảnh trên thế giới.
Trong một dịp Valentine, nữ ca sĩ được chồng đưa đi du lịch hẳn 3 tuần, di chuyển liên tục từ nước này sang nước khác.