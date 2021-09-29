Đang vui vẻ tham gia 'Running Man', động thái lạ của Thúy Ngân khiến khán giả không ngừng lo lắng?

Hậu trường 29/09/2021 06:43

Dòng trạng thái trên trang cá nhân của Thúy Ngân khiến khán giả tò mò, không biết nữ diễn viên 'Cây táo nở hoa' có ổn hay không.

Thúy Ngân hiện đang là một trong những nữ diễn viên trẻ được truyền thông săn đón. "Bỏ túi" nhiều vai diễn trong những tác phẩm phim ảnh đình đám như: "Gạo nếp gạo tẻ", "Cây táo nở hoa",... Và mới đây nhất là thành viên của Running Man Vietnam mùa 2, những gì liên quan đến Thúy Ngân đều được netizen quan tâm.

Đang vui vẻ tham gia 'Running Man', động thái lạ của Thúy Ngân khiến khán giả không ngừng lo lắng? - Ảnh 1

Đang là một cái tên "hot" và thời gian qua Thúy Ngân cũng thường xuyên đăng tải những hình ảnh vui vẻ trên mạng xã hội, bỗng dưng hôm nay cô nàng lại đăng một bài viết đầy tâm trạng khiến dân mạng không ngừng lo lắng.

Thúy Ngân đăng một bức ảnh bầu trời buồn rười rượi cùng với dòng trạng thái: "Rồi sẽ ổn phải không?". 

Đang vui vẻ tham gia 'Running Man', động thái lạ của Thúy Ngân khiến khán giả không ngừng lo lắng? - Ảnh 2
 Dòng trạng thái gây xôn xao của Thúy Ngân.

Hiện khán giả vẫn chưa rõ lý do gì khiến Thúy Ngân "tụt mood" như vậy. Đông đảo khán giả hi vọng cô nàng sẽ sớm lấy lại tinh thần và chăm chỉ hoạt động mạng xã hội như thường ngày.

Đang vui vẻ tham gia 'Running Man', động thái lạ của Thúy Ngân khiến khán giả không ngừng lo lắng? - Ảnh 3

Ảnh: Tổng hợp, IGNV

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Từ khóa:   Diễn viên Thúy Ngân Thúy Ngân Running Man Cây táo nở hoa Thúy Ngân

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