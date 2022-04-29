Cuộc sống hạnh phúc sau khi có con của Bảo Thy: Chẳng còn chút tham vọng, bận tâm gì với thế giới bên ngoài

"Công chúa bong bóng" Bảo Thy là một trong những nữ ca sĩ của Showbiz Việt có cuộc sống hào môn đáng mơ ước ghen tị nhất nhì làng giải trí. Sau khi lấy chồng đại gia, vì chồng không làm trong giới nghệ thuật nên cô chọn ít công khai đời sống cá nhân và thậm chí giấu kín việc có em bé suốt 9 tháng. Đến ngày hạ sinh quý tử cụ thể là tháng 11/2021, nữ ca sĩ mới bất ngờ đăng tải bài viết thông báo mình đã sinh quý tử và hình ảnh của cậu con trai đầu lòng. Em bé của giọng ca 'công chúa bong bóng' cùng ông xã đại gia có tên Thánh là Jerard. Kể từ đó tới nay, mẹ một con thường xuyên chia sẻ những hình ảnh về cu cậu cùng vô số tip nuôi con cho các mẹ bỉm sữa.

Em bé của giọng ca 'công chúa bong bóng' cùng ông xã đại gia có tên Thánh là Jerard - Ảnh: Internet

Mới đây, nữ ca sĩ đã chia sẻ cuộc sống của mình khi có con khiến nhiều chị mẹ khác không khỏi đồng cảm: "Từ ngày có cục cưng xuất hiện, Thy thật sự cảm thấy mình quá may mắn. Chẳng còn chút tham vọng, bận tâm gì với thế giới bên ngoài. Cứ thế mỗi ngày trôi qua bình an bên gia đình, người thân mà đêm nào đặt lưng xuống giường cũng mỉm cười để dìu mình vào giấc ngủ. Hạnh phúc thật đó cả nhà ạ. Chúc cho cả nhà thân yêu của Thy cũng sẽ luôn cảm nhận được niềm vui từ những điều nhỏ bé nhất mà trân trong mọi thứ mình đang có".