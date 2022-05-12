Trước đồn đoán yêu cầu Thúy Ngân không đi giày cao gót trong tiệc cưới của mình 'vì sợ mất mặt', Bảo Thy đáp trả thế nào?

Hậu trường 12/05/2022 15:32

Mới đây, ca sĩ Bảo Thy đã có màn đáp trả thẳng thắn về "ồn ào" liên quan đến Thúy Ngân trong đám cưới cách đây vài năm.

Trong đám cưới của Bảo Thy diễn ra năm 2019, Thúy Ngân là một trong số  ít các sao Việt được mời tham dự. Ngay sau đó, nữ diễn viên đã đăng tải đoạn trò chuyện với giọng ca Công Chúa Bong Bóng khiến cộng đồng mạng thích thú. Nội dung tin nhắn có đề cập đến chi tiết Thúy Ngân chưa biết sẽ mặc gì trong ngày đặc biệt này. Công chúa bong bóng sau đó khuyến khích cô em nên đi giày bệt vì bản thân mình là nhân vật chính cũng chỉ đi giày cao 3cm. 

bao thy 1
Tin nhắn giữa Thúy Ngân và Bảo Thy - Ảnh: Internet

Chuyện xảy ra đã lâu nhưng đến nay lại bất ngờ bị "đào" lại nhưng theo chiều hướng không mấy tích cực. Cụ thể, một Fanpage đã chia sẻ hình ảnh Thúy Ngân tham dự đám cưới Trường Giang và Bảo Thy kèm dòng tựa đề:"Bí mật Vbiz: Lần đầu tiết lộ lý do các cô dâu ngại mời Thúy Ngân dự đám cưới. Bảo Thy còn phải nhắn tin dặn trước vì sợ mất mặt với khách mời". 

bao thy 2
Hình ảnh được một page chia sẻ - Ảnh: Internet

Thay vì chọn cách yên lặng, bà xã doanh nhân Phan Lĩnh đã ngay lập tức phản pháo, yêu cầu trang "bớt" đăng những bài với mục đích câu like.

bao thy 3
Bình luận của Bảo Thy - Ảnh: Chụp màn hình

"Page bớt up những thứ vớ vẫn câu like kiểu này đi nha. Đừng để người khác phải report hay lên tận nơi chỉ vì quá bịa đặt làm phiền người khác quá page ạ" - bình luận của Bảo Thy bên dưới bài viết.

Được biết, Bảo Thy kết hôn cùng doanh nhân Phan Lĩnh vào cuối năm 2019. Đến tháng 11/2021, nữ ca sĩ thông báo hạ sinh con đầu lòng cho chồng đại gia, là một quý tử. Hiện cuộc sống hôn nhân của Bảo Thy vô cùng viên mãn, hạnh phúc. Nữ ca sĩ chủ yếu dành thời gian chăm sóc con nhỏ, bên cạnh đó điều hành công việc kinh doanh riêng.

Thúy Ngân ghi điểm vì hành động vô cùng ý nghĩa trong ngày đón sinh nhật tuổi 31, đã đẹp người lại còn đẹp nết!

Thúy Ngân ghi điểm vì hành động vô cùng ý nghĩa trong ngày đón sinh nhật tuổi 31, đã đẹp người lại còn đẹp nết!

Không chỉ xinh đẹp, tài giỏi, Thúy Ngân còn rất biết cách quan tâm đến người khác và làm một việc đầy ý nghĩa ngay trong ngày sinh nhật của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   ca sĩ bảo thy Bảo Thy kết hôn thúy ngân

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 32 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 1 giờ 2 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 1 giờ 32 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 2 giờ 2 phút trước
Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Tâm sự 2 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 2 giờ 49 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 3 giờ 2 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?