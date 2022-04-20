Drama Hiền Hồ 'xin lỗi' chưa hạ nhiệt, một nam ca sĩ 'tự nhiên' bị 'lôi vào' dù không liên quan tới 'người trong kẹt'

Hậu trường 20/04/2022 17:37

Sau drama xin lỗi của Hiền Hồ, một nam ca sĩ vbiz bất ngờ bị netizen gọi tên dù không hề liên quan.

Chiều ngày 19/4, Hiền Hồ đã chính thức gửi lời xin lỗi sau khi vướng phải ồn ào "nương tựa anh họ" suốt 1 tháng qua. Trước lời xin lỗi của Hiền Hồ, khán giả đã có nhiều phản ứng trái chiều, người khen, kẻ chê có đủ. Cũng vì lời xin lỗi này mà một sao nam Vbiz dù chẳng liên quan đến câu chuyện của Hiền Hồ vẫn bị cư dân mạng réo tên.

Drama Hiền Hồ 'xin lỗi' chưa hạ nhiệt, một nam ca sĩ 'tự nhiên' bị 'lôi vào' dù không liên quan tới 'người trong kẹt' - Ảnh 1
Lời xin lỗi của Hiền Hồ nhận về phản ứng trái chiều - Ảnh: Internet

 

Theo đó, nhân vật được gọi tên không ai khác chính là Sơn Tùng M-TP. Suốt 2 năm qua, giọng ca “Chúng ta của hiện tại” liên tục bị dân mạng réo tên vì vướng vào thị phi “Thương em – Sếp – Trà Xanh” . Tuy nhiên, nam ca sĩ chưa một lần lên tiếng giải thích, hay một câu xin lỗi gửi đến những khán giả yêu thương mình.

Drama Hiền Hồ 'xin lỗi' chưa hạ nhiệt, một nam ca sĩ 'tự nhiên' bị 'lôi vào' dù không liên quan tới 'người trong kẹt' - Ảnh 2
Sơn Tùng chưa từng lên tiếng xin lỗi về ồn ào tình ái - Ảnh: Internet

Giống như Hiền Hồ lúc trước, Sơn Tùng chỉ im lặng, thậm chí là khi anh vướng phải ồn ào "mượn beat" ca khúc nước ngoài, nam ca sĩ này vẫn nhất quyết giữ im lặng mà không hề có bất kỳ lời giải thích.

Nhiều khán giả cho rằng việc Sơn Tùng giữ im lặng là vì anh chàng không muốn mọi chuyện bị đẩy đi quá xa, ngoài ra câu chuyện giữa Hiền Hồ và Sơn Tùng cũng không hề liên quan nên việc bị réo tên là điều không đúng. Tuy nhiên bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng Sơn Tùng ít nhất cũng nên có những chia sẻ để giải thích mọi chuyện, chứ không nên giữ im lặng khi đối mặt với thị phi như vậy.

Drama Hiền Hồ 'xin lỗi' chưa hạ nhiệt, một nam ca sĩ 'tự nhiên' bị 'lôi vào' dù không liên quan tới 'người trong kẹt' - Ảnh 3
Sơn Tùng luôn giữ im lặng như chưa có gì - Ảnh: Internet

 Hiện, CĐM vẫn tiếp tục hóng chờ những tin tức nóng nhất về "người em nương tựa" Hiền Hồ.

 

Hiền Hồ lên tiếng xin lỗi giữa ồn ào 'anh em họ' nương tựa, động thái của của ê-kíp khiến dân tình chú ý

Hiền Hồ lên tiếng xin lỗi giữa ồn ào 'anh em họ' nương tựa, động thái của của ê-kíp khiến dân tình chú ý

Nữ ca sĩ Hiền Hồ vừa qua đã chính thức lên tiếng xin lỗi khán giả trước những ồn ào vừa qua. Tuy nhiên, động thái từ phía ê-kíp của nữ ca sĩ lại khiến dân tình chú ý.

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Từ khóa:   hiền hồ Ca sĩ Sơn Tùng M-TP vbiz

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