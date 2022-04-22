Động thái gây SỐC của Hiền Hồ hậu tâm thư nhận lỗi 'sai địa chỉ', CĐM lắc đầu ngao ngán, hỏi khó 'làm cái gì vậy?'

Sau thời gian "im lặng là vàng" trước bão scandal, Hiền Hồ đã chính thức xin lỗi công chúng lẫn những người có liên quan bằng bức tâm thư công khai trên mạng xã hội.

Xôn xao dư luận dạo gần đây là lùm xùm chuyện tình cảm cá nhân của Hiền Hồ . Có thể nói thời điểm hiện tại, cô chính là cái tên nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng khi chuyện đời tư có liên quan với đại gia U60.

Cụ thể, MXH lan truyền một hình ảnh giỏ hoa được cho là của nữ ca sĩ đã gửi đến chúc mừng sinh nhật một đơn vị thân thiết. Theo như hình nảnh được netizen chia sẻ, chậu hoa được trang trí khá đơn giản, phía trên để dòng chữ: "Chúc mừng sinh nhật. Em Hiền Hồ".

Dù đã nhận trách nhiệm và lên tiếng xin lỗi, tuy nhiên xung quanh câu chuyện này dường như vẫn không có hồi kết khi nhận lại là những luồng ý kiến gây tranh cãi. Giữa bão thị phi còn nóng hổi, Hiền Hồ mới đây đã có động thái chính thức đầu tiên sau khi viết tâm thư xin lỗi và tiếp tục bị netizen đưa vào tầm ngắm, soi kịch liệt.

Chậu hoa được Hiền Hồ gửi tặng cho đơn vị thân thiết - Ảnh: Internet

Ngay sau khi bức ảnh được đăng tải, hình ảnh này ngay lập tức đã nhận được những luồng ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến đều cho rằng thay vì trong thời điểm nhạy cảm này, thay vì chúc mừng sinh nhật đơn vị, Hiền Hồ nên có hành động xin lỗi trực tiếp và công khai đến những người trong cuộc, đặc biệt là gia đình của đại gia U60 mà cô nàng đã "nương tựa".

Trước đó trong bài PV và chia sẻ với báo chí, Hiền Hồ cho biết cô lựa chọn cách im lặng và không lên tiếng suốt thời gian qua không phải không thừa nhận và tránh né vấn đề mà thực chất là tôn trong những người có liên quan.

"Sự im lặng của em trong nhiều ngày qua không phải vì em có ý định né tránh, em chỉ mong muốn dành sự tôn trọng riêng tư cho tất cả những người có liên quan. Hơn cả là khi chuyện bắt đầu xảy ra, em đã quá suy sụp và khủng hoảng tinh thần. Cho đến bây giờ, em mới tạm bình tĩnh và ổn định tinh thần để có thể nói ra những suy nghĩ của bản thân", Hiền Hồ chia sẻ với VTV News.

Hiền Hồ cho biết cô lựa chọn cách im lặng và không lên tiếng suốt thời gian qua vì muốn tôn trong những người có liên quan - Ảnh: Internet

Hiền Hồ là nữ ca sĩ trẻ được khán giả biết đến sau khi tham gia chương trình “Giọng hát Việt 2017″. Khi đó cô về đội của huấn luyện viên Tóc Tiên và xuất sắc giành giải á quân. Sở hữu giọng hát được đánh giá là nội lực, sâu lắng và đầy cảm xúc, nữ ca sĩ sinh năm 1997 đã gặt hái được không ít thành công trong âm nhạc.

Những năm qua, số lượng sản phẩm của cô chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng hễ ra bài nào thì lại “làm mưa làm gió” trên bảng xếp hạng, đạt lượt xem khủng, vào top thịnh hành YouTube. Có thể kế kể đến như: “Rồi người thương cũng hoá người dưng”, “Có như không có”, “Gặp nhưng không ở lại”…