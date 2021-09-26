Netizen 'nhắn nhủ' Tấn Hoàng đi làm từ thiện để 'thoát nghèo', nam nghệ sĩ gay gắt đáp trả: 'Đừng nghĩ rằng nghệ sĩ làm từ thiện kiếm ăn'

Một vài người lạ liên tục để lại bình luận mỉa mai, "nhắn nhủ" nam nghệ sĩ: "Tấn Hoàng nghèo quá thì nên đi làm từ thiện đi, giàu cho nhanh".

Nhiều tháng nay, câu chuyện nghệ sĩ đi làm từ thiện đang gây xôn xao dư luận. Sau hàng loạt những ồn ào liên quan đến sao kê, ăn chặn, một bộ phận netizen đang dần mất cảm tình và có nhiều ý kiến trái chiều về giới nghệ sĩ Việt. Nhiều nghệ sĩ vướng lùm xùm từ thiện - Ảnh minh họa: Internet Mới đây nghệ sĩ Tấn Hoàng cho biết một vài kênh thông tin trên mạng xã hội đã đăng tải sai sự thật về lần nhập viện cách đây khá lâu của ông. Điều này khiến không ít khán giả hiểu sai và có những phát ngôn gay gắt về cuộc sống của nam nghệ sĩ.

Theo đó một số người cho rằng, nam nghệ sĩ đang gặp khó khăn, phải sống nhờ tiền hỗ trợ của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân. Trước những thông tin này, nghệ sĩ Tấn Hoàng lên tiếng phủ nhận và khẳng định bản thân vẫn ổn và không nhận tiền của bất kỳ ai. Đáng chú ý, một vài người lạ liên tục để lại bình luận mỉa mai, "nhắn nhủ" nam nghệ sĩ: "Tấn Hoàng nghèo quá thì nên đi làm từ thiện đi, giàu cho nhanh".

Tấn Hoàng chia sẻ trong video trên Youtube - Ảnh chụp màn hình Trước những bình luận này, nam nghệ sĩ cho rằng, ông cảm thấy buồn khi ý nghĩa của việc từ thiện bị lái theo chiều hướng tiêu cực, ông bày tỏ trong livestream trên Youtube: "Có thể bà con nói cho vui nhưng chữ từ thiện thiêng liêng lắm, nên mình đừng đổi nó thành điều ác. Tôi không thích như thế vì chữ từ thiện, thiện nguyện hay lắm. Từ thiện rất nhân văn, rất ý nghĩa, Việt Nam ta có câu lá lành đùm lá rách mà. Chỉ vì thời gian qua vấn đề từ thiện của nghệ sĩ nóng lên rồi lại đi nói như vậy. Xin đừng biến từ thiện thành từ ác. Ngoài ra, ông cũng trải lòng về những ác cảm của cư dân mạng với giới nghệ sĩ, nam nghệ sĩ trải lòng: "Tại sao lại nói tôi nghèo thì đi làm từ thiện cho mau giàu, ý của họ là làm từ thiện để ăn chặn. Ví dụ một người nói thì tôi không để ý, nhưng có rất nhiều người nói như thế, hoặc nói tôi là 'ông nghèo quá thì đi làm từ thiện đi cho mau giàu, than cái gì. Họ nói cho sướng miệng mình thôi. Cái gì ra cái đó, đừng nói như vậy, đừng nghĩ rằng nghệ sĩ làm từ thiện kiếm ăn".

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