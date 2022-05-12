Trước đồn đoán yêu cầu Thúy Ngân không đi giày cao gót trong tiệc cưới của mình 'vì sợ mất mặt', Bảo Thy đáp trả thế nào?

Mới đây, ca sĩ Bảo Thy đã có màn đáp trả thẳng thắn về "ồn ào" liên quan đến Thúy Ngân trong đám cưới cách đây vài năm.

Trong đám cưới của Bảo Thy diễn ra năm 2019, Thúy Ngân là một trong số ít các sao Việt được mời tham dự. Ngay sau đó, nữ diễn viên đã đăng tải đoạn trò chuyện với giọng ca Công Chúa Bong Bóng khiến cộng đồng mạng thích thú. Nội dung tin nhắn có đề cập đến chi tiết Thúy Ngân chưa biết sẽ mặc gì trong ngày đặc biệt này. Công chúa bong bóng sau đó khuyến khích cô em nên đi giày bệt vì bản thân mình là nhân vật chính cũng chỉ đi giày cao 3cm.

Tin nhắn giữa Thúy Ngân và Bảo Thy - Ảnh: Internet

Chuyện xảy ra đã lâu nhưng đến nay lại bất ngờ bị "đào" lại nhưng theo chiều hướng không mấy tích cực. Cụ thể, một Fanpage đã chia sẻ hình ảnh Thúy Ngân tham dự đám cưới Trường Giang và Bảo Thy kèm dòng tựa đề:"Bí mật Vbiz: Lần đầu tiết lộ lý do các cô dâu ngại mời Thúy Ngân dự đám cưới. Bảo Thy còn phải nhắn tin dặn trước vì sợ mất mặt với khách mời".

Hình ảnh được một page chia sẻ - Ảnh: Internet

Thay vì chọn cách yên lặng, bà xã doanh nhân Phan Lĩnh đã ngay lập tức phản pháo, yêu cầu trang "bớt" đăng những bài với mục đích câu like.

Bình luận của Bảo Thy - Ảnh: Chụp màn hình

"Page bớt up những thứ vớ vẫn câu like kiểu này đi nha. Đừng để người khác phải report hay lên tận nơi chỉ vì quá bịa đặt làm phiền người khác quá page ạ" - bình luận của Bảo Thy bên dưới bài viết.

Được biết, Bảo Thy kết hôn cùng doanh nhân Phan Lĩnh vào cuối năm 2019. Đến tháng 11/2021, nữ ca sĩ thông báo hạ sinh con đầu lòng cho chồng đại gia, là một quý tử. Hiện cuộc sống hôn nhân của Bảo Thy vô cùng viên mãn, hạnh phúc. Nữ ca sĩ chủ yếu dành thời gian chăm sóc con nhỏ, bên cạnh đó điều hành công việc kinh doanh riêng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truoc-don-doan-yeu-cau-thuy-ngan-khong-di-giay-cao-got-trong-tiec-cuoi-cua-minh-vi-so-mat-mat-bao-thy-dap-tra-the-nao-468215.html