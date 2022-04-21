Hội Anti Hiền Hồ bất ngờ quay xe, đổi chiêu thức, rồi 'công kích' cũng hóa 'group bán hàng'

Một nhóm anti-fan khá lớn của Hiền Hồ bất ngờ đổi chiêu thức 'công kích' mới dành cho Hiền Hồ.

Vào chiều ngày 19/4, Hiền Hồ đã chính thức lên tiếng về chuyện đời tư gây ồn ào thời gian qua. Nữ ca sĩ xin lỗi và mong khán giả cảm thông. Hiền Hồ cũng chia sẻ cô không có ý định né tránh khi ồn ào xảy ra. Việc cô giữ im lặng suốt thời gian qua là để tôn trọng quyền riêng tư cho những người có liên quan. Phải đến khi dư luận dịu xuống, nữ ca sĩ mới quyết định lên tiếng về ồn ào này. Hiền Hồ lên tiếng xin lỗi sau lùm xùm tình ái - Ảnh: Internet Tiếp nối lời xin lỗi, một bức thư tay được cho là nữ ca sĩ “Có cũng như không” gửi đến FC Thơm của mình. Hầu hết các thành viên trong FC Thơm đều đồng ý tha thứ cho nữ ca sĩ vì lời hối lỗi quá chân thành, đồng thời hy vọng cô sớm quay trở lại với đường đua âm nhạc. Một bộ phận cư dân mạng khác lại chỉ trích, không đồng ý tha thứ cho tiểu tam, kẻ phá vỡ hạnh phúc gia đình nhà người khác.

Hiền Hồ viết thư tay gửi đến FC - Ảnh: Internet Mới đây, cộng đồng mạng đã vô cùng bất ngờ khi một nhóm anti-fan khá lớn của Hiền Hồ bất ngờ đổi tên thành một "chợ buôn mỹ phẩm". Không những vậy, một số group có liên quan cũng bất ngờ "quay xe", đổi tên thành những hội nhóm bán hàng thay vì tiếp tục công kích Hiền Hồ. Anti Hiền Hồ bất ngờ quay xe - Ảnh: Chụp màn hình Nhiều người cho rằng, đây là câu chuyện không mấy xa lạ của các quản trị viên nhóm. Tận dụng ồn ào của người nổi tiếng để lập group thảo luận, sau khi đạt được số thành viên lớn thì bán nhóm và giao toàn quyền thay đổi cho chủ mới. Trước đó, loạt group anti-fan của Hương Giang, Jack,... cũng gặp trường hợp tương tự.

Mặc dù Hiền Hồ đã có động thái lên tiếng xin lỗi khán giả về những ồn ào vừa qua, nhưng dường như thái độ của cộng đồng mạng dành cho Hiền Hồ vẫn chưa mấy thiện cảm. Hiền Hồ dùng chỉ có một kịch bản "xin lỗi" - Ảnh: Internet Thậm chí netizen còn không ngừng "mổ xẻ" bài viết của nữ ca sĩ và cho rằng Hiền Hồ chưa thực tâm dành lời xin lỗi chân thành đến khán giả mà lại dùng cách hành văn "y chang" bài xin lỗi cách đó nhiều năm khi cũng vướng vào lùm xùm tình cảm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoi-anti-hien-ho-bat-ngo-quay-xe-doi-chieu-thuc-roi-cong-kich-cung-hoa-group-ban-hang-463601.html