Không chỉ bị chỉ trích vì scandal có con, netizen còn 'ném đá' Jack vì thích 'động tay động chân' với tiền bối trong Running Man?

Hậu trường 27/09/2021 20:39

Nhiều người cho rằng hành động của Jack đối với những người chơi trong Running Man là 'thất lễ'.

Tối qua (26/9), tập 2 của chương trình Running Man Vietnam chính thức được lên sóng. Sau khi chương trình khởi động, dân mạng đã chỉ trích thậm tệ vì sự xuất hiện của Jack.

Ở tập thứ 2, nam ca sĩ "Là 1 thằng con trai" tiếp tục trở thành tâm điểm để dân mạng bàn tán, đa số đều là những chê bai thậm chí là "chỉ điểm" Jack với những hành động được cho là "thất lễ" với tiền bối.

Không chỉ bị chỉ trích vì scandal có con, netizen còn 'ném đá' Jack vì thích 'động tay động chân' với tiền bối trong Running Man? - Ảnh 1

Chẳng hạn như ở thử thách Bowling, Jack được cho là "lớn tiếng" với Thúy Ngân, thậm chí là nói chuyện không chủ ngữ, nam ca sĩ nói to và đánh vào vai của đàn chị: "Đừng, tại sao lại không có chính kiến gì hết trơn vậy?".

Không chỉ bị chỉ trích vì scandal có con, netizen còn 'ném đá' Jack vì thích 'động tay động chân' với tiền bối trong Running Man? - Ảnh 2 

Chưa hết, dân mạng còn chỉ ra những điểm cho thấy Jack là người thích "động tay động chân". Trong một khoảnh khắc được máy quay ghi lại, Jack đã "đánh và đạp" vào Trương Thế Vinh. Điều này được cho là vô lễ với đàn anh trong nghề.

Không chỉ bị chỉ trích vì scandal có con, netizen còn 'ném đá' Jack vì thích 'động tay động chân' với tiền bối trong Running Man? - Ảnh 3

Ở một cảnh quay khác, Jack được cho là hất tay trọng tài khiến cho người này bị bật ngửa ra phía sau. Dù nhiều dân mạng cho rằng nam ca sĩ sinh năm 1997 đang nhiệt tình tham gia trò chơi nên mới không để ý, tuy nhiên phần lớn netizen không đồng tình với quan điểm này và hi vọng Jack sẽ sớm rút khỏi chương trình.

Không chỉ bị chỉ trích vì scandal có con, netizen còn 'ném đá' Jack vì thích 'động tay động chân' với tiền bối trong Running Man? - Ảnh 4
Dân mạng cho rằng Jack đẩy trọng tài bật ngửa ra sau.

Jack là một trong những giọng ca trẻ được yêu thích hàng đầu Việt Nam. Tuy nhiên, cách đây chưa lâu nam ca sĩ này đã nhận phải "làn sóng tẩy chay" liên quan đến đời tư. Anh được biết đã có con cùng bạn gái, đồng thời qua lại với nhiều cô gái khác. Hiện tại những chương trình có sự xuất hiện của Jack đều bị dân mạng chỉ trích và yêu cầu nam ca sĩ phải rút lui.

Không chỉ bị chỉ trích vì scandal có con, netizen còn 'ném đá' Jack vì thích 'động tay động chân' với tiền bối trong Running Man? - Ảnh 5

Ảnh: Tổng hợp

Trích tới 30% cát xê 'khủng' để làm từ thiện, Jack bị chỉ trích vì chỉ chu cấp 5 triệu để nuôi con mỗi tháng

Trích tới 30% cát xê 'khủng' để làm từ thiện, Jack bị chỉ trích vì chỉ chu cấp 5 triệu để nuôi con mỗi tháng

"Thay vì lo cho người khác sao không lo cho con mình trước đã?" - Một cư dân mạng bình luận khi biết Jack đã trích tới 30% thù lao khủng để làm từ thiện.

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Từ khóa:   Jack Jack và Thiên An Jack Running Man

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