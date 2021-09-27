Tối ngày 26/9, tập thứ 2 của chương trình Running Man bản Việt Nam đã lên sóng. Đức Phúc là một trong những khách mời của tập này. Tuy nhiên sau khi tham gia, anh chàng nhận về một số ý kiến vô cùng kém duyên.

Tối 26/9, tập 2 Running Man mùa 2 chính thức lên sóng. Ở tập 2, Đức Phúc gây ấn tượng khi xuất hiện đầy tươi trẻ và năng động. Mặc dù còn đôi chút bỡ ngỡ và ngại ngùng song "thánh ngơ" vẫn có những màn phối hợp đồng đội vô cùng ăn ý và tạo nên nhiều tình huống hài hước khi về chung đội với anh cả Trường Giang và Thỏ Trắng Jun Phạm.

Tuy nhiên, sau khi chương trình phát sóng, anh chàng đã thu về một số ý kiến trái chiều. Đáng chú ý, một netizen còn mỉa mai, lấy chuyện nam ca sĩ từng phẫu thuật thẩm mĩ để châm chọc.

Cụ thể, giọng ca Hơn Cả Yêu đã chụp lại màn hình và đăng tải kèm lòi nhắn nhủ khá dài.

Story của Đức Phúc - Ảnh chụp màn hình

Một khán giả để lại bình luận: "Mặt Phúc độn mũi, độn cằm từa lưa hết, chơi xé bảng tên bạo lực như vậy bị hư độn hết thì sao?".

Không giận hay phẫn nộ, nam ca sĩ đáp trả vô cùng nhẹ nhàng. Anh viết: "Trước thì chắc sĩ hơi buồn, giờ thì chỉ ngồi cười. Cười vì người ta nói đúng suy nghĩ của mình quá. Thú thực trước khi nhận lời tham gia Running Man, thì tôi suy nghĩ rất nhiều, vì sợ trò chơi mạnh quá không may hư mũi chắc chết".

Đức Phúc cho hay chuyện bản thân phẫu thuật để có ngoại hình như hiện tại thì ai cũng biết nên bây giờ không còn ngại chia sẻ thẳng thắn về vấn đề này. Anh cũng tiết lộ đã hỏi thăm ý kiến bạn bè trước khi đồng ý làm khách mời trong tập 2. Đức Phúc viết: "Đến ngày quay có nhiều va chạm thật, vật lộn lên bờ xuống ruộng cũng có, nhưng trộm vía không có vấn đề gì xảy ra với chiếc mũi của tôi. Chơi xong còn muốn chơi tiếp, nên là không có gì để lo ngại nha mọi người".

Màn đáp trả hết sức văn minh của "thánh ngơ" nhận được vô số lời ủng hộ của khán gải. Bên cạnh đó, một số cư dân mạng cũng cho rằng có lẽ bình luận kia chỉ mang tính chất lo lắng cho nam ca sĩ chứ không có ý mỉa mai vì lời lẽ nhẹ nhàng không phản cảm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gop-mat-trong-running-man-thanh-ngo-duc-phuc-bi-netizen-nhac-kheo-don-mui-don-cam-tua-lua-choi-bao-luc-nhu-vay-bi-hu-don-het-thi-sao-427063.html