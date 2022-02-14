Rầm rộ ngày Valentine khoảnh khắc Trung Dũng cầu hôn Thúy Ngân sau 4 năm của "Gạo nếp gạo tẻ"?

Hậu trường 14/02/2022 16:33

Trong ngày Valentine, MXH bất ngờ rậm rộ chia sẻ đoạn clip cực tình cảm giữa Trung Dũng với Thúy Ngân. Trong đoạn clip, Trung Dũng gửi những lời hứa hẹn sẽ cưới Thúy Ngân khi cô 30 tuổi.

Có thể nói, Thúy Ngân là một trong số những nữ diễn viên vướng vào nhiều tin đồn hẹn hò nhất showbiz Việt, trước khi được gán ghép với Trương Thế Vinh và Karik, Thúy Ngân từng được cộng đồng mạng kịch liệt "đẩy thuyền" với diễn viên Trung Dũng sau khi cả hai cùng đóng chung bộ phim "Gạo nếp gạo tẻ".

Rầm rộ ngày Valentine khoảnh khắc Trung Dũng cầu hôn Thúy Ngân sau 4 năm của 'Gạo nếp gạo tẻ'? - Ảnh 1

Mới đây, nhân ngày lễ Tình nhân, MXH bất ngờ rần rần truyền tay nhau đoạn clip diễn viên Trung Dũng ngỏ ý kết hôn với Thúy Ngân. Cụ thể trong đoạn clip Thúy Ngân đã hỏi Trung Dũng rằng: "Anh Dũng anh cưới em không anh Dũng?". Trước câu hỏi bất ngờ của nữ diễn viên, Trung Dũng trả lời "Em năm nay nhiêu tuổi rồi? Thôi đợi 30 cưới luôn ha".

Rầm rộ ngày Valentine khoảnh khắc Trung Dũng cầu hôn Thúy Ngân sau 4 năm của 'Gạo nếp gạo tẻ'? - Ảnh 2 

Tuy nhiên, thực chất đây là đoạn clip được Thúy Ngân chia sẻ từ tháng 3/2019, sau khi cả hai kết hợp cùng nhau trong dự án Gạo Nếp Gạo Tẻ. Năm nay, có lẽ vì Thúy Ngân cũng đã bước sang tuổi 30 thế nên người hâm mộ mới rần rần chia sẻ lại đoạn clip để nhắc nhở Trung Dũng về lời hứa rước nàng về dinh năm 30 tuổi chăng?

Rầm rộ ngày Valentine khoảnh khắc Trung Dũng cầu hôn Thúy Ngân sau 4 năm của 'Gạo nếp gạo tẻ'? - Ảnh 3

Thúy Ngân và Trung Dũng từng vướng phải nghi vấn "phim giả tình thật" sau khi tham gia bộ phim "Gạo nếp gạo tẻ". Thời điểm đó, cặp đôi thường xuyên được bắt gặp với những khoảnh khắc thân thiết tình cảm bên nhau, đặc biệt nhất trong đó phải kể đến loạt hình ảnh cả hai bị bắt gặp "tay trong tay" tại sân bay. Tuy nhiên, Thúy Ngân - Trung Dũng đến nay vẫn chỉ xác nhận là đồng nghiệp thân thiết của nhau khiến nhiều fan tiếc nuối.

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